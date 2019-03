Roma- Vincono tutte le prime quattro in classifica nella diciassettesima giornata del TOP12. Con i successi odierni il Kawasaki Robot Calvisano e la Femi CZ Rovigo si confermano in testa alla classifica a quota 68, con l’Argos Petrarca Padova e il Valorugby Emilia che inseguono rispettivamente a 63 e 62 punti. Successo largo in casa per la Femi-CZ Rovigo che supera le Fiamme Oro per al “Battaglini” con bonus 52-27. Intera posta in palio portata a casa anche per il Kawasaki Robot Calvisano, che vince in casa contro il Valsugana Padova centrando il bonus per 35-21. A Roma in trasferta l’Argos Petrarca Padova porta a casa 4 punti in classifica contro la Lazio vincendo per 24-14, mentre il Valorugby Emilia nella ripresa ha avuto la meglio sui padroni di casa del Verona Rugby, conquistando il bonus per 26-10. Vittoria in casa anche per il Rugby Viadana 1970 che torna a vincere battendo allo “Zaffanella” la Toscana Aeroporti I Medicei 26-10. Largo successo anche per il Lafert San Donà, che tra le mura amiche del “Pacifici” supera il Rugby Mogliano 1969 43 a 0 distaccandosi così dalla zona rossa della classifica. La classifica di campionato: Kawasaki Robot Calvisano, FEMI-CZ Rovigo 68; Argos Petrarca Rugby 63; Valorugby Emilia 62; Fiamme Oro Rugby 48; Toscana Aeroporti I Medicei 40; Rugby Viadana 1970, Lafert San Donà 34; Mogliano Rugby 1969 31; Verona Rugby 23; Valsugana Rugby Padova 19; S.S. Lazio Rugby 1927 12 Di seguito i tabellini della diciassettesima giornata di campionato Rovigo, Stadio “Mario Battaglini" – Domenica 10.03.2019 TOP12, XVII GIORNATA FEMI-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby 52-27 (31-8) Marcatori: p.t. 8’ c.p. Biondelli (0-3), 12’ m. Majstorovic tr. Mantelli (7-3), 16’ m. Majstorovic tr. Mantelli (14-3), 22’ m. Vian non tr. (19-3), 24’ m. Barion non tr. (24-3), 30’ m. D’Onofrio G. non tr. (24-8), 34’ m. Halvorsen tr. Mantelli (31-8); s.t. 46’ m. Odiete tr. Mantelli (38-8), 56’ m. Chillon tr. Mantelli (45-8), 59’ m. Vian tr. Mantelli (52-8), 63’ m. McCarthy tr. Biondelli (52-15), 72’ m. Biondelli non tr. (52-20), 81’ m. D’Onofrio G. tr. Biondelli (52-27) FEMI-CZ Rovigo: Odiete (61’ Visentin); Barion, Majstorovic, Antl, Cioffi (61’ Borin); Mantelli, Chillon (57’ Loro); Halvorsen (50’ Venco), Lubian, Vian; Canali (41’ Mantovani), Nibert; D’Amico (50’ Pavesi), Momberg (cap.) (50’ Cadorini), Brugnara (50’ Vecchini). All. Properzi Fiamme Oro Rugby: D’Onofrio G.; Marinaro, Quartaroli, Forcucci, Bacchetti (41’ Vaccari); Biondelli, Parisotto (41’ Masato); De Marchi (41’ Bianchi), Cristiano (cap.), Favaro (63’ D’Onofrio U.); McCarthy, Caffini (61’ Faccenna); Iacob (41’ Vannozzi), Moriconi (41’ Kudin), Zago (61’ Mariottini). All. Guidi Arb. Andrea Piardi (Brescia) AA1: Federico Vedovelli (Sondrio), AA2: Matteo Giacomini-Zaniol (Treviso) Quarto uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo) Cartellini: 53’ giallo a Kudin (Fiamme Oro Rugby) Calciatori: Mantelli (FEMI-CZ Rovigo) 6/9; Biondelli (Fiamme Oro Rugby) 4/5 Note: giornata mite e soleggiata, con circa 18 gradi e vento assente, terreno in buone condizioni. Presenti 1500 spettatori. Come di consueto nelle partite contro la FEMI-CZ Rovigo, le Fiamme Oro Rugby hanno tolto dalla distinta la maglia numero 10 in memoria di Stefano Casotti, giocatore di entrambe le squadre prematuramente scomparso. Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 5; Fiamme Oro Rugby 1 Man of the Match: Majstorovic (FEMI-CZ Rovigo) Calvisano, Pata Stadium, domenica 10 marzoTOP12, XVII giornata –

Kawasaki Robot Calvisano v Valsugana Rugby Padova 35-21 (28-7) Marcatori: p.t. 7’ m Rossi tr Roden (7-0); 14' m Balocchi tr Bordoli (7-7); 17’ m Panceyra tr Bordoli (14-7);

23’ m Van Vuren tr Bordoli (21-7); 28’ m Casolari tr Bordoli (28-7) s.t. 49’ m Giulian tr Roden

(28-14); 68’ m Vunisa tr Chiesa (35-14);80’ m Masotti tr Benetti(35-21) Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa (cap); Balocchi, Garrido-Panceyra ( 45' De Santis), Lucchin (65' Susio), Dal Zilio; Bordoli, Semenzato (50' Casilio); Venditti, Martani (50' Cavalieri), Casolari (65' Vunisa) ; Van Vuren, Andreotti; Gavrilita (54' Leso), Morelli ( 63' Luccardi), Brarda ( 54' Fischetti) all.Brunello Valsugana Rugby Padova: Rossi; Lisciani (54' Rigutti), Dell'Antonio, Gritti, Beraldin (cap.); Roden, Benetti; Girardi, Caldon ( 57' Baldelli), Maso; Albertarrio Turcato (40' Sironi); Paparone (58' Swanepoel), Giulian (50' Cesaro), Varise ( 68' Trevisan).



all.Roux



arb.Manuel Bottino (Roma)



AA1 e AA2:Giorgio Sgardiolo (Rovigo), Stefano Pennè (Milano)



quarto uomo: Marco Panin (Rovigo) Calciatori: Bordoli(Kavasaki Robot Calvisano) 4/4; Chiesa (Kawasaki robot Calvisano) 1/1 ;Roden (Valsugana Rugby) 2 / 2; Benetti( Valsugana Rugby 1/1.



Note:cielo sereno,pomeriggio primaverile,spettatori 800 circa San Donà di Piave, Stadio “Pacifici” – Domenica 10.03.2019



TOP12, XVII GIORNATA



Lafert San Donà v Mogliano Rugby 1969 43-14 (28-0) Marcatori: p.t. 15’ m. Ceccato tr. Lyle (7-0), 18’ m. Schiabel tr. Lyle (14-0), 20’ m. Schiabel tr. Lyle (21-0), 25’ m. Petrozzi tr. Lyle (28-0); 46’ cp. Lyle (31-0), 55’ m. Iovu nt. (36-0), 57’ m. Reeves tr. Lyle (43-0), 65’ m. Baldino tr. Jackman (43-7), 80’ m. Guarducci tr. Jackman (43-14) Lafert San Donà: Reeves; Falsperla (61’ Crosato), Pratichetti, Iovu (64’ Bertetti), Schiabel (66’ Crisantemo); Lyle, Petrozzi; Jack, Derbyshire (cap) (61’ Catelan), Zuliani (55’ Dal Sie); Riedo (74’ Menconi), Stander; Thwala (41’ Zanusso), Nicotera, Ceccato (58’ Ros).

All. Green Mogliano Rugby 1969: Facchini; Gallimberti (18’ D’Anna), Pavan, Zanatta (41’ Foulds), Guarducci; Jackman, Gubana (21’ Fabi); Bocchi, Corazzi; Bocchi (68’ Carrarretto), Corazza, Mengotti; Baldino, Caila (60’ Vizzotto); Michelini (42’ Cincotto), Ferraro (25’ Toai Key), Buonfiglio (41’ Di Roberto).

All. Cavinato Arb. Tomò (Roma)

AA1 Chirnoaga (Roma), AA2 Toneatto (Udine)

Quarto Uomo: Merendino (Udine) Calciatori: Lyle (Lafert San Donà) 6/7, Jackman (Mogliano Rugby 1969) 2/2

Note: giornata soleggiata, con circa 12° e vento assente, terreno in perfette condizioni. Presenti 300 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Lafert San Donà 5; Mogliano Rugby 1969 0

Man of the Match: Petrozzi (Lafert San Donà) Roma, “CPO” Giulio Onesti – Domenica 10 Febbraio 2019 TOP12, XVII giornata S.S. Lazio Rugby 1927 v Argos Petrarca Rugby 14-24 (0-17) Marcatori: p.t. 5’ m. Cugini tr Menniti Ippolito (0-7), 19’ cp Menniti Ippolito (0-10), 40’ m. Manni tr Menniti Ippolito (0-17) s.t. 61’ m. Francescato tr Menniti Ippolito (0-24), 75’ m. Ercolani tr Ceballos (7-24), 77’ m. Guardiano tr Ceballos (14-24) S.S. Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Guardiano, Vella (62’ Lo Sasso), Coronel; Di Giulio; Ceballos, Albanese (53’ Bonavolontà D.); Malan; Pagotto (40’ Ercolani), Giancarlini; Bruno (cap), Duca (40’ Filippucci); Santana (60’ Bolzoni), Baruffaldi, Amendola (42’ Cafaro). All. Daniele Montella Argos Petrarca Rugby : Ragusi; Leaupepe, Benettin (25’ Bettin), Riera (70’ Belluco), Coppo; Mennitti-Ippolito (cap), Francescato; Trotta, Manni, Conforti (65’ (Gerosa); Galetto (68’ Cannone), Saccardo; Scarsini (57’ Mancini Parri), Cugini, Rizzo All. Andrea Marcato Arb.: Matteo Liperini (Livorno) AA1: Federico Meconi (Roma) AA2: Leonardo Masini (Roma) Quarto Uomo: Francesco Pier’Antoni (Roma) Cartellini: Al 40’ cartellino giallo a Rodrigo Bruno (S.S. Lazio Rugby 1927) Calciatori: Andrea Menniti Ippolito (Argos Petrarca Padova) 3/3, Alberto Bonifazi (S.S. Lazio Rugby 1927) 0/1, Ignacio Ceballos 2/6 Note: giornata nuvolosa a Roma. Spettatori presenti circa 700 Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 0, Argos Petrarca Rugby 4 Man of the of the Match: Andrea Menniti Ippolito (Argos Petrarca Padova) Viadana, Stadio Luigi Zaffanella – Domenica 10.03.2019 TOP12, XVII GIORNATA Rugby Viadana 1970 v Toscana Aeroporti I Medicei 26 - 21 (10-21) Marcatori: p.t. 5’ c.p. Ormson (3-0), 15’ m. Lubian tr. Newton (3-7), 30’ m. Greeff tr. Netwon (3-14), 34’ m. Ormson tr. Ormson (10-14), 40’ m. Mattoccia tr. Newton (10-21); s.t. 48’ m. Breglia tr. Ormson (17-21), 57’ c.p. Ormson (20-21), 64’ c.p. Ormson (23-21), 69’ c.p. Ormson (26-21); Rugby Viadana 1970: Apperley; Spinelli, Bronzini, Menon, Corcoran (48’ Pavan); Ormson (cap.), Gregorio, Tupou, Gelati (60’ Moreschi), Ruffolo, Chiappini (41’ Guillemain), Devodier, Brandolini, Silva, Breglia (57’ Denti Ant.). All.Frati Toscana Aeroporti I Medicei: Cornelli; Mattoccia (60’ Cerioni), McCann, Cerioni (cap.) (54’ Biffi), Lubian; Newton, Esteki (57’ Rorato); Greeff, Boccardo, Cosi (67’ Brancoli); Grobler, Minto; Romano (57’ Broglia), Giovanchelli (57’ Zileri), De Marchi (57’ Battisti). All. Presutti Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia) AA1: Luca Trentin (Lecco) AA2: Francesco Russo (Milano) Quarto Uomo: Francesco Pulpo (Brescia) Cartellini: al 67’ giallo a Minto (Toscana Aeroporti I Medicei) Calciatori: Ormson (Rugby Viadana 1970) 6/6; Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 3/5 Note: giornata soleggiata e calda, terreno in perfette condizioni. Presenti 700 spettatori. Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 4; Toscana Aeroporti I Medicei 1 Man of the Match: Gelati (Rugby Viadana 1970) Verona, Payanini Center – Domenica 10 Marzo 2019 Top 12 XVII GIORNATA Verona Rugby v ValoRugby Emilia 10 - 26 (10-7) Marcatori: p.t. 12’ m. Buondonno t. McKinney (7-0), 21’ m. Messori t. Gennari (7-7), 34’ p. Mortali (10-7); s.t. 44’ m. Vaega (10-12), 69’ meta di punizione ValoRugby (10-19), 80’ m. Festuccia t. Gennari (10-26) Verona Rugby: Mortali; Buondonno, Pavan R. (78’ Contri), Quintieri, Cruciani T. (67’-77’ Fioravanzo); McKinney, Navarra; Riccioli (cap), Rossi (60’ Zanini), Salvetti (78’ Spinelli); Groenewald, Bernini (41’Signore); Greef, Silvestri (67’ Delfino), Furia (54’Girelli) All. Grant Doorey ValoRugby Emilia : Farolini (cap); Costella, Paletta, Vaega, Gennari; Rodriguez, Panunzi (74’ Fusco); Amenta, Messori (59’ Rimpelli), Mordacci (62’ Festuccia); Dell’Acqua, Du Preez (44’ Balsemin); Du Plessis (73’ Bordonaro), Manghi (53’ Gatti), Muccignat (32’ Quaranta) All. Roberto Manghi Arb.: Riccardo Angelucci (Livorno) AA1: Federico Boraso (Rovigo) AA2: Federico Bertelli (Ferrara) Quarto Uomo: Leonardo Faggionato (Vicenza) Cartellini: 19’ giallo Bernini (Verona Rugby), 67’ giallo Girelli (Verona Rugby) Calciatori: McKinney (Verona Rugby) 1/2, Mortali (Verona Rugby) 1/1, Buondonno (Verona Rugby) 0/1 Gennari (ValoRugby Emilia) 2/3 Note: giornata soleggiata con circa 17 gradi e vento assente, terreno in perfette condizioni. Spettatori: 600 Punti conquistati in classifica: Verona Rugby 0 ValoRugby Emilia 5 Man of the of the Match: Vaega (ValoRugby Emilia)