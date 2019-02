Sabato 23 e domenica 24 febbraio si giocherà a Roma la terza tappa del Superchallenge under 14 2018/19. Dopo le manifestazioni di Prato e Verona, ventiquattro squadre in rappresentanza di Lazio, Veneto, Toscana, Lombardia, Emilia, Abruzzo, Campania, Marche, Piemonte si sfideranno all'insegna del Fair Play, con la piacevole presenza dell’ USAP Perpignan direttamente dal Superchallenge de France. Il torneo, per il terzo anno consecutivo, è diviso in due manifestazioni: 8° Torneo U. Baracchi e 3° Torneo Dado Medosi.

Il torneo Baracchi si giocherà fra l'impianto dell' U.R. Capitolina e i campi dell'Acquacetosa, mentre il Torneo Medosi si svolgerà presso il campo di via della Fornaci - Tor di Quinto. Circa 500 atleti coinvolti, oltre al numeroso e festoso popolo del rugby juniores che popolerà gli impianti della capitale. Sul sito http://superchallengeu14.com/2019/02/18/tappa-roma-2019-info-gironi/ potrete trovare tutte le info dettagliate dell'evento.