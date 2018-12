Roma - Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare in programma sabato 22 e domenica 23 dicembre. Torna il TOP12 con la decima giornata di campionato che si aprirà con il match tra il Valorugby Emilia – reduce dall’exploit in casa del Petrarca – e il Mogliano, partita in calendario alle 14.30 di sabato 22 dicembre e che sarà diretta da Matteo Liperini. In programma alle 15 tutte le altre partite di giornata. I campioni d’Italia in carica del Petrarca faranno visita al Toscana Aeroporti I Medicei con direzione di gara affidata ad Andrea Piardi. Derby romano a Ponte Galeria con le Fiamme Oro che proveranno a consolidare la propria posizione in campionato e la Lazio che andrà a caccia di punti utili per la salvezza. Stesso obiettivo dei biancocelesti a Padova per il Valsugana, che ospiterà il Lafert San Donà, e per il Verona che sul campo del “Battaglini” non avrà vita facile contro il Rovigo che ha nel mirino i piani alti in classifica. Chiuderà la giornata il match tra Viadana e Calvisano con entrambe le squadre che andranno a caccia del bottino pieno: l’arbitro della partita sarà Federico Boraso. Questo il programma della X giornata di TOP12: TOP12 – X giornata – 22.12.18 – ore 14.30 Valorugby Emilia v Mogliano Rugby Arb. Matteo Liperini (Livorno) AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna) Quarto Uomo: Tommaso Battini (Bologna) TOP12 – X giornata – 22.12.18 – ore 15.00 Toscana Aeroporti I Medicei v Argos Petrarca Rugby Arb. Andrea Piardi (Brescia) AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia) Fiamme Oro Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927 Arb. Vincenzo Schipani (Benevento) AA1 Antonino Nobile (Frosinone), AA2 Leonardo Masini (Roma) Quarto Uomo: Gianluca Bonacci (Roma) Valsugana Rugby Padova v Lafert San Donà Arb. Emanuele Tomò (Roma) AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Giorgio Sgardiolo (Rovigo) Quarto Uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo) FEMI- CZ Rovigo v Verona Rugby Arb. Stefano Bolzonella (Cuneo) AA1 Gianluca Gnecchi (Brescia), AA2 Riccardo Bonato (Padova) Quarto Uomo: Filippo Russo (Treviso) Rugby Viadana 1970 v Kawasaki Robot Calvisano Arb. Federico Boraso (Rovigo) AA1 Manuel Bottino (Roma), AA2 Stefano Pennè (Lodi) Quarto Uomo: Mirco Sergi (Bologna) Questo il programma della Serie A Maschile: Serie A Maschile Girone 1 – VIII giornata – 22.12.2018 – Ore 14:30 Edilnol Biella Rugby Club v Sitav Rugby Lyons

Arb. Andrea Spadoni (Padova)

AA1 Platania (Alessandria); AA2 Ciaiolo (Torino) Asd Rugby Milano v CUS Ad Maiora Rugby 1951

Arb. Maria Giovanna Pacifico (Benevento)

AA1 Roscini (Milano); AA2 Chiappa (Milano) Serie A Maschile Girone 1 – VIII giornata – 23.12.2018 – Ore 14:30 CUS Genova v Acc. Naz. I. Francescato

Arb. Federico Vedovelli (Sondrio)

AA1 Salafia (Milano); AA2 Giovanelli (La Spezia) Rugby Parabiago v CUS Milano Rugby ASD

Arb. Carlo Pastore (Genova)

AA1 Franchini (Genova); AA2 Kamilj (Genova) TKGroup Rugby Torinio v Pro Recco Rugby

Arb. Francesco Crepaldi (Milano)

AA1 Platania (Alessandria); AA2 Ciaiolo (Torino) Serie A Maschile Girone 2 – VIII giornata – 22.12.2018 – Ore 14:30 Valpolicella R. 1974 v Rugby Noceto FC

Arb. Franco Matteo (Udine)

AA1 Giacomini (Treviso); AA2 Brescacin (Treviso) Serie A Maschile Girone 2 – VIII giornata – 23.12.2018 – Ore 14:30 Ruggers Tarvisium v Rugby Udine Union FVG

Arb. Elia Rizzo (Ferrara)

AA1 Laurenti (Bologna); AA2 Poggipolini (Bologna) Rugby Colorno v Rugby Paese

Arb. Luca Trentin (Milano)

AA1 Pretoriani (Milano); AA2 Pulpo (Brescia) Junior Rugby Brescia v Rangers Rugby Vicenza

Arb. Simone Boaretto (Rovigo)

AA1 Sgura (Brescia); AA2 Lazzarini (Rovigo) Argos Petrarca Rugby v Borsari Rugby Badia

Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma)

AA1 Bellinato (Treviso); AA2 Brescacin (Treviso) Serie A Maschile Girone 3 – VIII giornata – 23.12.2018 – Ore 14:30 Primavera Rugby v Amatori R. Alghero

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Paluzzi (Roma); AA2 De Filippis (Roma) Pesaro Rugby v Cavalieri Union Rugby

Arb. Dante D’Elia (Taranto)

AA1 Iavarone (Perugia); AA2 Ruta (Perugia) Rugby Perugia v Bingo Family Amatori Catania

Arb. Antonino Nobile (Frosinone)

AA1 Bonacci (Roma); AA2 Rosamilia (Colleferro) IVPC Rugby Benevento v Unione R. Capitolina

Arb. Daniele Odoardi (Pescara)

AA1 Cusano (Padova); AA2 Salvi (L’Aquila) Unione Rugby L’Aquila v Toscana Aeroporti I Medicei

Arb. Massimo Salierno (Napoli)

AA1 Gatta (Pesaro); AA2 Caprini (Pesaro)