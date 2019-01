Roma – Andy Vilk, responsabile tecnico della Selezione Italiana Sevens maschile, ha convocato venti giocatori per il primo raduno del 2019 in calendario a Roma dal 13 al 16 gennaio. Gli Azzurri si ritroveranno presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dove inizieranno la marcia di avvicinamento verso l’attività internazionale. A un mese di distanza, metà febbraio, è in programma un nuovo raduno dove Vilk avrà la possibilità di valutare nuovamente una vasta rosa di atleti per lo stage congiunto con Inghilterra, Francia, Irlanda, Spagna e Germania in programma dal 18 al 21 febbraio. Questi i giocatori convocati: Diego ANTL (FEMI-CZ ROVIGO) Francesco BONAVOLONTA’ (S.S. Lazio Rugby 1927) Lorenzo Maria BRUNO (Sitav Rugby Lyons) Massimo CIOFFI (FEMI-CZ Rovigo)* Tommaso COPPO (Argos Petrarca Padova) Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby) Giovanni D’ONOFRIO (Fiamme Oro Rugby)* Roberto DAL ZILIO (Kawasaki Robot Calvisano)* Daniele DI GIULIO (S.S. Lazio Rugby 1927) Niccolò FADALTI (Argos Petrarca Padova) Davide GALLIMBERTI (Mogliano Rugby 1969) Alessio Gianluca GUARDIANO (S.S. Lazio Rugby 1927) Gabriele LEVERATTO (Edinol Biella Rugby) Gino Neil LUPINI (Toscana Aeroporti I Medicei) Lodovico MANNI (Argos Petrarca Padova) Andrea MARTANI (Kawasaki Robot Calvisano) Luca PETROZZI (Lafert San Donà) Jacopo SALVETTI (Verona Rugby)* Gianmarco VIAN (FEMI-CZ Rovigo)* Luca ZINI (Argos Petrarca Rugby) *è/è stato membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato