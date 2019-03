Big match al Ruffino Stadium: la Toscana Aeroporti I Medicei incontra la capolista

Firenze – Super appuntamento al Ruffino Stadium Mario Lodigiani che per sedicesima giornata di TOP12 si prepara ad accogliere la capolista FEMI-CZ Rovigo Delta. Una prova durissima quella di domani sabato 2 marzo alle ore 15.00 per la Toscana Aeroporti I Medicei che dovrà affrontare la squadra rodigina in splendida forma con nove vittorie all’attivo nelle ultime partite e la qualificazione ai playoff della Continental Shield in tasca. Per risalire alla penultima sconfitta dei Bersaglieri di coach Casellato bisogna tornare alla quinta giornata di TOP12 e proprio alla storica vittoria dei gigliati al Battaglini dove riuscirono a imporsi per 17 a 20. Sarà anche la ricerca di riscatto degli ospiti per questa impresa de I Medicei ad animare ancora di più questa appassionante sfida per non deboli di cuore che attende i tifosi fiorentini.

I ragazzi di Presutti e Basson si presentano all’appuntamento con due vittorie importanti alle spalle - Fiamme Oro e Valsugana - e una salutare settimana di recupero per lo stop campionato del 6 Nazioni. Stop che ha permesso all’ex Biffi di completare il recupero dall’infortunio subito e al seconda linea Grobler di tornare disponibile ma non è stato sufficiente al rientro in campo di capitan Maran, rodigino di nascita e anche lui facente parte della schiera di ex rossoblu che adesso vestono la maglia gigliata.

Per la probabile formazione sono stati annunciati per gli avanti: in prima linea Schiavon, Giovanchelli e Montivero; in seconda Minto e Grobler mentre in terza confermati Greef N°8 affiancato da Boccardo e Cosi. In mediana si parte con Esteki/Newton mentre l’assetto dei trequarti vede schierati con Cornelli estremo, gli ex Lubian e McCann alle ali, e ai centri con Cerioni potrebbe partire dal primo minuto Lupini per qualche problema fisico per il centro Rodwell.

La diretta video streaming sarà trasmessa sul canale YouTube FIR all’indirizzo https://youtu.be/PpOw1bliNDc e sul digitale terrestre sul canale 196 di Tele FirenzeViolaSuperSport. A suggellare l’amicizia tra le tifoserie nella mattina al Ruffino Stadium incontro old rugby tra le compagini dei Ribolliti Firenze e i Veci Rovigo, seguito dal tradizionale terzo tempo in attesa del big match. Infine a fare da corridoio all’ingresso in campo delle due squadre saranno presenti gli Under 14 del Firenze Rugby 1931 reduci dalla vittoria nella tappa Super Challenge "3°Torneo Dado Medosi”.

«Andiamo a incontrare la squadra al momento più in forma del campionato. - commenta coach Presutti - Totalmente diversa da come l’abbiamo trovata a Rovigo all’andata. Sono primi in classifica e lì vorranno restare. Noi ci faremo trovare pronti, senza timori reverenziali e con la consapevolezza di aver lavorato bene in vista di questa partita molto dura. Mi aspetto un match molto interessante e questo non può che essere positivo per i tanti tifosi che sono attesi allo stadio».

La probabile formazione:

Cornelli; Lubian, Lupini/Rodwell, Cerioni, McCann; Newton, Esteki; Greef, Cosi, Boccardo; Minto, Grobler; Montivero, Giovanchelli, Schiavon.

A disposizione: De Marchi, Broglia, Romano, Cemicetti, Chianucci, Rorato, Rodwell/Lupini, Mattoccia.

Arb. Bolzonella (Cuneo), g.d.l. Pennè (Milano), Russo (Milano). Quarto uomo: Giovanelli (La Spezia)