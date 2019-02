Roma – La bagarre in vetta al TOP12 e la lotta per non retrocedere saranno i temi portanti della quattordicesima giornata di campionato. Tre le squadre in vetta a quota 48 punti: derby veneto per il FEMI-CZ Rovigo che, reduce da sette vittorie consecutive, sarà di scena a Mogliano; il Kawasaki Robot Calvisano proverà a proseguire la sua corsa affrontando il San Donà che inizia a guardarsi le spalle da una potenziale rincorsa delle avversarie in zona salvezza; partita non semplice per il Valorugby che, nel testa-coda con il Valsugana che va a caccia di punti per non retrocedere, proverà a mantenere nelle proprie mani la leadership del campionato. Parola d’ordine riscatto per i campioni in carica dell’Argos Petrarca Padova che, dopo la sconfitta nel derby d’Italia contro il FEMI-CZ Rovigo, contro il Rugby Viadana 1970 ha come unico obiettivo la vittoria per non perdere punti importanti dalla vetta. In casa Fiamme Oro l’obiettivo dichiarato è quello dei play-off: il quarto posto del Petrarca è distante quattro lunghezze e in casa dei Medicei la partita non sarà semplicissima. Mors tua, vita mea al CPO “Giulio Onesti” di Roma dove Lazio e Verona daranno vita ad un vero e proprio spareggio per non retrocedere con punti pesantissimi per la salvezza in palio. Tutte le partite di campionato, in calendario domani alle 15, saranno trasmesse in diretta sull’app e sul canale youtube FIR con Lazio-Verona che sarà disponibile anche sull’account ufficiale Facebook FIR. TOP12 – XIV giornata – 10.12.19 – diretta App e Youtube FIR – ore 15.00 Mogliano Rugby 1969 v FEMI-CZ Rovigo Kawasaki Robot Calvisano v Lafert San Donà Toscana Aeroporti I Medicei v Fiamme Oro Rugby Argos Petrarca Rugby v Rugby Viadana 1970 Valorugby Emilia v Valsugana Rugby Padova T OP12 – XIV giornata – 10.12.19 – diretta App, Youtube e Facebook FIR – ore 15.00 S.S. Lazio Rugby 1927 v Verona Rugby Ultime dai campi: Mogliano Rugby 1969 v FEMI-CZ Rovigo Mogliano Rugby 1969: Facchini; D’Anna, Pavan, Zanatta, Guarducci; Jackman, Fabi; Toai Key, Corazzi (Cap.), Baldino; Delorenzi, Caila; Cincotto, Ferraro, Di Roberto A disposizione: Mengotti, Ceccato, Michelini, Bocchi, Carraretto, Gubana, Marin, Gallimberti All. Cavinato FEMI-CZ Rovigo: Antl; Barion, Majstorovic, Angelini, Cioffi; Mantelli, Chillon; Halvorsen, Lubian, Vian; Canali, Ferro (cap.); D’Amico, Cadorini, Brugnara. A disposizione: Momberg, Rossi, Pavesi, Nibert, Mantovani, Loro, Visentin, Venco. All. Casellato arb. Bottino (Roma)

g.d.l. Angelucci (Livorno), Franco (Udine)

quarto uomo: Merendino (Udine) Kawasaki Robot Calvisano v Lafert San Donà Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa; Bruno, Garrido-Panceyra, De Santis, Balocchi; Lane, Casilio; Casolari, Zdrilich, Martani; Venditti, Andreotti; Gavrilita, Luccardi, Fischetti. A disposizione:Morelli, Brarda, Biancotti, Cavalieri , Van Vuren, Consoli, Dal Zilio, Susio/Amadei All. Brunello Lafert San Donà: Biasuzzi; Reeves, Iovu, Schiabel, Crisantemo; Lyle, Petrozzi; Derbyshire (cap), Zuliani, Bacchin G; Riedo, Stander; Thwala, Nicotera, Ceccato A disposizione: Pasqual, Zanusso, Dal Sie,Ros, Sutto, Menconi,Jack, Owen. All. Green arb. Bolzonella (Cuneo)

g.d.l. Pennè (Milano), Pastore (Genova)

quarto uomo: Locatelli (Bergamo) Valorugby Emilia v Valsugana Rugby Padova Valorugby Emilia: Farolini (cap); Gennari, Paletta, Vaega, Costella; Rodriguez, Panunzi; Amenta, Rimpelli, Mordacci; Du Preez, Balsemin; Du Plessis, Gatti, Muccignat. A disposizione: Festuccia, Gatica, Bordonaro, Dell’Acqua, Messori, Marzocchi, Wruble, Fusco. All. Manghi Valsugana Rugby Padova: Roden; Rigutti, Beraldin, Dell’Antonio A,; Kurimudu Sartor, Benetti; Ferraresi, Sironi, Baldelli; Scapin M., Turcato; Paparone, Pivetta (cap.), Varise. A disposizione: Michielotto, Cesaro, Trevisan, Liut, Maso, Scapin R., Rossi, Lisciani All. Roux arb. Liperini (Livorno)

g.d.l. Boaretto (Rovigo), Sergi (Bologna)

quarto uomo: Battini (Bologna) Toscana Aeroporti I Medicei v Fiamme Oro Rugby Toscana Aeroporti I Medicei: Cornelli; Lubian, Rodwell, Cerioni (c), McCann; Newton, Rorato; Greef, Cosi, Boccardo; Minto, Grobler; Battisti, Giovanchelli, De Marchi. A disposizione: Montivero, Broglia, Schiavon, Bottacci, Brancoli, Esteki, Mattoccia, Lupini. All. Presutti Fiamme Oro Rugby: Biondelli; D’Onofrio G., Vaccari, Gabbianelli, Bacchetti; Buscema, Marinaro; De Marchi, Cristiano (cap.), Bianchi; McCarthy, Fragnito; Iacob, Moriconi, Zago A disposizione: Kudin, Iovenitti, Vannozzi, D’Onofrio U., Caffini, Parisotto, Massaro, Cornelli All. Guidi arb. Trentin (Lecco)

g.d.l. Bertelli (Brescia), Imbriaco (Bologna)

quarto uomo: Borraccetti (Forlì) Argos Petrarca Padova v Rugby Viadana 1970 Argos Petrarca Padova: Ragusi; Leaupepe, Riera, Bettin, Coppo; Menniti Ippolito, Su’a; Trotta, Lamaro, Conforti; Gerosa, Saccardo (cap.); Mancini Parri, Cugini, Scarsini. A disposizione: Rizzo, Santamaria, Polliero, Cannone, Manni, Francescato, Benettin, De Masi. All. Marcato Rugby Viadana 1970: Apperley, Spinelli, Menon, Ormson (cap.), Corcoran, Di Marco, Gregorio, Ghigo, Ferrarini, Ruffolo, Chiappini, Gelati, Garfagnoli, Silva, Denti Ant. A disposizione: Ribaldi, Breglia, Novindi, Guillemain, Moreschi, Bacchi, Pavan, Tupou All. Frati arb. Tomò (Roma)

g.d.l. Rizzo (Ferrara), Toneatto (Udine)

quarto uomo: Giacomini Zaniol (Treviso) S.S. Lazio Rugby 1927 v Verona Rugby S.S. Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Borzone, Coronel, Lo Sasso; Bonavolontà F.; Ceballos, Bonavolontà D.; Bruno; Filippucci (cap), Corcos; Duca, Blessano; Bolzoni, Baruffaldi, Cafaro. A disposizione: Amendola, Santana, Giancarlini, Ercolani, Freydell, Brui, Vella, Santoro All. Montella Verona Rugby: Mortali; Buondonno, Pavan, Quintieri, Cruciani T.; McKinney, Cruciani M.; Riccioli (cap), Rossi, Salvetti; Signore, Groenewald; Cittadini, Silvestri, D’Agostino. A disposizione: Delfino, Furia, Greef, Zanini, Zago, Bernini, Navarra, Contri All. Grant Doorey arb. Vivarini (Belluno)

g.d.l. Schipani (Benevento), Rosella (Roma)

quarto uomo: Paluzzi (Roma)