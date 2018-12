Roma – Cambia la vetta del Girone 1 della Coppa Italia. Nella quarta giornata il Valsugana Padova supera 31-12 il Verona salendo a quota 14 in classifica e scavalcando gli scaligeri al primo posto. Inizio scoppiettante del match con ben 5 mete in 20 minuti e con gli ospiti che con Geronazzo prima e Mortali poi si portano per due volte in vantaggio nei primi 10 minuti. Al 13’ con Swanepoel i padroni di casa tornano avanti e con la meta tecnica guadagnata pochi minuti più tardi iniziano a consolidare il proprio vantaggio e con le mete di Citton e Liut nella ripresa riescono a mettere in archivio la partita. Non ne approfitta il Lafert San Donà che cade 19-10 al “Quaggia” di Mogliano. Match sbloccato al 30’ da un calcio piazzato di Owen che porta in vantaggio gli ospiti, ma sul finale di tempo arriva il sorpasso con la meta di Toai. Nella ripresa il Mogliano prende il largo e a nulla vale la meta di Ros al 69’ se non per accorciare le distanze. Questi i risultati del Girone 1: Valsugana Padova v Verona Rugby 31-12 (5-0) Mogliano Rugby 1969 v Lafert San Donà 19-10 (4-0) Classifica Girone 1: Valsugana Padova 14; Verona Rugby 12; Lafert San Donà 7; Mogliano Rugby 1969 4 Padova - Impianti Valsugana Rugby Padova - sabato 15 dicembre 2018 Coppa Italia IV giornata Valsugana Rugby Padova v Verona Rugby 31-12 (21-12) Marcatori: p.t. 2’ m. Geronazzo (0-5), 6’ m. Roden tr. Roden (7-5), 10’ m. Mortali tr. McKinney (7-12), 13’ m. Swanepoel tr. Roden (14-12), 20’ meta tecnica Valsugana (21-12) s.t. 50’ m.Citton (26-12), 78’ Liut (31-12) Valsugana Rugby Padova: Roden; Lisciani (70’ Rossi), Beraldin , Dell’Antonio A., Dell’Antonio F. (45’ Rigutti); Citton, Tomaselli (54’ Scapin R.); Girardi (60’ Ferraresi), Liut, Caldon (46’ Baldelli); Turcato, Albertario; Swanepoel (48’ Paparone), Pivetta (cap.) (61’ Cesaro), Varise (65’ Trevisan). all. Polla Roux Verona Rugby: Cruciani; Constantinescu, Pavan (65’ Quintieri), Mortali , Geronazzo; McKinney (48’ Zanon), Soffiato (58’ Di Tota); Salvetti (30’ Montariol), Rossi, Zago; Signore, Groenwald, Cittadini (55’ Delfino), Silvestri (cap.)(65’ Girelli), Furia (19’ Lastra)(61’ Rizzelli). all. Doorey Arb.: Manuel Bottino (Roma) AA1 Gianluca Gnecchi (Brescia) AA2 Marco Panin (Rovigo) Quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia) Cartellini: al 25’ giallo Albertario (Valsugana Rugby Padova) Calciatori: McKinney (Verona Rugby) 1/2, Roden (Valsugana Rugby Padova) 2/3, Rossi (Verona Rugby) 0/1 Note: 200 spettatori circa, campo in buone condizioni Punti conquistati in classifica: Valsugana Rugby Padova 5; Verona Rugby 0 Man of the Match: Citton (Valsugana Rugby Padova) Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” - sabato 15 dicembre 2018 Coppa Italia, IV giornata Mogliano Rugby 1969 v Lafert San Donà 19 – 10 (7-3) Marcatori: p.t. 30' c.p Owen (0-3); 40' m. Toai Key tr. Adam (7-3); s.t. 42' m. Caila tr. Adam (14-3) 55' m. Fabi n.t.r Adam (19-3); 69' m. Ros tr. Owen (19-10) Mogliano Rugby 1969: Facchini; Adam, Ceccato Edoardo, Pavan, Guarducci (Cap.)(57' Gallinberti); Da Re (70' Gubana); Fabi (65' Cervellin); Toai Key, Carraretto, Mengotti (73' Finotto); Vizzotto, Caila (57' Marini); Cincotto (70' Michelini), Ferraro (48' Delorenzi), Di Roberto (70' Buonfiglio) all.: Costanzo Lafert San Donà: Reeves (66' Biasuzzi); Falsaperla, Owen, Bertetti, Crisantemo (57' Balzi); Gentili, Petrozzi (57' Crosato); Derbyshire (70' Zuliani), Bacchin G., Vian (50' Pasqual); Riedo (64' Jack), Sutto; Thwala (57' Ros), Nicotera, Zanusso (50' Dal sie) all.: Green arb. Carlo Pastore (Belluno) AA1 Stefano Bolzonella (Cuneo)AA2 Mattia Giacomini (Treviso) Quarto uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo) Cartellini: al giallo a 39' Petrozzi (Lafert San Donà) Calciatori: Adam(Mogliano Rugby 1969) 2/3; Owen(Lafert San Donà) 2/2 Note: Pomeriggio molto freddo, terreno di gioco in buone condizioni, circa 500 spettatori. Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 4; Lafert San Donà 0 Man of the match: Joe Toai Key (Mogliano Rugby 1969)