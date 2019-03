Roma – Andy Vilk, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Seven, ha ufficializzato la lista dei quindici atleti convocati per il raduno in programma a Piacenza dal 26 al 29 marzo. Gli Azzurri arriveranno nel primo pomeriggio di martedì 26 per iniziare la preparazione sul campo presso il Centro Sportivo Carlo Mazzoni, sede del Piacenza Rugby Club. Il raduno terminerà alle 13.30 di venerdì 29 marzo. Sono stati aggregati al gruppo, in qualità di invitati, Maria Lorenzo Bruno e Giovanni Via, rispettivamente tre quarti ala ed estremo del Rugby Lyons Piacenza. Di seguito gli atleti selezionati: Simone CORNELLI (TOSCANA AEROPORTO I MEDICEI)* Tommaso CRUCIANI (VERONA RUGBY) Mattia D'ANNA (MOGLIANO RUGBY 1969) Giovanni D'ONOFRIO (G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA)* Daniele DI GIULIO (LAZIO RUGBY 1927) * Niccolò FADALTI (ARGOS RUGBY PETRARCA) Matteo FALSAPERLA (LAFERT RUGBY SAN DONA') Davide GALLIMBERTI (MOGLIANO RUGBY 1969) Enrico GHIGO (RUGBY VIADANA 1970)* Alessandro GIANCARLINI (LAZIO RUGBY 1927) Alessio Gianluca GUARDIANO (LAZIO RUGBY 1927) Lodovico MANNI (ARGOS RUGBY PETRARCA)* Luca PETROZZI (LAFERT RUGBY SAN DONA') Andrea PRATICHETTI (LAFERT RUGBY SAN DONA') Luca ZINI (ARGOS RUGBY PETRARCA)



*ha fatto parte dell'Accademia Ivan Francescato Invitati Maria Lorenzo BRUNO (ASD RUGBY LYONS) Giovanni VIA (ASD RUGBY LYONS) La Selezione Seven tornerà a radunarsi a Roma dal 16 al 18 aprile per lo stage congiunto con la rappresentativa di Rugby a Sette israeliana.