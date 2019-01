Roma – Primo posto in solitaria per il Valsugana Rugby Padova nel Girone 1 che, forte della matematica qualificazione alla finale di Coppa Italia – in calendario il weekend 30-31 marzo – raggiunta nello scorso turno, cade in casa contro il Mogliano 49-19 nella sesta giornata. Partita saldamente in mano agli ospiti che hanno chiuso la prima frazione sul 31-7. Nella ripresa i padroni di casa provano a riaprire il match con Turcato, ma Gubana con due calci piazzati e le mete di Ferraro e Finotto mettono il punto esclamativo sulla partita. A Verona i padroni di casa superano 23-19 il Lafert San Donà chiudendo il Girone 1 a un punto dalla vetta. Gara equilibrata sbloccata dagli ospiti con una meta di Derbyshire all’8’, ma nel finale di tempo i padroni di casa ribaltano il parziale portandosi sul 12-7. Mortali e Conor provano ad allungare le distanze nella ripresa, Schiabel accorcia le distanze nel finale ma i quattro punti finali vanno in direzione Verona. Nel Girone 2 a Roma il Toscana Aeroporti I Medicei si impone 24-12 in un match che consegna al XV di Pasquale Presutti il secondo posto momentaneo nel gruppo. Partita che sorride subito ai fiorentini con tre mete nel primo tempo che valgono il parziale di 21-0 all’intervallo. Nel secondo tempo le mete di Di Giulio e Bruno valgono solo ai fini statistici ma non mettono in discussione l’esito del match. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DELLA COPPA ITALIA Domani alle 15 il Rugby Viadana 1970 ospiterà il Valorugby Emilia in un match che metterà in palio il secondo posto per la finale. Padova - Impianti Valsugana Rugby Padova - Sabato 19.01.2019 Coppa Italia, VI giornata Valsugana Rugby Padova v Mogliano Rugby 19 - 49 (7-31) Marcatori: p.t. 8’ c.p. Jackman (0-3), 17’ m. Zanatta tr. Jackman (0-10), 18’ m. Levani tr. Rossi (7-10), 27’ m. Finotto tr. Jackman (7-17), 35’ m. Jackman tr. Jackman (7-24), 36’ m. Jackman tr. Jacman (7-31), s.t. 42’ m. Turcato (12-31), 47’ c.p. Gubana (12-34), 62’ c.p. Gubana (12-37), 66’ m. Ferraro (12-42) 78’ Finotto tr Gubana (12-49), 79’ m. Citton tr. Citton (19-49) Valsugana Rugby Padova: Rossi (69’ Dalle Palle); Paluello (50’ Dell’Antonio), Kurumudu, Gritti, RIgutti; Sartor, Scapin R. (40’ Citton); Ferraresi (60’ Cardo), Baldelli, Maso (69’ Michielotto); Turcati, Scapin M. (58’ Caldon); Paparone, Giulian (53’ Cesaro), Varise (cap.)(50’ Trevisan). All. Polla Roux Mogliano Rugby 1969: Jackman (37 ’D’anna); Pavan, Scagnolari (25’ Gubana), Zanatta, Guarducci; Marin, Cervellin (58’ Fabi); Corazzi (cap.)(50’ Mengotti), Finotto, Carraretto, Marini (24’ Delorenzi), Caila (74’ Corazzi); Cincotto (66’ Ferraro), Toai Key (66’ Michelini), Di Roberto (50’ Ceccato). All. Cavinato Arb. Manuel Bottino (Roma) AA1: Simone Boaretto (Rovigo) AA2: Matteo Giacomini Zaniol (Treviso) Quarto Uomo: Massimo Brescacin (Treviso) Calciatori: Jackman (Mogliano Rugby 1969) 4/4, Rossi (Valsugana Rugby Padova) 1/2, Gubana (Mogliano Rugby 1969) 3/4, Citton (Valsugana Rugby Padova) Note: giornata fredda e nuvolosa, terreno molto morbido. Presenti 100 spettatori. Punti conquistati in classifica: Valsugana Rugby Padova 0; Mogliano Rugby 1969 5 Man of the Match: Marin (Mogliano Rugby) Verona, Payanini Center – Sabato 19.01.2019 Coppa Italia VI GIORNATA Verona Rugby v Lafert San Donà 23 - 19 (12-7) Marcatori: p.t. 8’ m. Derbyshire t. Owen (0-7), 24’ m. Spinelli nt. (5-7), 40’ m.Mazzi tr. Mortali (12-7); s.t. 50’ cp. Mortali (15-7), cp. Mortali (18-7), 56’ m. Balzi (18-12), 59’ m. Conor (23-12), 68’ m. Schiabel tr. Crosato(23-19) Verona Rugby: Conor; Geronazzo, Contri, Quintieri (43’ McKinney), Zanon (52’ Viviani); Mortali, Cruciani M. (56’ Costantinescu); Riccioli (cap) (30’ Mazzi), Spinelli (66’ Rossi), Zago; Signore, Salvetti; Girelli (66’ Silvestri), Delfino (54’ D'Agostino), Furia (41’ Fioravanzo). All. Grant Doorey Lafert San Donà: Owen (64’ Schiabel); Crisantemo, Iovu, Bertetti (52’ Bacchin), Reeves; Gentili (52’ Crosato), Balzi, Derbyshire (61’ Dalla Pria), Menconi (54’ Sturza), Spadola (71’ Riedo), Sutto, Stander, Thwala (54’ Ceglie), Nicotera, Pasqual (51’ Zanusso). All. Craig Green Arb. Riccardo Angelucci (Livorno) AA1 Carlo Pastore (Belluno), AA2 Ferdinando Cusano (Vicenza) Quarto Uomo: Giacomo Giovanelli (La Spezia) Cartellini: Al 79’ giallo a Sutto (Lafert San Donà) Calciatori: Mortali (Verona Rugby) 3/5, Owen (Lafert San Donà) 1/2, Crosato (Lafert San Donà) 1/1 Note: giornata fredda e coperta, con circa 8 gradi e vento medio, terreno in perfette condizioni. Presenti circa 400 spettatori. Punti conquistati in classifica: Verona Rugby 4; Lafert San Donà 1 Man of the Match: Conor (Verona Rugby) Roma, CPO “Giulio Onesti” Acqua Acetosa- Sabato 19 gennaio 2019 Coppa Italia, VI giornata S.S.Lazio Rugby 1927 v Toscana Aeroporti I Medicei 12-24 (0-21) Marcatori: p.t. 3’ m. Mattoccia tr Basson (0-7), 19’ m. Greef tr Basson (0-14), 32’ m. Mattoccia tr Basson (0-21) s.t. 57’ m. Di Giulio (5-21), 66’ cp Basson (5-24), 69’ m. Bruno tr Duca (12-24) S.S Lazio Rugby 1927: Bonifazi (49’ Bonavolontà F.); Guardiano, Vella (64’ Lo Sasso), Borzone; Di Giulio; Ceballos (56’ Coronel), Bonavolontà D (64’ Brui); Bruno; Filippucci (c), Corcos (49’ Riedi); Blessano, Duca; Santana, Baruffaldi, Amendola (26’ Cafaro) All. Montella Toscana Aeroporti I Medicei: Cerioni; Mattoccia, Lupini, Rodwell; Mccann; Cornelli, Basson; Greff (79’ Lubian); Chianucci (50’ Brancoli), Boccardo; Cemicetti, Minto (60’ Pierini); Montivero (55’ Battisti), Broglia (40’ Giovanchelli), Schiavon (24’-34’ Zileri) (50’-65’ Zileri) all. Presutti arb. Federico Vedovelli (Sondrio) AA1: Antonino Nobile (Frosinone) AA2: Francesco Pier’Antoni (Roma) Quarto uomo: Angelo Paluzzi (Roma) Cartellini: Al 24’ cartellino giallo a Jacopo Schiavon (Toscana Aeroporti I Medicei), al 60’ giallo a Matteo Blessano (S.S. Lazio Rugby 1927), al 79’ rosso a Alessio Guardiano (S.S. Lazio Rugby 1927) Calciatori: Basson (Toscana Aeroporti I Medicei) 4/5, Duca (S.S. Lazio Rugby 1927) 1/2 Note: Giornata fredda e piovosa, spettatori presenti 200 circa. Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 0, Toscana Aeroporti I Medicei 4 Man of the Match: Alessio Mattoccia (Toscana Aeroporti I Medicei)