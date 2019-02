Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la quattordicesima giornata del Campionato Italiano TOP12 in calendario domenica 10 febbraio alle ore 15, con tutte le gare in diretta su Youtube.com/Fedrugby e sull’applicazione ufficiale di FIR. TOP12 – XIV giornata – 10.02.19 – ore 15.00

Toscana Aeroporti I Medicei v Fiamme Oro Rugby

arb. Trentin (Lecco)

g.d.l. Bertelli (Brescia), Imbriaco (Bologna)

quarto uomo: Borraccetti (Forlì) ValoRugby Emilia v Valsugana Rugby Padova

arb. Liperini (Livorno)

g.d.l. Boaretto (Rovigo), Sergi (Bologna)

quarto uomo: Battini (Bologna) Mogliano Rugby 1969 v Femi-CZ Rovigo

arb. Bottino (Roma)

g.d.l. Angelucci (Livorno), Franco (Udine)

quarto uomo: Merendino (Udine) Argos Petrarca Padova v Rugby Viadana 1970

arb. Tomò (Roma)

g.d.l. Rizzo (Ferrara), Toneatto (Udine)

quarto uomo: Giacomini Zaniol (Treviso) Lazio Rugby 1927 v Verona Rugby

arb. Vivarini (Padova)

g.d.l. Schipani (Benevento), Rosella (Roma)

quarto uomo: Paluzzi (Roma) Kawasaki Robot Calvisano v Lafert San Donà

arb. Bolzonella (Cuneo)

g.d.l. Pennè (Milano), Pastore (Genova)

quarto uomo: Locatelli (Bergamo)