Roma – La tredicesima giornata del TOP12, in calendario domenica 3 febbraio alle 15, regalerà spunti interessanti sia in chiave play-off che salvezza. Il match clou è il derby d’Italia tra FEMI-CZ Rovigo e Argos Petrarca Rugby. Al di là della classifica rivalità sportiva, la partita in programma al “Battaglini” sarà una sfida nella sfida con entrambe le compagini appaiate a quota 44 punti in classifica al primo posto e con obiettivo il primato in solitaria. Spettatori interessati della partita di Rovigo saranno il Kawasaki Robot Calvisano e il Valorugby Emilia che inseguono a un punto di distanza: gli uomini di Brunello, reduci dalla vittoria a Verona, faranno visita ai Medicei; la squadra di Manghi, che nella scorsa giornata ha sofferto e non poco contro il XV di Presutti, sarà di scena a Roma contro le Fiamme Oro di coach Guidi che non vogliono perdere terreno dalla zona play-off. Da seguire con attenzione anche la lotta salvezza. La Lazio, decima in campionato, sarà di scena a Viadana contro la squadra di Pippo Frati che, con una eventuale sconfitta, potrebbe complicare la propria situazione di classifica. Derby veneto per il Valsugana che tra le mure amiche contro il Mogliano proverà a scavalcare in classifica i romani in caso di un risultato positivo concomitante da Viadana. Altro derby a Verona dove i padroni di casa affronteranno il Lafert San Donà cercando una vittoria che darebbe ossigeno agli scaligeri e, al tempo stesso, potrebbe coinvolgere gli avversari di giornata nella lotta per non retrocedere. Tutte le partite della tredicesima giornata saranno trasmesse in diretta sul canale youtube e sull’app FIR, con FEMI-CZ Rovigo-Argos Petrarca Rugby che sarà disponibile anche sulla pagina ufficiale facebook della Federazione. TOP12 – XIII giornata – 03.02.19 – ore 15 – diretta youtube, app e Facebook FIR FEMI-CZ Rovigo v Argos Petrarca Padova TOP12 – XIII giornata – 03.02.19 – ore 15 – diretta youtube e app FIR Verona Rugby v Lafert San Donà Rugby Viadana 1970 v S.S. Lazio Rugby 1927 Valsugana Rugby Padova v Mogliano Rugby 1969 Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia Toscana Aeroporti I Medicei v Kawasaki Robot Calvisano Classifica: FEMI-CZ Rovigo e Argos Petrarca Padova 44 punti; Kawasaki Robot Calvisano e Valorugby Emilia 43; Fiamme Oro Rugby 39; Toscana Aeroporti I Medicei 30; Mogliano Rugby 1969 26; Lafert San Donà 24; Rugby Viadana 1970 21; S.S. Lazio Rugby 1927 15; Valsugana Rugby Padova 14; Verona Rugby 13 FEMI-CZ Rovigo v Petrarca Padova Le formazioni del Derby d’Italia saranno disponibili domani su federugby.it. Arb. Marius Mitrea (Udine)

AA1 Stefano Bolzonella (CN), AA2 Filippo Bertelli (BS)

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (VI) Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia Fiamme Oro Rugby: D’Onofrio G.; Masato, Quartaroli, Forcucci, Bacchetti; Biondelli, Marinaro; De Marchi, Cristiano (cap.), Caffini; McCarthy, Fragnito; Iacob, Moriconi, Zago A disposizione: Kudin, Iovenitti, Vannozzi, D’Onofrio U., Bianchi, Parisotto, Vaccari, Massaro (Gabbianelli) All. Guidi Valorugby Emilia: Farolini (cap); Ngaluafe, Paletta, Vaega, Costella; Rodriguez, Panunzi; Amenta, Rimpelli, Mordacci; Dell’Acqua, Du Preez; Du Plessis, Gatti, Muccignat. A disposizione: Festuccia, Braglia, Bordonaro, Marzocchi, Wruble, Messori, Fontana, Fusco All. Manghi Arb. Vincenzo Schipani (Benevento)

AA1 Federico Meconi (RM), AA2 Massimo Salierno (VA)

Quarto Uomo: Gioacchino Casciello (BN) Valsugana Rugby Padova v Mogliano Rugby 1969 Valsugana Rugby Padova: Roden; Lisciani, Kurimudu, Dell’Antonio A, Beraldin; Citton, Scapin R.; Girardi, Sironi, Sturaro; Turcato, Ferraresi; Swanepoel, Pivetta (cap.), Varise. A disposizione: Michielotto, Paparone, Caldon, Maso, Giacon, Rossi, Benetti, Paluello Mogliano Rugby 1969: Jackman; Guarducci, Scagnolari, Zanatta, Pavan; Marin, Gubana; Toai Key, Corazzi (Cap.), Bocchi; Baldino, Caila; Cincotto, Ferraro, Di Roberto A disposizione: Ceccato, Michelini, Zoldan, Mengotti, Carraretto, Fabi, Facchini, D'Anna All. Cavinato Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Luca Trentin (LC), AA2 Matteo Franco (PN)

Quarto Uomo: Marco Borraccetti (FC) Rugby Viadana 1970 v S.S. Lazio Rugby 1927 Rugby Viadana 1970: Apperley, Spinelli, Menon, Pavan, Corcoran, Ormson ©, Gregorio, Tupou, Ferrarini, Moreschi, Chiappini, Devodier, Brandolini, Silva, Denti Ant. A disposizione: Ribaldi, Breglia., Garfagnoli, Gelati, Ruffolo, Bacchi, Di Marco, Ghigo All. Frati S.S. Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Bonavolontà F.; Coronel, Borzone; Guardiano; Ceballos, Bonavolontà D.; Bruno; Corcos, Filippucci; Duca, Blessano; Cafaro, Baruffaldi, Bolzoni. A disposizione: Amendola, Santana, Pettinari, Giancarlini, Ercolani, Brui, Lo Sasso, Di Giulio. All. Montella Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Luca Trentin (LC), AA2 Matteo Franco (PN)

Quarto Uomo: Marco Borraccetti (FC) Verona Rugby v Lafert San Donà Verona Rugby: Mortali; Buondonno, Pavan, Quintieri, Cruciani T.; McKinney, Cruciani M.; Riccioli (Cap), Rossi, Salvetti; Signore, Groenewald; Cittadini, Silvestri, D’Agostino. A disposizione: Delfino, Lastra Masotti, Girelli, Zago, Bernini, Mariani, Costantinescu, Contri All. Doorey Lafert San Donà: Owen; Reeves, Iovu, Bertetti, Crisantemo; Lyle, Crosato; Derbyshire (cap), Zuliani, Bacchin G; Sutto, Stander; Thwala Nicotera, Ceccato. A disposizione: Ceglie, Zanusso, Dal Sie, Riedo, Menconi, Jack, Petrozzi, Schiabel. All. Green Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Federico Vedovelli (SO), AA2 Stefano Roscini (MI)

Quarto Uomo: Francesco Pulpo (BS) Toscana Aeroporti I Medicei v Kawasaki Robot Calvisano Le formazioni saranno disponibili domani su federugby.it Arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1 Federico Boraso (RO), AA2 Giorgio Sgardiolo (VE)

Quarto Uomo: Marco Panin (RO)