[Il tallonatore Fabiani in azione nel derby di Natale del Lanfranchi della stagione 2017/18 - Delfrate] CENTESIMA PRESENZA CON LA FRANCHIGIA FEDERALE PER IL TALLONATORE AZZURRO OLIVIERO FABIANI Parma, 21 Dicembre 2018 – Dopo la doppia vittoria in European Challenge Cup contro i russi dell’Enisei-STM, in occasione dell’undicesimo turno del Guinness PRO14 Rugby 2018/19, allo stadio Lanfranchi di Parma arriva il Benetton Rugby, per il primo attesissimo derby stagionale. Castello e compagni ospiteranno i veneti nella prima delle tre sfide stagionali in programma tra le due squadre italiane. Calcio d’inizio del loro primo appuntamento celtico fissato per domenica 23 Dicembre alle 15:00 allo Stadio comunale Sergio Lanfranchi. I Biancoverdi sono reduci dalla sconfitta in coppa nella trasferta londinese contro gli Harlequins, perdendo così il primato nel girone conquistato la settimana prima nella gara di andata. In Guinness PRO14 i veneti occupano attualmente il quarto posto del girone B, grazie all’ultima vittoria in Sudafrica contro i Southern Kings. Lo staff tecnico bianconero ha ufficializzato le proprie scelte per quel che riguarda la formazione iniziale che affronterà i veneti, battuti 4 volte nei 13 precedenti. Sono 3 i cambi tra i titolari rispetto alla formazione scesa in campo sabato scorso nella partita di coppa contro i russi: ai centri torna la coppia formata da Bisegni e dal capitano Castello, mentre nel ruolo di mediano di mischia ci sarà Palazzani. Il tallonatore Oliviero Fabiani raggiungerà domenica un grande traguardo: 100 presenze con la maglia bianconera, andando ad affiancare così Chistolini e Palazzani tra i centurioni nella rosa a disposizione di coach Bradley. Arbitro della sfida sarà l'italiano Marius Mitrea, con il quale le Zebre contro il Treviso non hanno mai trovato la vittoria nei 3 precedenti da lui diretti. L’unico successo con il fischietto veneto è stato quello storico colto ad Edimburgo nell’ottobre del 2016. La formazione dello Zebre Rugby Club che domenica 23 Dicembre 2018 alle ore 15:00 scenderà in campo contro il Benetton Rugby allo Stadio Lanfranchi di Parma nell’undicesimo turno del Guinness PRO14: 15 Edoardo Padovani* 14 Paula Balekana 13 Giulio Bisegni 12 Tommaso Castello (Cap.) 11 James Elliott 10 Carlo Canna 9 Guglielmo Palazzani 8 Renato Giammarioli* 7 Johan Meyer 6 Giovanni Licata* 5 George Biagi 4 David Sisi 3 Giosuè Zilocchi* 2 Oliviero Fabiani 1 Andrea Lovotti a disposizione 16 Luhandre Luus 17 Daniele Rimpelli* 18 Dario Chistolini 19 Apisai Tauyavuca 20 Maxime Mbandà* 21 Joshua Renton 22 Francois Brummer 23 Tommaso Boni* All.Michael Bradley Non disponibili per infortunio: Mattia Bellini, Gabriele Di Giulio*, Leonard Krumov*, Matteo Minozzi*, Marcello Violi* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” Benetton Rugby: Hayward, Tavuyara, Brex, Sgarbi, Ioane, McKinley, Duvenage; Barbini (cap), Steyn, Negri, Ruzza, Zanni, Riccioni, Faiva, Quaglio (A disposizione: Makelara, Appiah, Ferrari, Fuser, Pettinelli, Lamaro, Tebaldi, Allan) All. Crowley Arbitro: Marius Mitrea (Federazione Italiana Rugby) Assistenti: Andrea Piardi (Federazione Italiana Rugby) Manuel Bottino (Federazione Italiana Rugby) TMO: Alan Falzone (Federazione Italiana Rugby) La gara trasmessa in diretta streaming in Italia su DAZN all’indirizzo www.dazn.com su Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco. Abbonati a DAZN e vedi il primo mese di gare gratis. Diretta testuale del punteggio sull’account Twitter ufficiale delle Zebre Rugby con hashtag della gara #ZEBvBEN Tutti i precedenti di Guinness PRO14 tra le due squadre: 22-Dic-2012 – Zebre Rugbyv Benetton Rugby 3-10 (1-4)

29-Dic-2012 – Benetton Rugby v Zebre Rugby 26-18 (4-0)

28-Dic-2013 – Benetton Rugby v Zebre Rugby 20-15 (4-1)

4-Gen-2014 – Zebre Rugbyv Benetton Rugby 14-12 (4-1)

28-Dic-2014 – Zebre Rugbyv Benetton Rugby 16-26 (0-4)

3-Gen-2015 – Benetton Rugby v Zebre Rugby 17-15 (4-1)

27-Dic-2015 – Zebre Rugbyv Benettoon Rugby 28-25 (4-1)

3-Gen-2016 – Benetton Rugby v Zebre Rugby 8-18 (0-4)

23-Dic-2016 – Benetton Rugby v Zebre Rugby 23-12 (4-0)

6-Mag-2017 – Zebre Rugbyv Benetton Rugby 3-19 (0-4)

23-Dic-2018 – Benetton Rugby v Zebre Rugby Club 27-14 (5-0)

29-Dic-2018 – Zebre Rugby Clubv Benetton Rugby 16-20 (1-4)

27-Apr-2018 – Benetton Rugby v Zebre Rugby Club 17-22 (1-4) Vittorie Benetton Rugby 9

Vittorie Zebre Rugby Club 4 (2 a Parma e 2 a Treviso)