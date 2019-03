Rovigo - Dopo una settimana di pausa domani, sabato 2 marzo, riprende il Campionato Italiano di TOP12 con la sedicesima giornata e la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta è chiamata alla trasferta di Firenze per affrontare la Toscana Aeroporti I Medicei. La partita, in scena al “Ruffino Stadium Mario Lodigiani” dalle ore 15 e in diretta streaming sul canale YouTube e sull’App della Federazione Italiana Rugby, sarà arbitrata da Bolzonella (Cuneo) coadiuvato dai giudici di linea Pennè (Milano), Russo (Milano) e dal quarto uomo Giovanelli (La Spezia). Con Matteo Ferro ai box per un problema al ginocchio, sarà Alberto Chillon a vestire la fascia di capitano. E in vista della sfida il mediano di mischia rossoblù commenta: “Quella di domani è una partita importante, non solo perché vogliamo mantenere la prima posizione in classifica ma anche perché contro I Medicei cerchiamo una rivalsa dopo il match di andata. In quell’occasione abbiamo avuto la conferma che la squadra toscana è una compagine pericolosa e da non sottovalutare, a maggior ragione domani che sarà tra le mura di casa. Noi veniamo da vittorie importanti che ci hanno galvanizzato ma teniamo i piedi per terra, sappiamo che non possiamo adagiarci e che la strada da fare è ancora lunga. Giorno dopo giorno continuiamo a lavorare per migliorarci, domani scenderemo in campo focalizzati sull’obiettivo di fare il nostro gioco e portare a casa il miglior risultato”. Questa la formazione dei Bersaglieri che affronterà I Medicei: Odiete; Barion, Majstorovic, Antl, Cioffi; Mantelli, Chillon (cap.); Halvorsen, Lubian, Vian; Canali, Nibert; Pavesi, Cadorini, Vecchini. A disposizione: Momberg, Brugnara, D’Amico, Mantovani, Parolo, Piva, Borin, Visentin.