Roma – Andy Vilk, responsabile tecnico della Selezione Italiana Seven, ha ufficializzato la lista dei diciotto atleti convocati per il raduno di Parma in calendario da domenica 10 a mercoledì 13 febbraio. Prosegue la marcia di avvicinamento dell’Italseven all’attività internazionale e il raduno in esame sarà molto utile allo staff azzurro per valutare i giocatori in vista del raduno di Napoli dove gli l’Italseven sarà impegnato in uno stage congiunto con Inghilterra, Francia, Irlanda e Germania tra il 19 e il 21 febbraio. Questi gli Azzurri convocati: Francesco BONAVOLONTA’ (S.S. Lazio Rugby 1927) Andrea BRONZINI (Benetton Rugby)* Massimo CIOFFI (FEMI-CZ Rovigo)* Tommaso COPPO (Argos Petrarca Padova) Lorenzo CROTTI (Rugby Perugia) Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby 1969) Giovanni D’ONOFRIO (Fiamme Oro Rugby)* Roberto DAL ZILIO (Kawasaki Robot Calvisano)* Niccolò Luigi FADALTI (Argos Petrarca Padova) Matteo FALSAPERLA (Lafert San Donà) Davide GALLIMBERTI (Mogliano Rugby 1969) Alessio Gianluca GUARDIANO (S.S. Lazio Rugby 1927) Gabriele LEVERATTO (Edinol Biella Rugby)* Luciano LISCIANI (Valsugana Rugby Padova) Gino Neil LUPINI (Toscana Aeroporti I Medicei) Lodovico MANNI (Argos Petrarca Padova) Luca PETROZZI (Lafert San Donà) Gianmarco VIAN (FEMI-CZ Rovigo)* Atleti invitati: Enrico GHIGO (Rugby Viadana 1970) Jose Ignacio SPINELLI (Rugby Viadana 1970) è/è stato membro dell’Accademia Nazionale FIR Ivan Francescato