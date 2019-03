Roma – Prima sconfitta in campionato per il Sitav Rugby Lyons che nella tredicesima giornata del Girone 1 della Serie A cade 29-24 sul campo del Cus Torino mantenendo ben saldo ugualmente nelle proprie mani il primato nel proprio gruppo. Successi interni anche per il Rugby Milano, Biella Rugby e Cus Genova rispettivamente contro Cus Milano, Rugby Parabiago e TKGroup Rugby Torino. Nell’anticipo del sabato il Pro Recco si è imposto 24-17 sul campo dell’Accademia Nazionale Ivan Francescato. Nel Girone 2 pareggio in vetta per 27-27 tra Colorno e Noceto con i padroni di casa che restano al primo posto. Segno X anche tra Vicenza e Udine che impattano 22-22. Vittorie tra le mura amiche per l’Argos Petrarca Rugby e Rugby Paese contro Valpolicella e Amatori Rugby Badia. Successo in trasferta per i Ruggers Tarvisium sul Brescia. Nel Girone 3 l’Unione Rugby Capitolina si aggiudica lo scontro al vertice con l’Amatori Rugby Alghero per 30-18. Sorridono anche Unione Rugby L’Aquila e Toscana Aeroporti I Medicei che superano Primavera e Rugby Perugia. Vittoria a Benevento per il Pesaro che si impone 43-27, mentre termina 20-20 il match tra Amatori Catania e Cavalieri Union Rugby. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DELLA SERIE A I tabellini sono redatti dagli addetti stampa delle società ospitanti. GIRONE 1 Calvisano, Stadio San Michele – Sabato 2.03.19 Serie A, XIII Giornata

Marcatori: 5’ m Bonanni (5-0); 24’ m Moscardi tr Zaridze (12-0); 29’ m Avignone tr Agniel (12-7); s.t 2’ m Romano (12-12); 10’ m Capone (17-12); 15’ m Agniel (17-17); 26’ m Nese tr Agniel (17-24) Acc Naz I Francescato: Trulla; Batista, Moscardi (51’ Mastandrea), Zaridze, Capone (60’ Bientinesi); Bertaccini; Petrozzi (56’ Jelic); Maurizi, Zuliani, Torrente (51’ Steolo); Scott Leon, Butturini; Alongi (40’ Florio), Bonanni, Franceschetto (56’ Michelini)

Pro Recco: Gaggero; Panetti M, Panetti A, Becerra, Monfrino Ma; Agniel; Romano; Leung, Monfrino Mi (50’ Barisone), Ciotoli; Metaliaj, Chtaibi (64’ Nese), Avignone, Bedocchi (57’ Noto), Actis (57’ Corbetta)

All: Mclean Arb. Chirnoaga Cartellini: Torrente, Steolo Accademia I Francescato; Metaliaj Pro Recco

Calciatori: Agniel 2/5; Zaridze 1/3

Punti conquistati in classifica: Acc Naz I Francescato 1 - Pro Recco 5 Grugliasco, stadio Impianto Albonico – Domenica 3 marzo 2019 Serie A, XIII giornata Itinera Cus Torino v Sitav Lyons Piacenza 29-24 (4-4) Marcatori: p.t. ‘16 m Arrigo t Guillomot (LP) 0-7, ‘20 m Guillomot t Guillomot (LP) 0-14, ’22 m Della Ragione (LP) 0-19, ’29 m Dezzani (ICT) t Columba 7-19, ’34 m Bruno (LP) 7-24, ’46 m Racca M. (ICT) t Columba 14-24, ’65 m Pedicini (ICT) t Columba 21-24, ’70 p Columba (ICT) 24-24, ‘75 m Bartoletti (ICT) 29-24. Itinera CUS Ad Maiora Rugby 1951: Dezzani Alberto, Bartoletti Davide, Sacco Gregory (’60 Bussolino Massimiliano), Reeves George, Civita Andrea, Columba Facundo, Mantelli Elia, Merlino Andrea, Pedicini Giovanni, Spinelli Piergaspare, Perrone Gianmarco, Guzman Juan Cruz, Racca Mattia (’65 Filippini Nicholas), Lorenzo Novello (’50 Modonutto Roberto), Ulises Ezequ Garziera. All. D’angelo Sitav Lyons Piacenza: Arrigo Antonio, Boreri Jacopo, Della Ragione Raffaele (’55 Conti Marco), Subacchi Leonardo, Bruno Lorenzo Mattia, Guillomot Mathieu, Gherardi Marcello, Maselli Lorenzo Robin, Lekic Miralem (’57 Tarantini Francesco), Bedini Paolo, Pedrazzani Nicola, Grassi Alberto (’55 Salerno Matteo), Greco Daniele (’40 Bance Abdoul Nourou), Borghi Riccardo (’70 Potgieter Baren Jackobus), Grassotti Domenico (’60 Ceresa Francesco). All. Solari Arb. Roscini (Milano) AA1 Ciaiolo (Torino) AA2 Chiappa (Torino) Cartellini: ’68 Ceresa (Lyons Piacenza) Calciatori: Columba (Itinera Cus Torino) 1/1. Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni, circa 200 spettatori. Punti conquistati in classifica: Itinera Cus Torino 5, Sitav Lyons Piacenza 2 Man of the Match: Bartoletti Davide (Itinera CUS Torino) Milano (MI), C.S. “G.B. Curioni” – Domenica 03 marzo ASD Rugby Milano v CUS Milano 38-29 (p.t. 14-12) Marcatori: p.t.: 8’ M Ragusi t Iannone (7-0); 19’ M Sbalchiero t Iannone (14-0); 28’ M Lombardo (14-5); 40’ M Morabito t Dusi (14-12); s.t.: 2’ cp Iannone (17-12); 6’ cp Iannone (20-12); 14’ cp Iannone (23-12); 18’ M Fumagalli (28-12); 22’ M Dunde (28-17); 25’ M Fumagalli t Iannone (35-17); 30’ M Mc Allister t Dusi (35-24); 34’ cp Gorietti (38-24); 39’ M Leibson (38-29). CUS Milano: Jannelli, Lombardo, Borzone (28’ st Bolzoni), Colombo (13’ Cederna), Dunde, Lagussis (1’ st Ghelli), Dudi, Mariani, Scalvi ©, Mantovani, Paghera (40’ pt Vincic), Morabito (22’ st Mc Allister), Leibson, Beretta (9’ st Fusco), Romano (34’ st Givani). All. Intoppa ASD Rugby Milano: Dotti, Fedeli (5’ st Gorietti), Rossi, Delcarro, Ragusi (22’ pt Fumagalli), Iannone (25’ st Cabrera), Morisi, Salerno (24’ pt Spangaro), Ferrari, Sbalchiero, Boccardo (34’ st Cipolla), Soldi ©, Magallanes (15’ st Bigoni), Beretta (1’ st Pallaro), Betti (35’ st Vitrani). All. Grangetto Arb: Boaretto (Rovigo) AA1: Giovannelli (La Spezia), AA2: Gioffredi (Savona) Cartellini: 45’ Mantovani CUS Milano (giallo), 45’ Fumagalli ASD Rugby Milano (giallo). Calciatori: Dusi (CUS Milano) 2/4; Iannone (ASD Rugby Milano) 6/7; Gorietti (ASD Rugby Milano) 1/1. Note: pomeriggio sereno, temperatura circa 16 gradi. Campo in buone condizioni. Circa 600 spettatori presenti. Punti conquistati in classifica: ASD Rugby Milano 5; CUS Milano 1. Man of the match: Morisi (ASD Rugby Milano). Serie A, XIII giornata Edilnol Biella Rugby vs Parabiago 33-31 (18-19) Marcatori: p.t. 2’ c.p. Evans (3-0); 6’ m. Orlandi n.t. (3-5); 10’ m. Cancro tr. Grillotti (3-12); 18’ m. Coffaro tr. Grillotti (3-19); 25’ m. Macchniz n.t. (8-19); 37’ c.p. Evans (11-19); 40’ m. Leveratto tr. Evans (18-19). s.t. 22’ c.p. Evans (21-19); 24’ m. Leveratto tr. Evans (28-19); 34’ m. Leveratto n.t. (33-19); 30’ m. Saleri tr.Grillotti (33-26); 40’ m. Cancro n.t. (33-31). Edilnol Biella Rugby: Sigillò (52’ Laperuta); Leveratto, Ongarello, C. Musso, Lancione (22’ Macchniz); Evans, Della Ratta (62’ Perissinotto); Cassutti, Coda Zabetta (41’ Mastrorosa), Vezzoli; Bertone (50’ Vecchiato), Panaro; Granieri (41’ Vaglio Moien), Gatto (cap.) (41’ Zorzetto), Monetti (41’ Panigoni). All. Birchall Parabiago: Grillotti; Ceaprazaru (70’ Saleri), Domenghini, Schlecht, Baudo (70’ Castiglioni); Sanchez (65’ Durante), Coffaro; Mikaele, Manuini (58’ Dell’Acqua), Cancro; Orlandi, Volta (53’ Maggioni); Polio (36’ Franceschini), Fulciniti (53’ Simioni), Torri (cap.) (53’ Cattaneo). All. Mamo. Arb. Sig. Dante D’Elia (Taranto) AA1. Platania (Alessandria) AA2. Boni (Torino). Cartellini: 39’ giallo a Orlandi (Parabiago) Calciatori: Evans (Edilnol Biella Rugby) 5/7; Grillotti (Parabiago) 3/5. Note: giornata soleggiata e primaverile, 15° circa, campo in buone condizioni. 400 spettatori presenti. Punti conquistati in classifica: Edilnol Biella Rugby 5; Parabiago 2. Man of the Match: Gabriele Leveratto (Edilnol Biella Rugby). Genova, Stadio “G. Carlini” – domenica 3 Marzo 2019 CUS GENOVA asd vs VII TORINESE 17-15 (0-3) Marcatori: 20' Nathan T, 52' mt Garaventa tr Sandri G, 59' mt Brendel T, 63' mt Imperiale F. G, 71' mt Mills T, 77' mt Augello tr Dho T. CUS GENOVA: Migliorini, Pressenda, Ricca, Sandri , Papini (79' Dapino), Buso (51' Salerno), Garaventa , Mills, Imperiale F., Ponzi, Torchia R. (44' Bertirotti), Taylor, Cavallero (53' Barry), Rettagliata (79' Felici) , Bortoletto (53' Rifi) All. Thrower VII TORINESE : Dho, Manga Clayton, De Razza, Martinucci, Cremonini , Nathan, Lo Greco C. (73' Augello),Marchi (cap), Brendel, Vaschi, Lo Greco S. (40' Marchisio), Tveraga, Bartolini (9' De Gioia), Montaldo Lo Greco, Capoccia (73' Giannone). All. Vaghi Arb. Crepaldi (Mi) AA1. Franchini (Ge) AA2 Antonazzo (Li) Cartellini: Giallo Migliorini G Calciatori: Sandri G 1/3 Nathan T 1/2 Dho T 1/1 Note: Circa spettatori presenti 200 Punti conquistati in classifica: CUS GENOVA 4 ; VII TORINESE 1 Man of the match: Garaventa G GIRONE 2 Brescia Stadio Invernici – domenica 3 marzo 2019 Junior Rugby Brescia V Botter Ruggers Tarvisium 21-43 (p.t 7-28 ) Marcatori: p.t. 2’ Mt Pirovano tr Giabardo G (0-7); 16’ mt Ros tr Giabardo G (0-14), 18’ mt Pasterllo tr Giabardo G (0-21); 28’ mt Giabardo A. tr Giabardo G (0-28); 37 mt Jacotti tr Ciofani (7-28) s.t. 6 cp Giobardi G ( 7-31) – 21 mt Giobardo G tr Giabardo G (7-38) – 31 mt Kaikatsishivili tr Ciofani (14-38) 34’ mnt Pastrello (14-43); 36 mt Romano tr Ciofani (21-43) Junior Rugby Brescia: Ciofani, Zaboni (21 pt Papa), Fasani, Rizzotti, Miranda (26’st Del Rosso), Piscitelli, Gazzoli (25 st Cuccurese), Galvani, Daniel, Jacotti, Fierro, Reboldi (6 st Ospitalieri), Romano, Stefanini, Kaikatsishivili All. Pisati Marco Botter Ruggers Tarvisium: Giabardo G (23 st Cincotto), Pastrello, Simes, Bordini, R.Pirovano, Giabardo A ca., Curtolo v.c, (24 st Francescato) Camata (23st Gui) , Sala (12’ st Gentile), Carraro, Cincotto, Amadio, Fagotto (24st Balistreri),Ros, Naka (34 pt Magnoler) All. Della Nora Federico Arb. Andrea Palladino (TO) AA1 , AA2 Cartellini: 36’pt Bordini (TV) – 10’ st Papa (BS)– 20 st Ciofani (BS) Calciatori: Giabardo (TV) 6/6 – Cincotto (TV) 0/1 – Ciofani (BS) 3/4 Note: giornata soleggiata, campo in condizioni buone, circa 100 spettatori. Punti conquistati in classifica: junior rugby Brescia 0 – Tarvisium 5 Man of the Match: Giabardo G Colorno, HBS Rugby Stadium - Domenica 3marzo 2018 Serie A, XIII giornata HBS Rugby Colorno v Rugby Noceto27-27 (17-10) Marcatori: p.t. 2’ m. Sarto tr. Ceresini (7-0); 7’ m. Carritiello tr. Ferrarini (7-7); 11’ cp. Ferrarini (7-10); 14’ cp. Ceresini (10-10); 24’ m. Goegan tr. Ceresini (17-10) s.t.3’ cp. Ferrarini (17-13); 8’ cp. Ceresini (20-13); 51’ m. Savina tr. Ferrarini (20-20); 65’ m. Da Lisca tr Cozzi (27-20); 80’ m. Ferrari tr. Ferrarini (27-27) HBS Rugby Colorno: Magri (55’ Boccarossa); Castagnoli, Afamasaga (55’ Cozzi), Silva; Piccioli; Ceresini (60’ Terzi), Lucchin; Borsi; Caselli, Sarto ©; Minari (56’ Rossi), Da Lisca; Alvarado, Goegan (45’ Buondonno), Datola (45’ Singh) All. Prestera Rugby Noceto:Pagliarini; Passera (66’ Garulli), Greco (66’ Ferrari), Carritiello, Savina; Ferrarini, Frati; Boccalini; Serafini (61’ Chiesa), Pagliari; Bonfiglio, Boggiani; Galliano (72’ Demaldè), Ferro © (27’ Marcoleoni), Alberti (52’ Lanzano) All. Frati Arb. Andrea Spadoni(Padova) AA1 Laurenti (Bologna), AA2 Borraccetti (Forlì) Calciatori: Ceresini (HBS Colorno) 4/4; Cozzi (HBS Colorno) 1/1; Ferrarini (Rugby Noceto) 5/5 Note: giornata soleggiata, campo in condizioni perfette, circa 1200 spettatori. Punti conquistati in classifica: HBS Rugby Colorno2, Rugby Noceto 2. Man of the Match: Jacopo Sarto (HBS Rugby Colorno) SERIE A girone 2, XIII GIORNATA Argos Petrarca Rugby v Valpolicella Rugby 1974 22 - 12 (12-7) Marcatori: p.t. 18’ m. Caione (5-0), 23’ m. Carraro tr. Van Tonder (5-7), 34’ m. di punizione Argos Petrarca (12-7); s.t. 52’ m. Simonato tr Meneghetti (19-7), 58’ m. Kenny (19-12), 78’ drop Graney (22-12). Argos Petrarca Rugby: Graney; Venturini, Belluzzo, Broggin, Caione (79’ Magon); Benvenuti (25’ Matteralia, 41’ Meneghetti), D’Incà; Trambaiolo F. (79’ Cuzzolin), Zulian, Simonato; Minazzato (79’ Bogo), Sattin (cap); Polliero (36’ Ceolin), Alagna (50’ Gutierrez), Trejo (48’ Lazzarotto). All. Rocco Salvan Valpolicella Rugby 1974: Van Tonder (cap); Saccomani, Ambrosi, Zardini, Gobbi; Damoli, Cecchini (68’ Memo); Kenny, Righetti, Mozzato; Zenorini (59’ Ipuche), Galvagni (50’ Nicolis); Momi (50’ Bellettato), Facinelli, Carraro (70’ Savoia). A disposizione non entrati: Frapporti, Minelli, Gasparini. All. Alessandro Zanella Arb. Dario Merli (Iesi) AA1: Davide Gatta (Pesaro) AA2: Davide Caprini (Pesaro) Cartellini: al 28’ giallo a Kenny (Valpolicella Rugby 1974). Calciatori: Benvenuti (Argos Petrarca Rugby) 0/1; Graney (Argos Petrarca Rugby) 0/1; Meneghetti (Argos Petrarca Rugby) 1/2; Van Tonder (Valpolicella Rugby 1974) 1/2. Note: giornata soleggiata e calda, temperatura circa 15 gradi, terreno in perfette condizioni. Presenti 350 spettatori. Punti conquistati in classifica: Argos Petrarca Rugby 4; Valpolicella Rugby 1974 0. Man of the Match: Conor Graney (Argos Petrarca Rugby) Vicenza, “Rugby Arena” – Domenica 27 gennaio 2019 – 13° giornata Serie A Rangers Rugby Vicenza – Rugby Udine 0-0 (pt 10-14) mete 1-2 Marcatori: 9’ cp Cipriani (3-0), 19’ m Tarantola tr Tarantola (3-7), 25’ m Properzi Curti tr Tarantola (3-14), 31’ m piantella tr Cipriani (10-14) 12’st m Flynn (10-19), 15’st m Meneguzzo (15-19), 30’st m Nicoli tr Cipriani (22-19) 35’st cp Tarantola (22-22) Rangers Rugby Vicenza: Cipriani, Di Gioia (1’st Meneguzzo), Gallinaro, Gastaldo, Lopresti, Fraser, Torregiani, Santinello, Piantella, Peron, Nicoli, Leiva, Franchetti (1’st Cenghialta), Doria. A disposizione: Furegon, Messina, Pauletti, Trevisan, Montenegro, Folco. All: Roberto Rampazzo Rugby Udine: Tarantola, Pasini, Flynn, Marconato, Gerussi, Groza, Frassanito (5’st Occhialini), Macor, Properzi Curti, Gigliodoro (36’st De Nardi), Gray, Bon (5’st Bagolin), Morosanu (32’st De Dona’), Boscain, Wachsmann. A disposizione: Mauro, Picchietti, Morandini, Not. All. Andrea Sgorlon Arbitro: Emmanuele Tomo’ (Roma) AA1: Gajulete (VR) AA2: Pulpo (BS) Cartellini: 19’st giallo Bagolin (Rugby Udine) 27’st giallo Macor (Rugby Udine) Calciatori: Cipriani (Rangers Rugby Vicenza) 3/4 ; Tarantola (Rugby Udine) 3/4 Man Of The Match: Ludovico Torregiani (Rangers Rugby Vicenza) Note: Giornata soleggiata, temperature primaverili, campo in ottime condizioni, 300 spettatori. Punti conquistati classifica: Rangers Rugby Vicenza 2, Rugby Udine 2 Paese, Stadio “G. Visentin” – Domenica 03 Marzo 2019

Campionato Serie A Girone 2 – 13° giornata Rugby PAESE vs Amatori BADIA 30-12 (pt 6-7) MARCATORI: pt 11’ cp Zanatta (3-0), 17’ cp Zanatta (6-0), 30’ m Saccà tr Fratini (6-7); st 7’ cp Zanatta (9-7), 15’ m Tonon tr Bosco (16-7), 22’ m Tonon tr Bosco (23-7), 32’ m Arduin (23-12), 40’ m Ciottolo Borin tr Bosco (30-12) PAESE: Furlan, Tonon, Visentin, Geromel (cap), Ceban (25’ st Ciottolo Borin), Zanatta (8’ st Bosco), De Rovere (20’ st Sartori), Manzan, Bot (1’ st Cavallo), Di Pietro, Boffo (29’ st Piaser), Serrotti, Deoni (25’ st Lazzaron), Canova (16’ st Borsato), Cenedese (28’ st Vlad). All. Bergamo BADIA: Rossetto (14’ st Zulato), JM Ramirez (24’ st Crivellaro), Zampolli, Arduin, Ghelli, Fratini, Boscolo (24’ st Tinazzo), Ngoza (20’ st Baccini), Chimera, AD Ramirez (8’ st Milan), Cecchetti (cap) (14’ st Fornasaro), Aggio (28’ st Cecchetti), Barbujani (4’ st Merlo), Leccioli, Saccà (14’ st Colombo). All. Lodi ARB: Francesco Meschini (Milano)

AA1: Merendino AA2: Vianello



Calciatori: Paese 5/5 (Zanatta cp 3/3, Bosco tr 2/2); Badia 1/3 (JM Ramirez cp 0/1, Fratini tr 1/2);

Note: terreno in buone condizioni, spettatori: 350 circa;

Punti conquistati in classifica: Paese 4, Badia 0.

Man of the match: Di Pietro (Paese) GIRONE 3 Catania, Stadio Cittadella di Catania - Domenica 3 marzo 2019 Serie A, XIII giornata Bingo Family Amatori Catania v Cavalieri Union Prato 20-20 (12-3) Marcatori: Nel pt - 8’ m. Bognanni; 20’ m. Cosentino, tr. Madero; 29’ cp Puglia. Nel st - 6’ m. Casado, tr. Puglia; 15’ cp Madero; 31’ m. Mazzoleni; 34’ cp Lunardi; 37’ m. Fattori, tr. Lunardi Amatori: Mistretta (Ardito), Hliwa (Russo), Florio (Santocono), Giustolisi (Guglielmino), Mammana, Cosentino (Palmieri), Matuk, Sapuppo S., Smiroldo (Giammario), Madero, Bognanni, Sapuppo G., Camino, Virzì (Greco), Borina (Mazzoleni). All: Vittorio - Costantino. Prato: Cusimano, Casini, Liguori, Calamai, Ruotolo, Baldelli, Reali, Casado, Renzoni, Puglia, Fattori, Vincenti, Mazzucchi, Bartali, Lunardi. A disp: Trechas, Tallé, Parri, Mardegan, Conigli, Torri, Nannini, Raffaeli. All: Pratichetti. Arbitro: Filippo Bertelli (BS). Cartellini: Cusimano 15’ Calciatori: Madero 2/4; Puglia 2/2; Lunardi 2/2 Note: cielo sereno, 14º, 200 spettatori

Punti conquistati in classifica: 2/2 Roma campo dell’Unione n.1 – Domenica 3 marzo 2019 Seria A, XIII giornata U R CAPITOLINA v A.R. ALGHERO 30 – 18 (1t. 22 - 8) Marcatori: 1t. 3’ mt Colitti tr Mazzi (7-0), 6’ cp Mazzi (10-0), 12’ mt Micheli nt (10-5), 17’ mt Trapasso nt (15-5), 23’ cp Micheli (15-8), 26’ mt Rampa tr Mazzi (22-8); 2t. 14’ mt. Bombati nt (22-13), 18’ cp Mazzi (25-13), 28’ mt Colitti nt (30-13), 34’ mt Micheli nt (30-18). CAPITOLINA: Romano, Corvisieri, Iacolucci (2’ 2t Bonini), Colitti (31’ Rosato), Crivellone (26’ 2t ), Mazzi (27’ 2t ), Vannini (29’ 2t Ortega), Budini (8’ 2t ), Maesano (21’ 2t Gentile), Trapasso (21’ 2t ), Franco, Cerqua (23’ 2t Manozzi), Herrera (29’ 2t Parlati), Rampa (10’ 2t Polioni), Montagna (1’ 2t Orabona). All.: Ianni, Pompili ALGHERO: Bortolussi, Bombagi, Delrio, Serra, Micheli, Oneone, Armani, Fernandez, Sciacca, Ceglia, Fall, Paco, Stefani (5’ 2t Frette), Spirito, Ilie (5’ 2t Salaris). A disp. : Tesu, Toniolo, Madeddu, Peana, Troia, Camboni. All.: Paoletti Calciatori: Capitolina: Mazzi 4/6 – Alghero: Micheli 1/4. Note: tempo buono, campo in discrete condizioni, spettatori 500. Punti conquistati in classifica: Capitolina 5 – Alghero 0 Arbitro: Sig. Massimo Salierno (NA) AA1: Sig. Pasquale Fioretti (NA) AA2: Sig. Giuseppe Russo (CE) Man of the match : Colitti (Capitolina) TABELLINO: L’Aquila, stadio T. Fattori- Domenica 03 marzo 2019 Seire A, XIV giornata Unione Rugby L’Aquila v Primavera Rugby 17-5 (7-0) Marcatori: p.t. 11’m. Du Toit tr. Anderson (7-0) s.t. 4’ m. Petrolati tr. Anderson (14–0); 17’cp Anderson (17-0); 44’ m. Belloni (17-5). Unione Rugby L’Aquila: Du Toit (6’st Sansone); Mejia, Pupi, Giampietri; Di Santo; Anderson, Petrolati (37’st Valdrappa); Lofrese;Pattuglia (12’st Suarez Carillo), Niro (19’st Santavenere); Donadio (18’st Cortesi), Fiore; Fiorentini(44’st Frassanito), Sebastiani (26’st Alloggia), Ferrara (26’st Iezzi). All. D’Antonio, Milani Primavera Rugby: Montemauri; Merendino (24’st Martelletti), Marocchi, Martelli (18’st Condemi); Salvemme; Brancadoro, Ventola; Belloni;Randazzo, Bilotti (30’st Borsetti); Custureri (22’st Gasperini Zacco), Lavini(33’pt Serini); Belcastro (22’st Di Resta), Venturoli C. (22’st Trona), Serafino (22’st Venturoli E. M.). All. Leonardi Arb. Giorgio Sgardiolo (Venezia) AA1 Cennini (Perugia); AA2 Bevagna (Perugia) Cartellini: al 70’ giallo a Ventola (Primavera Rugby); Calciatori:Anderson (Unione Rugby L’Aquila) 3/4; Salvemme (Primavera Rugby) 0/2; Note: Giornata serena, campo in buone condizioni, circa 400 spettatori. Punti conquistati in classifica: Unione Rugby L’Aquila 4, Primavera Rugby 0. Man of the Match: Petrolati (Unione Rugby L’Aquila) Benevento, Stadio “Pacevecchia” – domenica 03 marzo ’19 Serie A, XIII giornata U.S. IVPC Rugby Benevento v Pesaro Rugby 27 – 43 (13 – 19) Marcatori: p.t. 9’ m. Joubert tr. Joubert (0-7), 15’ m. Fragnito tr Nel (7-7), 23’ Melegari (7-12), 26’ m. Mokom tr Joubert (7-19), 34’ c.p. Nel (10-19), 42’ c.p. Nel (13-19); s.t. m. tecnica Benevento (20-19), 15’ m. Melegari tr Joubert (20-26), 22’ m. Antonelli tr Joubert (20-33), 26’ m. tecnica Benevento (27-33), 33’ c.p. Joubert (27-36), 34’ Mokom tr Joubert (27-43). U.S. IVPC Rugby Benevento: Fragnito (Corvino); Caporaso, Moncada, Ciarla (Izzo), Petrone; Nel, Botticella M. (Tornusciolo); Passariello, Palumbo (Pisano), Luciani (Bosco); Ricco, Valente; Notariello, Botticella L., Tretola (Russo). A disposizione non entrati: Marangelli . All.: Alessandro Valente Pesaro Rugby: Salvi (36’ st); Nardini, Mokom, Erbolini, Melegari; Joubert, Fulvi (36’ st); Antonelli, Agostini, Smail (23’ st Giunti); Uili, Sanchioni (8’ Venturini), Maccan (13’ st Tripodo), Sangiorgi, Solari. A disposizione non entrati: Del Bianco, Martinelli. All.: Mazzucato Luca Arb.: Matteo Franco (Pordenone) AA1 Giampiero Salvi (L’Aquila), AA2 Luca Giurina (L’Aquila) Cartellini: 39’ st Solari (Pesaro Rugby); 43’ s.t. Passariello (U. S. Ottopagine Rugby Benevento); Calciatori: Nel (U. S. Ottopagine Rugby Benevento) 3/4; Joubert (Pesaro Rugby) 6/7 . Note: L’assolata giornata primaverile allo stadio Pacevecchia, ha visto disputare lo scontro tra i padroni di casa contro la squadra pesarese, valevole per il girone di ritorno del Campionato di serie A. Circa 250 spettatori hanno assistito a questo scontro che li ha tenuto con il fiato sospeso per una buona parte della partita. Punti Conquistati in Classifica: U.S. IVPC Rugby Benevento 0; Pesaro Rugby 5. Man of the Match: Melegari Edoardo(Pesaro Rugby) Firenze, Ruffino Stadium “Mario Lodigiani” – Domenica 3 marzo 2019 Serie A, XIII Giornata Toscana Aeroporti I Medicei v Rugby Perugia 20 - 15 (7–8) Marcatori: p.t. 1’ cp Masilla (0-3); 13’ m Pettirossi (3-8); 24’ m Burattin tr Petrangeli (7-8); ; s.t. 43’ cp Petrangeli (10-8); 45’ m Magi tr Masilla (10-15); 79’ m Santi (15-15); 45’ m Burattin (15-20) Toscana Aeroporti I Medicei: Del Bono; Cervellati, Rios (64’ De Castro), Petrangeli, D’Aliesio; Reale, Taddei (61’ Elegi); Burattin, Meyer, Di Donna, Massimo (53’ Ferrami), Biagini (64’ Santi F.), Panerai, Kapaj (41’ Bartolini), Chiostrini All. Lo Valvo Rugby Perugia: Bigarini (41’ Magi); Milizia F., Fortunato (62’ Sportolari), Crotti, Vizioli; Masilla (cap.), Paoletti (70’ Battistacci); Mazzanti, Zualdi, Wood; Peter Rios (64’ Bellezza), Gatti; Macchioni, Alunni Cardinali, Pettirossi All. Speziali Arb. Arb. Nobile (Frosinone) AA1 Bonacci (Roma), AA2 Pier’Antoni (Roma) Cartellini: Calciatori: Petrangeli (Toscana Aeroporti I Medicei) 2/4; Masilla (Rugby Perugia) 2/4; Note: giornata primaverile, circa 18 gradi, vento assente, terreno in buone condizioni. Presenti 300 spettatori. Punti conquistati in classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 4; Rugby Perugia 1 Ruffino Man of the Match: Burattin (Toscana Aeroporti I Medicei)