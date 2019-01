Twickenham – Il Ct dell’Inghilterra Eddie Jones ha annunciato oggi il gruppo che preparerà nelle settimane, in Portogallo, il Guinness 6 Nazioni 2019 che, per il XV della Rosa, prenderà il via il 2 febbraio a Dublino contro l’Irlanda campione in carica. L’Inghilterra, attuale quarta forza del ranking internazionale World Rugby, affronterà l’Italia nel quarto turno del Torne oil 9 marzo sul campo di casa di Twickenham. “Siamo molto contenti della selezione effettuata e di aver recuperato alcuni atleti che mancavano da tempo per infortunio” ha detto Jones. “Non vediamo l’ora di volare in Portogallo e svolgere dieci giorni di ottima preparazione in vista della gara con l’Irlanda”. “Gli irlandesi oggi sono la miglior squadra al mondo, sono allenati molto bene, hanno ottime abilità e fanno molto bene un insieme di piccole cose in partita. Per batterli dovremo giocare con grande energia in tutte le aree di contatto” ha aggiunto Jones. Questi i convocati: Avanti

Jack Clifford (Harlequins), Dan Cole (Leicester Tigers), Luke Cowan-Dickie (Exeter Chiefs), Tom Curry (Sale Sharks), Ben Earl (Saracens) *, Ellis Genge (Leicester Tigers), Jamie George (Saracens), Nathan Hughes (Wasps), Maro Itoje (Saracens), George Kruis (Saracens), Joe Launchbury (Wasps), Courtney Lawes (Northampton Saints), Ben Moon (Exeter Chiefs), Brad Shields (Wasps), Kyle Sinckler (Harlequins), Jack Singleton (Worcester Warriors) *, Billy Vunipola (Saracens), Mako Vunipola (Saracens), Harry Williams (Exeter Chiefs), Mark Wilson (Newcastle Falcons) Trequarti

Chris Ashton (Sale Sharks), Mike Brown (Harlequins), Joe Cokanasiga (Bath Rugby), Elliot Daly (Wasps), Ollie Devoto (Exeter Chiefs), Owen Farrell (Saracens) captain, George Ford (Leicester Tigers), Jonny May (Leicester Tigers), Jack Nowell (Exeter Chiefs), Dan Robson (Wasps) *, Henry Slade (Exeter Chiefs), Ben Te’o (Worcester Warriors), Ollie Thorley (Gloucester Rugby) *, Manu Tuilagi (Leicester Tigers), Ben Youngs (Leicester Tigers) *esordiente