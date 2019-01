Padova - Sabato 5 gennaio i ragazzi del Valsugana Rugby Padova scenderanno a Roma, presso lo stadio Onesti per incontrare la Lazio Rugby 1927. “Questa partita è molto importante per entrambe le squadre, che vogliono rimanere fuori dalla zona retrocessione. “ Commenta l’allenatore, Polla Roux “vincere significa rimanere terzultimi, e a questo punto del campionato sarebbe una soddisfazione sia per la squadra che per lo staff, anche se solo per la fine del girone di andata”. La Lazio Rugby si è sempre dimostrata agguerrita. determinata e aggressiva tra le mura di casa, soprattutto in difesa. Sicuramente non sarà facile per i ragazzi di altichiero considerando inoltre che si esce dai giorni di vacanza natalizia. La partita è stata preparata nel migliore dei modi, i ragazzi già dal primo di gennaio erano pronti ad allenarsi, dimostrando voglia di prepararsi per questo incontro decisivo. La concentrazione non è mai mancata, dimostrando la forza del gruppo e la coesione. Kick off anticipato alle 14:30 domani 5 gennaio, presso lo stadio Onesti. A dirigere la partita sarà il Sig. Luca Trentin, aiutato dai giudici di linea Emanuele Tomò e Franco Rosella. Quarto Uomo: Francesco Pier Antoni. Ricordiamo la diretta streaming sul canale youtube e sull'App della Federazione Italiana Rugby. Ecco quindi la probabile formazione: Roden; Lisciani, Giacon, Dell’Antonio A, Beraldin; Citton, Scapin R.; Giradi, Sironi, Sturaro; Albertario, Ferraresi; Varise, Pivetta (cap.), Swanepoel. Cesaro, Paparone, Michielotto, Caldon, Maso, Gritti, Tomaselli, Rigutti