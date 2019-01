Roma - Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare in programma sabato 26 e domenica 27 gennaio. Torna il TOP12 nella giornata di sabato 26 gennaio con la capolista Petrarca che ospiterà il Valsugana nel derby di Padova che sarà diretto da Manuel Bottino. Il FEMI-CZ Rovigo, secondo in classifica, farà visita alla Lazio: direzione di gara affidata a Bolzonella. Emanuele Tomò arbitrerà la partita tra il Valorugby – appaiato al secondo posto con i Bersaglieri – e i Medicei. Il Kawasaki Robot Calvisano sarà di scena a Verona: Federico Vedovelli sarà l’arbitro del match. Il livornese Angelucci sarà il fischietto di Mogliano-Fiamme Oro, mentre San Donà-Viadana sarà diretta da Trentin. Questo il programma arbitrale del TOP12: TOP12 - XII giornata - 26.01.19 - ore 15 Valorugby Emilia v Toscana Aeroporti I Medicei Arb. Emanuele Tomò (Roma) AA1 Gianluca Gnecchi (Brescia), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna) Quarto Uomo: Andrea Laurenti (Bologna) Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby Arb. Riccardo Angelucci (Livorno) AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine) Quarto Uomo: Matteo Giacomini Zaniol (Treviso) Argos Petrarca Rugby v Valsugana Rugby Padova Arb. Manuel Bottino (Roma) AA1 Simone Boaretto (Rovigo), AA2 Giorgio Sgardiolo (Rovigo) Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza) S.S. Lazio Rugby 1927 v FEMI-CZ Rovigo Arb. Stefano Bolzonella (Cuneo) AA1 Antonino Nobile (Frosinone), AA2 Franco Rosella (Roma) Quarto Uomo: Paolo Schilirò (Catania) Lafert San Donà v Rugby Viadana 1970 Arb. Luca Trentin (Lecco) AA1 Vincenzo Schipani (Benevento), AA2 (Taranto) Quarto Uomo: Filippo Russo (Treviso) Verona Rugby v Kawasaki Robot Calvisano Arb. Federico Vedovelli (Sondrio) AA1 Andrea Piardi (Brescia), AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Eugenio Scrimieri (Milano) Questo il programma della Serie A Maschile: Serie A Maschile Girone 1 – XI giornata – 27.01.2019 – 0re 14:30 Rugby Parabiago v TKGroup Rugby Torino

Arb. Simone Boaretto (Rovigo)

AA1 Panin (Rovigo); AA2 Rho (Milano) CUS Genova v Pro Recco Rugby

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Pulpo (Brescia); AA2 Sgura (Brescia) Asd Rugby Milano v Sitav Rugby Lyons

Arb. Vincenzo Schipani (Benevento)

AA1 Platania (Alessandria); AA2 Chiappa (Milano) Edinol Biella Rugby Club v CUS Milano Rugby ASD

Arb. Giorgio Sgardiolo (Rovigo)

AA1 Smiraldi (Torino); AA2 Bettinelli (Torino) CUS Ad Maiora Rugby v Acc. Naz. I. Francescato

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Bertelli (Brescia); AA2 Roscini (Milano) Serie A Maschile Girone 2 – XI giornata – 27.01.2019 – 0re 14:30 Rangers Rugby Vicenza v Rugby Paese

Arb. Filippo Vinci (Rovigo)

AA1 Rebuschi (Rovigo); AA2 Vianello (Treviso) Junior Rugby Brescia v Rugby Udine Union FVG

Arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1 Pretoriani (Milano); AA2 Gajulete (Mantova) Argos Petrarca Rugby v Rugby Noceto FC

Arb. Matteo Franco (Udine)

AA1 Laurenti (Bologna); Borraccetti (Forlì) Rugby Colorno v Borsari Rugby Badia

Arb. Giuseppe Vivarini (Belluno)

AA1 Giacomini (Treviso); Brescacin (Treviso) Ruggers Tarvisium v Valpolicella R. 1974

Arb. Dante D’Elia (Taranto)

AA1 Lazzarini (Rovigo); AA2 Bellinato (Treviso) Serie A Maschile Girone 3 – XI giornata – 27.01.2019 – 0re 14:30 IVPC Rugby Benevento v Amatori R. Alghero

Arb. Antonino Nobile (Frosinone)

AA1 Fioretti (Napoli); AA2 Liccardi (Salerno) Pesaro Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei

Arb. Leonardo Masini (Roma)

AA1 Pier’Antoni (Roma); AA2 Rosamilia (Roma) Rugby Perugia v Primavera Rugby

Arb. Carlo Pastore (Genova)

AA1 Gatta (Pesaro); AA2 Caprini (Pesaro) Unione Rugby L’Aquila v Cavalieri Union Rugby

Arb. Franco Rosella (Roma)

AA1 Bonacci (Roma); De Filippis (Roma) Unione R. Capitolina v Bingo Family Amatori Catania

Arb. Andrea Spadoni (Padova)

AA1 Iavarone (Perugia); Cennini (Perugia)

_______________________________________________________________________________________ Questo il programma della Serie A Femminile: Serie A Femminile Girone 1 – XII giornata – 27.01.2019 – 0re 14:30 Rugby Colorno v Rugby Monza 1949

Arb. Stella Fusco (Torino) Chicken CUS Pavia v Benetton Treviso

Arb. Davide Lucci (Gattico) CUS Milano Rugby ASD v Itinera CUS Torino

Arb. Matteo Berra (Mantova) Rugby Riviera 1975 v Valsugana Rugby Padova

Arb. Jacopo Rossi (Treviso) Iniziative – Villorba Rugby v Verona Rugby

Arb. Pietro Motta (Padova) Serie A Femminile Girone 2 – XI giornata – 27.01.2019 – 0re 14:30 Donne Etrusche Rugby v Unione R. Capitolina

Arb. Giulio Ciacchini (Livorno) Rugby Belve Neroverdi v Am. R. Torre del Greco

Arb. Simone Sironi (Roma) I Puma Bisenzio Rugby v CUS Ferrara Rugby

Arb. Vanessa Bertini (Livorno) Montevirginio Mini Rugby v CUS Pisa

Arb. Marco Carrera (Roma)