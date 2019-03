Roma – Un sabato di potenziali verdetti per il TOP12 italiano, con la diciannovesima giornata, interamente in calendario alle ore 15, che può risultare decisiva per chiudere matematicamente la corsa ai play-off ed emettere le prime sentenze in chiave salvezza. Tutti gli incontri saranno, come sempre, disponibili in diretta sul canale Youtube della FIR, mentre il match-clou di giornata tra la Femi-CZ Rovigo capolista e il Kawasaki Calvisano che tallona da vicino i Bersaglieri di Casellato disponibile anche sulla pagina Facebook ufficiale della Federazione. Proprio la sfida al vertice tra le prime della classe può assumere un ruolo fondamentale per la post-season, con la vincente che potrebbe ipotecare la prima piazza finale in stagione regolare, aggiudicarsi la possibilità di giocare in casa la semifinale di ritorno e disputare una eventuale finale di fronte al pubblico di casa. Sfida apertissima, come si conviene a ogni grande classica. A Roma, intanto, il ValoRugby Emilia farà visita alla Lazio Rugby 1927 e per entrambe le squadre il peso specifico della gara è altissimo: per i Diavoli di Manghi un successo potrebbe dare la matematica certezza della prima, storica qualificazione ai play-off; per gli aquilotti, una sconfitta e la contemporanea vittoria del Verona al “Payanini Center” contro le Fiamme Oro significherebbe condanna aritmetica alla retrocessione in Serie A dopo otto anni nella massima serie. Derby di peso per i Campioni d’Italia dell’Argos Petrarca che, quarti, ospitano il Mogliano Rugby e possono, a loro volta, consolidare in via definitiva la propria qualificazione alle semifinali per proseguire nella difesa del titolo conquistato lo scorso maggio al “Plebiscito”. Trasferta chiave per il Valsugana Rugby Padova, di scena allo “Zaffanella” contro i padroni di casa del Viadana: i lombardi sono ormai virtualmente salvi, mentre la matricola veneta, attualmente undicesima, deve vincere ad ogni costo per continuare a sperare e riagganciare il Verona. A completare la giornata la sfida di centro classifica tra Lafert San Donà e Toscana Aeroporti I Medicei, appuntamento che vede di fronte due squadre che sembrano non aver più nulla da chiedere alla stagione. TOP12 – XIX giornata – 23.03.19 – ore 15.00 – diretta Youtube.com/Fedrugby

Femi-CZ Rovigo v Kawasaki Robot Calvisano Classifica: Femi-CZ Rovigo punti 73; Kawasaki Calvisano 72; Valorugby Emilia 67; Argos Petrarca Padova 64; Fiamme Oro Rugby 53; Toscana Aeroporti I Medicei 44; Mogliano Rugby 1969 36; Rugby Viadana 1970 e Lafert San Donà 35; Verona Rugby 23; Valsugana Padova 19; Lazio Rugby 1927* 14

*quattro punti di penalizzazione Padova, Argos Arena – sabato 23 marzo, ore 15.00

Argos Petrarca Padova v Mogliano Rugby

Argos Petrarca Padova: Fadalti; Coppo, Belluco, Broggin, Capraro; Zini, Su’a; Trotta, Conforti, Saccardo (cap.); Cannone, Galetto; Scarsini, Santamaria, Rizzo.

a disposizione: Braggiè, Cugini, Mancini Parri, Gerosa, Michieletto, Cortellazzo, Leaupepe, Goldin

all.Marcato

Mogliano Rugby: Faulds; Pavan, Guarducci, Zanatta, Facchini; Da Re, Fabi; Toai Key, Corazzi (Cap.), Finotto; Delorenzi, Caila; Michelini, Ferraro, Buonfiglio

a disposizione:Ceccato, Di Roberto, Cincotto, Vizzotto, Carraretto, Gubana, Gallimberti, D'Anna

all. Cavinato

Arb.Manuel Bottino (Roma)

AA1 e AA2:Stefano Bolzonella (Cuneo) e Marco Panin (Rovigo)

Quarto uomo:Roberto Lazzarini (Rovigo) Roma, CPO “Giulio Onesti” – sabato 23 marzo, ore 15.00

Lazio Rugby 1927 v Valorugby Emilia

Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Guardiano; Coronel, Lo Sasso; Di Giulio; Borzone; Bonavolontà D.; Bruno; Ercolani, Filippucci (Cap), Malan, Freydell; Santana, Baruffaldi, Cafaro.

a disposizione: Amendola, Corcos, Pagotto, Giancarlini, Duca, Brui, Bonavolontà F., Vella

all.Montella

Valorugby Emilia: Farolini (cap); Costella, Paletta, Vaega, Gennari; Rodriguez, Panunzi; Amenta, Rimpelli, Mordacci; Dell’Acqua, Balsemin; Du Plessis, Gatti, Muccignat

a disposizione: Manghi, Bordonaro, Quaranta, Gatica, Du Preez, Messori, Caminati, Fusco.

all.Manghi

Arb.Andrea Piardi (Brescia)

AA1 e AA2:Gianluca Gnecchi (Brescia) e Maurizio Costantino (Roma)

Quarto uomo:Paolo Schilirò (Catania) San Donà (VE), Stadio “Pacifici” – sabato 23 marzo, ore 15.00

Lafert San Donà v Toscana Aeroporti I Medicei

Lafert San Donà: Pratichetti; Reeves, Iovu, Schiabel, Falsaperla; Lyle, Petrozzi; Jack, Zuliani, Derbyshire; Riedo, Stander; Thwala, Nicotera, Ceccato

a disposizione:Zanusso, Dal Sie, Ros, Sutto, Menconi, Catelan, Crosato, Bertetti

all. Green

Toscana Aeroporti I Medicei: Cornelli; McCann, Cerioni, Rodwell, Lubian; Newton, Rorato; Greeff, Cosi, Boccardo; Maran (cap.), Grobler; Battisti, Giovanchelli, Schiavon.

a disposizione: De Marchi, Zileri, Romano, Minto, Brancoli, Esteki, Mattoccia, Biffi.

all. Presutti

Arb.Gabriel Chirnoaga (Roma)

AA1 e AA2:Luca Trentin (Lecco) e Francesco Russo (Milano)

Quarto uomo:Eugenio Scrimieri (Milano) Verona, Payanini Center – sabato 23 marzo, ore 15.00

Verona Rugby v Fiamme Oro Rugby

Verona Rugby: Cruciani T.; Buondonno, Mortali, Quintieri, Geronazzo; McKinney, Navarra; Riccioli (cap), Rossi, Salvetti; Signore, Groenewald; Cittadini, Delfino, D’Agostin

a disposizione: Silvestri, Furia, Greeff, Zanini, Zago, Cruciani M., Pavan, Cono

all. Doorey

Fiamme Oro Rugby: Biondelli; D’Onofrio G., Quartaroli, Vaccari, Forcucci; Ambrosini, Marinaro (cap.); McCarthy, Faccenna, Bianchi; D’Onofrio U., Fragnito; Nocera, Moriconi, Zago

a disposizione:Adriano, Mariottini, Vannozzi, Caffini, De Marchi, Parisotto, Gabbianelli, Masato

all.Guidi

Arb.Federico Boraso (Rovigo)

AA1 e AA2:Dante D’Elia (Taranto) e Riccardo Bonato (Padova)

Quarto uomo:Andrea Laurenti (Bologna) Viadana, Stadio “Zaffanella” – sabato 23 marzo, ore 15.00

Rugby Viadana 1970 v Valsugana Rugby Padova

Rugby Viadana 1970: Apperley, Spinelli, Bronzini, Menon, Corcoran, Ormson (cap.), Gregorio, Tupou, Moreschi, Ruffolo , Guillemain, Devodier, Brandolini, Silva, Denti Ant.

a disposizione: Ribaldi, Breglia, Garfagnoli, Chiappini, Gelati, Paternieri, Pavan, Mannucci

all. Frati

Valsugana Rugby Padova: Roden; Beraldin, Dell’Antonio A., Gritti, Lisciani; Citton, Benetti; Girardi, Sironi, Maso; Albertario, Scapin M.; Swanepoel, Pivetta (cap.),Barducci. A disposizione: Cesaro, Paparone, Sanavia, Caldon, Turcato, Paluello, Rigutti, Dell’Antonio F.

all.Roux

Arb.Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 e AA2:Clara Munarini (Parma) e Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto uomo:Francesco Renzi (Parma) Rovigo, Stadio “Battaglini” – sabato 23 marzo, ore 15.00

TOP12, XIX giornata – diretta Facebook.com/Federugby

Femi-CZ Rovigo v Kawasaki Robot Calvisano

Femi-CZ Rovigo: Cioffi; Barion, Majstorovic, Antl, Angelini; Mantelli, Chillon; Halvorsen, Lubian, Vian; Canali, Nibert; D’Amico, Momberg (cap.), Brugnara

a disposizione:Rossi, Vecchini, Pavesi, Ferro, Cicchinelli, Mantovani, Piva, Visentin

all.Casellato

Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa; Van Zyl, Panceyra-Garrido, Lucchin, De Santis; Pescetto, Casilio; Vunisa,Casolari,Martani; Van Vuren, Andreotti; Leso, Morelli, Fischetti.

a disposizione:Manfredi, Brarda, Gavrilita, Cavalieri, Zdrilich, Semenzato, Bordoli, Balocchi

all. Brunello

Arb.Marius Mitrea (Udine)

AA1 e AA2:Matteo Liperini (Livorno) e Stefano Pennè (Milano)

Quarto uomo:Massimo Brescacin (Treviso)