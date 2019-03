Roma – Seconda sconfitta consecutiva per il Sitav Rugby Lyons che nella quattordicesima giornata del Campionato di Serie A si arrende 20-7 sul campo del Pro Recco, mantenendo ugualmente ben salda la vetta del Girone 1. Sale al secondo posto l’Accademia Nazionale Ivan Francescato che batte in trasferta 75-20 il Cus Milano e sfrutta le sconfitte del Cus Torino nel derby della Mole contro il TKGroup e del Rugby Milano a Parabiago. Sorride il Biella che supera 33-26 il Cus Genova. Nel Girone 2 vittorie per le prime due in classifica: il Colorno si impone 33-11 sul campo dei Ruggers Tarvisium, mentre il Noceto supera tra le mura amiche 33-26 il Rugby Paese. Successi interni anche per Valpolicella, Udine e Petrarca che battono rispettivamente Vicenza, Badia e Brescia. Nel Girone 3 allungo in classifica per l’Unione Rugby Capitolina che si aggiudica con il risultato di 28-12 il derby romano contro la Primavera Rugby. Fanno valere il proprio campo di casa il Rugby Perugia, il Pesaro e i Cavalieri che superano Benevento, Unione Rugby L’Aquila e Toscana Aeroporti I Medicei. Nell’anticipo del sabato impattano 15-15 l’Amatori Rugby Alghero e il Bingo Family Catania. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DELLA SERIE A Nella tredicesima giornata del Campionato di Serie A Femminile l’Iniziative Rugby Villorba prosegue il proprio cammino immacolato battendo in trasferta 58-5 il Benetton Rugby mantenendo il primato e l’imbattibilità nel Girone 1. Successo in trasferta anche per le campionesse d’Italia in carica del Rugby Colorno che superano 83-0 il Verona. Vittorie interne per Cus Torino e Rugby Monza rispettivamente su Rugby Riviera e Chicken Cus Pavia, mentre il Valsugana supera con un rotondo 131-7 il Cus Milano. Nel Girone 2 l’Unione Rugby Capitolina con la vittoria per 32-5 contro le Belve Neroverdi mantiene ben salda nelle proprie mani la leadership nel gruppo. Netta vittoria per il Rugby Bologna 1928 sul Montevirginio, mentre il Puma Bisenzio e le Donne Etrusche vincono in trasferta rispettivamente su Cus Pisa e Amatori Rugby Torre del Greco. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DELLA SERIE A FEMMINILE I tabellini della Serie A sono redatti dagli addetti stampa delle società ospitanti. GIRONE 1 Recco, campo C. Androne - Domenica 24 marzo 2019 Serie A, XIV^ giornata Tossini Pro Recco Rugby v Rugby Lyons 20-7 (20-0) Marcatori: p.t. 5' cp Agniel (3-0), 15' m. Marco Monfrino tr. Agniel (10-0), 25' m. Stefano Romano tr. Agniel (17-0), 30' cp Agniel (20-0) S.t. 57' m. Rapone tr. Guillomot (20-7). Tossini Pro Recco: Gaggero, Monfrino Ma., Panetti A., Becerra (43' Torchia), Panetti M. (70' Romano L.), Agniel (c), Romano S. (70' Tagliavini L.), Leung Way, Monfrino Mi., Ciotoli, Metaliaj (51' Nese), Chtaibi (43' Barisone, 70' Canoppia), Corbetta (51' Actis), Bedocchi (51' Noto), Avignone. All. McLean Lyons Piacenza: Via G., Boreri (61' Via A.), Della Ragione, Subacchi, Bruno (c) (43' Arrigo), Guillomot, Efori (51' Gherardi), Masselli, Bedini (64' Tarantini), Bance, Pedrazzani, Lekic (73' Grassi), Rapone (66' Borghi), Canderle, Potgieter (58' Grassotti). All. Solari - Baracchi Arb. Palladino AA1 Giovanelli , AA2 Kamili Cartellini: 30' giallo Lekic (LYONS), 53' giallo Canderle (LYONS) Calciatori: Agniel (RECCO) 4/6; Guillomot (LYONS) 1/1 Note: soleggiato e caldo, terreno di gioco in perfette condizioni. Punti conquistati in classifica: Tossini Pro Recco 4, Lyons Piacenza 0. Man of the Match: Mirko Monfrino (RECCO) Milano, stadio M. Giuriati - Domenica 24 marzo 2019 Serie A, XIV giornata CUS Milano Rugby asd vs Accademia Nazionale Ivan Francescato 20-75 ( 15-28 ) Marcatori: p.t. 8’ mt. Fusco tr. Bientinesi (0-7), 11’ Lombardo (5-7), 17’ Scalvi tr. Jannelli (12-7), 21’ mt. Florio tr. Bienintesi (12-14), 25’ cp. Jannelli (15-14), 38’ mt. Cucinotta tr. Bienintesi (15-21), 40’ mt. Bonanni tr. Bienintesi (15-28); s.t. 5’ mt. Bienintesi (15-33), 11’ mt. Peruzzo tr. Peruzzo (15-40), 13’ mt. Zecchini tr. Peruzzo (15-47), 16’ mt. Jelic tr. Peruzzo (15-54), 21’ Dunde (20-54), 24’ mt. Mori tr. Fusco (20-61), 33’ mt. Peruzzo tr. Peruzzo (20-68), 40’ mt. Maurizi tr. Peruzzo (20-75). CUS Milano Rugby: Jannelli (56’ Ghelli), Lombardo, Borzone (67’ Lagoussis), Colombo(V), Dunde, Origgi, Dusi(C), Boggioni, Scalvi, Mantovani (61’ Arbitrio), Mariani, Mc Allister, Givani (41’ Leibson), Crisci (41’ Fusco), Parisi (41’ Romano). All. Giorgio Intoppa Acc. Naz. I. Francescato: Bientinesi (44’ Jelic), Batista, Zaridze (44’ Peruzzo), Capone (53’ Mastandrea), Bertaccini (V), Fusco, Maurizi (C), Zuliani, Torrente (46’ Zecchini), Butturini (51’ Lawrence), Cucinotta, Florio (51’ Avaca), Bonanni (47’ Marinello), Michelini (36’ Gemma) All. Andrea Moretti Arb.: D. D’Elia AA1: R. Salafia ; AA2: R. Rho Calciatori: 2/3 Jannelli – 0/1 Dusi – 4/5 Bienintesi – 5/5 Peruzzo – 1/1 Fusco Note: Circa 300 spettatori Punti conquistati in classifica: Accademia 5; CUS Milano 0 Man of the Match: Peruzzo Settimo Torinese, Campo via Cascina Nuova – Domenica 24 marzo 2019 Serie A, XIV giornata TKGROUP RUGBY TORINO v CUS TORINO AD MAIORA 33-28 (pt 13-16) Marcatori: p.t.. 7’ Troy (TK) punizione; 9’, 20’, 24’ Columba (Cus) punizione; 25’ Troy (TK) punizione, 37’ meta Augello (TK) tr.; 40’ meta Garziera (Cus) tr.’ S.t.. 10’ meta Cisi (Cus) tr.; 20’ Troy (TK) punizione, 29’ Troy (TK) punizione; 30’ meta Pedicini (Cus); 38’ meta Augello (TK) tr, 40+4 meta Vaschi (TK) tr. TKGROUP RUGBY TORINO: Dho, Manga (32’ st Cremonini), De Razza, Martinucci, Ciofani, Nathan, Augello. Marchi (32’st Nepote), Brendel, Vaschi, Marchisio (16’ st Lo Greco Seb.), Tveraga, Angotti (1’ st Capoccia), Barbuscia (16’ st De Lise), Montaldo Lo Greco (28’ st Bartolini). A disposizione: De Lise, Bartolini, Capoccia, Mascaro, Lo Greco Sebastiano, Nepote, Lo Greco Carlalberto, Cremonini. All. Mauro Vaghi CUS TORINO AD MAIORA: Dezzani, Civita, Sacco (30’ st Bussolino), Reeves, Cisi, Columba, Mantelli (18’ st Campagna), Ursache, Pedicini, Merlino, Perrone (15’ st Spinelli), Guzman, Racca (5’st Fatica), Garziera, Novello (30’ st Filippini). A disposizione: Modonutto, Filippini, Fatica, Spinelli, Campagna, Bussolino, Monfrino. All. Lucas D’Angelo Arb. Filippo Vinci (Rovigo) Ass. Mauro Bettinelli, Paolo Boni (Torino) Cartellini: Gialli. Reeves (Cus), Garziera (Cus), Merlino (Cus); Tveraga (TK) Calciatori: Troy Nathan (TK) 7/7; Columba (Cus) 5/6 Note: Giornata soleggiata spettatori 400 Man of the match: Troy Nathan (TKGROUP) Biella, Cittadella del Rugby – domenica 24 marzo Serie A, XIV giornata Edilnol Biella Rugby v Cus Genova 33-26 (18-12) Marcatori: p.t. 9’ m. Rettaglia n.t. (0-5); 15’ m. Rettaglia tr. Dapino (0-12); 18’ c.p. Evans (3-12); 22’ c.p. Evans (6-12); 31’ m. Souare tr. Evans (13-12); 39’ m. Souare n.t. (18-12). s.t. 45’ m. Zorzetto n.t. (23-12); 67’ m. Mills tr. Migliorini (23-19); 71’ c.p. Evans (26-19); 75’ m. Ricca tr. Migliorini (26-26); 78’ m. Evans tr. Evans (33-26). Edilnol Biella Rugby: Lancione; Ongarello, Grosso, C. Musso (61’ Laperuta), Souare; Evans, Della Ratta (64’ Perissinotto); Cassutti (50’ Barbera), Coda Zabetta, Vezzoli; Panaro, Loretti; Vaglio Moien (cap) (58’ Giusti), Zorzetto (47’ Gatto), Panigoni (64’ Monetti). Non entrati: Vecchiato e Macchniz. All. Aldo Birchall Cus Genova: Migliorini; Chindamo (41’ Papini), Ricca (54’ Barry), Dapino (60’ Perini), Pressenda; Salerno, Garaventa; Mills (66’ Felici), Ponzi, F. Imperiale (cap); P. Imperiale (50’ Torchia), Taylor (65’ Bertirotti); Cavallero, Rettaglia (65’ Mozzi), Bertoletto (66’ Rifi). All. Edward Thrower Arb. Leonardo Faggionato (Padova) AA1 Platania (Alessandria), AA2 Smiraldi (Alessandria) Cartellini: 7’ giallo a Vezzoli (Edilnol Biella Rugby); 35’ giallo a Mills (Cus Genova); 54’ giallo a Rettaglia (Cus Genova); 65’ giallo a Gatto (Edilnol Biella Rugby) Calciatori: Evans (Edilnol Biella Rugby) 5/7; Dapino (Cus Genova) 1/2; Migliorini (Cus Genova) 2/2 Note: gradevole giornata primaverile, 19° circa, campo in ottime condizioni. Spettatori 400 circa Punti conquistati in classifica: Edilnol Biella Rugby 5; Cus Genova 2 Man of the match: Franco Cassutti (Edilnol Biella Rugby) Parabiago, stadio Marazzini-Venegoni - Domenica 24 marzo 2019 Serie A, XIV giornata Rugby Parabiago v AS Rugby Milano 21-15 (8-3) Marcatori: p.t. 3' cp. Maggioni (3-0), 15' cp. Iannone (3-3), 32' m. Mikaele (8-3); st. 43' cp. Maggioni (11-3), 50' m. Fumagalli (11-8), 60' m. Fedeli tr. Fedeli (11-15), 65' cp. Maggioni (14-15), 74' Sanchez tr. Maggioni (21-15) Rugby Parabiago: Albano (60' Sanchez), Domenighini (65' Ceaprazaru), Massari, Schlecht, Baudo (VCap), Grillotti, Coffaro, Mikale, Manuini, Cancro (70' Dell'acqua), Volta, Maggioni, Polio (64' Simioni), Fulciniti (50' Franceschini),Torri (Cap) All. Mamo M. AS Rugby Milano: Gorietti, Fattori (60' Bellati), Rossi, Ragusi, Fumagalli, Iannone (21' Fedeli), Pani, Antinori (50' Bianchini), Ferrari, Sbalcherio, Boccardo (70' Spangaro), Soldi, Magallanes (45' Pallaro), Beretta, Betti (40' Vitrani) All. Grangetto Arb. Nobile (Frosinone) Calciatori: Maggioni 4/5 (Rugby Parabiago); Iannone 1/2 Fedeli 1/2 (AS Rugby Milano) Note: giornata calda e soleggiata, campo in buone condizioni, circa 800 spettatori. Punti conquistati in classifica: Rugby Parabiago 4, AS Rugby Milano 1 Man of the Match: Sanchez (Rugby Parabiago) GIRONE 2 Treviso, Campo "San Paolo" - domenica 24 marzo 2019 Serie A, girone 2, XIV^ giornata Botter Ruggers Tarvisium v Rugby Colorno 1975 16-33 (p.t. 11-7 ) Marcatori: p.t. 8' m.Minari tr Cozzi (0-7), 18' cp Giabardo (3-7), 20' cp Giabardo (6-7), 28' m. Pastrello (11-7) s.t.: 12' m Lucchin tr Cozzi (11-14), 23' m Minari tr Lucchin (11-21), 31' m. Terzi (11-26) 38' m Cozzi tr stesso (11-33), 42' m F. Cincotto (16-33)

Botter Ruggers Tarvisium: Giabardo G , Pastrello, Simes ,Gentile, Francescato, Bordini., Curtolo (v.c) (21' st Gui), ,Camata 814' st Lionieri), Carraro, Sala (cap)(22' st G. Cincotto, F. Cincotto, Amadio (14' st Della Siega), Fagotto , Ros(8'-39 st Marcuz), Naka (10' st Magnoler),

all. Dalla Nora, Federico

Rugby Colorno 1975: Lucchini (38' st Modoni), Terzi (4'st Canni), Castagnoli, Silva, Piccioli, Cozzi (26' 35' pt Canni), Boccarossa (1' st Magri), Borsi, Caselli, Sarto (1' st Wallace), Rossi, Minari, Sito Alvarado (22 st Aloè), Buondonno (1' st Goegan), Singh (1' st Datola)

All. Prestera, Cristian Jorge Jose Arb Daniele Odoardi (CH) AA1 Cusano (PD) AA2 Beninato (TV) Cartellini: Calciatori: G. Giabardo (Ruggers Tarvisium) 2/4 G. Cincotto (Tarvisium) 0/1, Cozzi (Colorno 2/4, Lucchini (Colorno) 1/1 Note: Giornata calda e soleggiata, terreno in buone condizioni, spettatori 400 ca Punti conquistati in classifica: Ruggers Tarvisium 0, Colorno 5 Man of the Match: Matteo Minari Colorno Noceto, Stadio Nando Capra – Domenica 23 marzo 2018 Serie A, XIV giornata Rugby Noceto FC vs Rugby Paese 33-26 (19-7) Marcatori: p.t. 1’ m. Marcoleoni tr Ferrarini (7-0); 22’ m. Savina nt (12-0); 26’ m. Savina tr Ferrarini (19-0); 37’ m. Cittolo tr Bosco (19-7); s.t. 11’ m. Savina tr Ferrarini (26-7); 16’ m. Agnoletto nt (26-12); 29’ m. Carritiello tr Ferrarini (33-12); m. 36’ Bosco tr Bosco (33-19); m. Geromel tr Bosco (33-26). Rugby Noceto FC: Garulli, Passera, Ferrari (60’ Greco), Carritiello (70’ Gabelli), Savina, Ferrarini, Frati (57’ Albertini), Boccalini (60’ Freddo), Pagliari, Chiesa, Bonfiglio (60’ Mazzoni), Boggiani, Galliano (70’ Lanfredi), Marcoleoni (70’ Alberti), Lanzano (41’ Demaldè); All. Frati Marco, Pulli Gian Marco Rugby Paese: Stella (60’ Furlan), Tonon, Ciottolo Borin (57’ Visentin), Geromel, Agnoletto, Bosco, De Rovere, Serrotti (70’ Piaser), Bot, Cavallo, Boffo (57’ Manzan), Xhafa, Vlad (57’ Cenedese) , Canova (70’ Asfaldo), Deoni (60’ Lazzaron); All. Bergamo Arb. Elia Rizzo AA1 Poggipollini Alfonso, AA2 Laureti Andrea Calciatori: Ferrarini (Rugby Noceto) 4/5; Bosco 2/4 (Rugby Paese). Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni, spettatori 350 circa. Punti conquistati in classifica: Rugby Noceto FC 5, Rugby Paese 2. Man of the Match: Filippo Savina (Rugby Noceto). Padova, Argos Arena – Imp. Sp. Memo Geremia – Domenica 23.03.2019 SERIE A girone 2, XIV GIORNATA Argos Petrarca Rugby v Junior Rugby Brescia 38 - 21 (28-7) Marcatori: p.t. 17’ m. Belluzzo tr. Graney (7-0), 23’ m. Minazzato tr. Graney (14-0), 27’ m. D’Incà tr Graney (21-0), 32’ m. Belluzzo tr. Graney (28-0), 40’ m. Gazzoli tr. Ciofani (28-7); s.t. 44’ m. Kaikatsishivili tr. Ciofani (28-14), 54’ m. Kaikatsishivili tr. Piscitelli (28-21), 66’ c.p. Graney (31-21), 80’ m. Zulian tr. Graney (38-21). Argos Petrarca Rugby: Venturini; Bonaiti, Belluzzo, Matteralia (41’ Meneghetti), Caione; Graney, D’Incà; Trambaiolo F. (44’ Alagna), Zulian, Simonato (76’ Cuzzolin); Minazzato, Sattin (cap); Polliero (43’Ceolin), Gutierrez, Armenia (43’ Lazzarotto). A disposizione non entrati: Arena, Magon, Negrin. All. Rocco Salvan Junior Rugby Brescia: Ciofani (46’ Cucinelli); Miranda, Fasani, Rizzotti (67’ Del Rosso), Zaboni (31’ Ospitalieri); Piscitelli, Gazzoli; Galvani, Daniel, Jacotti; Fierro, Di Giambattista (54’ Reboldi); Armantini (67’ Stefanini), Romano, Kaikatsishvili (70’ Tavoni). A disposizione non entrati: Cuomo, Pola Carretti. All. Marco Pisati Arb. Carlo Pastore (Genova) AA1: Lazzarini Roberto (Rovigo), AA2: Massimo Brescacin (Treviso) Cartellini: nessuno Calciatori: Graney (Argos Petrarca Rugby) 6/6; Ciofani (Junior Rugby Brescia) 2/2; Piscitelli (Junior Rugby Brescia) 1/1 Note: giornata soleggiata e calda, vento assente, temperatura circa 18 gradi, terreno in perfette condizioni. Presenti 250 spettatori. Punti conquistati in classifica: Argos Petrarca Rugby 5; Junior Rugby Brescia 0. Man of the Match: Matteo Zulian (Argos Petrarca Rugby) Udine (UD), Stadio “Otello Gerli” – domenica 24 marzo Rugby Udine Union Fvg Srl ssd vs Amatori Rugby Badia: 43-22 (24-17) Marcatori. P.t. 8' cp Tarantola (3-0), 11' cp Fratini (3-3), 14' m Tarantola tr Tarantola (10-3), 19' m Leccioli tr Fratini (10-10), 31' m Gerussi tr Tarantola (17-10), 36' m Arduin tr Fratini (17-17), 40' m Bagolin tr Tarantola (24-17). S.t. 46' m Properzi tr Tarantola (31-17), 62' m Colombo ntr (31-22), 71' m Gerussi tr Tarantola (38-22), 80' m Properzi ntr (43-22). Rugby Udine Union Fvg: Tarantola, Pasini (69'st Ciprian), Flynn, Morandini, Gerussi, Groza (59' Marconato), Occhialini (49'st Frassanito), Properzi Curti, Macor, Bagolin (57' st Picchietti R.), Gray, Dri (57'st Bon), Morosanu (57'st De Donà), Boscain ( 69' st Biasio), Wachsmann (66'st Picchietti T.). All. Sgorlon Amatori Rugby Badia: Rossetto, Braghin (57'st Riccardo), Zampolli M. (66'st Zampolli N.) , Arduin, Ramirez J., Fratini, Boscolo, Michelotto, Chimera(47'st Ramirez A.), Milan (66' st Tinazzo), Cecchetti (54'st Fornasaro), Aggio, Barbujani (40'st Merlo), Leccioli (47'st Baccini), Saccà (49'st Colombo). All. Lodi Arb. Clara Munarini (Pr) AA1: Giacomini (Tv) AA2: Garro (Tv) Cartellini: 43' pt Milan. 70'st Bagolin Calciatori: Tarantola 6/7; Frattini 3/4 Note: giornata calda e soleggiata, terreno in buone condizioni. 300 spettatori Punti conquistati in classifica: Udine 5, Badia 0 Man of the match: Properzi Curti San Pietro in Cariano, Stadio Comunale – domenica 24 Marzo 2019 Serie A – 14 giornata Santa Margherita Valpolicella Rugby 1974 asd – Rangers Rugby Vicenza 36 - 33 (24 - 24) Marcatori: p.t. 3’ cp Cipriani (0-3); 10’ m. Van Tonder tr. Van Tonder (7-3); 13’ m.Peron tr. Cipriani (7-10); 17’ m.tecnica (14-10); 30’ m. Nicoli tr. Cipriani (14-17); 33’ m. Mozzato tr. Van Tonder (24-17); 40’ m. Lopresti tr. Cipriani (24-24) s.t. 41’ cp Cipriani (24-27); 45’ m. Kenny (29-27); 70’ cp Cipriani (29-30); 35’ cp Cipriani (29-33); 38’ m. Kenny tr. Van Tonder (36-33) Santamargherita Valpolicella Rugby 1974 asd: Van Tonder (cap), Gasparini, Ambrosi ( 75’ Righetti F.), Minelli, Gobbi ( 78’ Saccomani), Damoli, Cecchini, Kenny, Righetti M., Mozzato, Nicolis ( 75’ Ipuche), Zenorini, Momi ( 55’ Bellettato), Facinelli ( 77’ Frapporti), Carraro ( 77’ Russo) All. Zanella Rangers Rugby Vicenza : Cipriani, Gallinaro, Gastaldo, Montenegro ( 75’ Meneguzzo), Lopresti, King Regan, Boscolo, Piantella, Santinello, Peron, Folco ( 45’ Stanica), Nicoli, Leiva, Franchetti, Doria ( 45’ Morselli) All. Rampazzo Arb Alex Frasson (Treviso) AA1 Gajulete (Vr) – AA2 Piermatteo Cartellini: nn Calciatori: Van Tonder (Santamargherita Valpolicella Rugby 1974 asd) 4/5, Cipriani 7/7 (Rangers Rugby Vicenza ) Note: pomeriggio sole e caldo, terreno in ottime condizioni; circa 400 spettatori Punti conquistati in classifica: Santamargherita Valpolicella Rugby 1974 asd 5 Rangers Rugby Vicenza 1 Man of the Match: Righetti Michele (Santamargherita Valpolicella Rugby 1974 ) GIRONE 3 Alghero, stadio Maria Pia - Sabato 23 Marzo 2019 Serie A, Girone 3, XVI giornata Amatori Rugby Alghero vs Amatori Catania 15-15(2-2) Marcatori: p.t.15’ cp Madero(0-3); 37’ m Micheli(5-3);s.t. 14’ m Serra tr Micheli(12-3); 17’ m Camino(12-8); 31’ m Borina tr Madero(12-15); 33’ drop Oneone(15-15); Amatori Rugby Alghero: Bortolussi(22’st Madeddu), Bombagi, Serra(31’st Peana), Delrio, Micheli, Oneone, Armani, Fernandez, Sciacca, Ceglia, Fall(1’st Tesu), Paco, Prette(7’st Stefani), Spirito, Salaris. All. Tino Paoletti Amatori Catania: Borina, Parasiliti, Camino, Sapuppo G(15’st Mazzoleni)., Bognanni(38’st Lucignano), Madero, Giammario, Sapuppo S., Matuk, Cosentino, Giustolisi, Mammana, D’Alero(36’ pt, Florio)Hliwa, Ardito(33’pt Mistretta) All.Ignazio Vittorio Arb. Giorgio Sgardiolo (VE) AA1 Deidda(CA) AA2 Uccheddu(CA) Cartellini: al 37’ pt giallo Borina (Catania); Calciatori: Micheli 1/2 trasformazioni (AHO), OneOne 1/1 - drop(AHO); Madero1/2 trasformazioni(CT) Man of the Match: Oneone – Alghero Note: giornata di sole e temperatura mite. Spettatori presenti 300 circa Punti conquistati in classifica: Amatori Rugby Alghero 2, Amatori Catania 2 Pesaro, stadio Toti Patrignani- Domenica 24 MARZO 2019 Serie A Paspa Pesaro vs Unione Rugby L’Aquila 39-15 (5-0) Marcatori: pt 5’ m Ciaglia Tr Anderson (0-7), 11’ m Mokom tr Joubert (7-7), 15’ m Melegari (12-7), 24’ cp Anderson (12-10), 35’ cp Joubert (15-10), 40’ m. Sangiorgi tr Joubert (22-10) st 1’ cp Joubert (25-10), 4’ m. Nardini tr Joubert (32-10), 19’ m Martinelli tr Joubert (39-10), 38’ m Santavenere Paspa Pesaro: Melegari, Nardini, Mokom (10’ st Martinelli), Erbolini, Salvi, Joubert, Fulvi Ugolini (27’ st Panzieri), Antonelli, Del Bianco (30’ st Venturini), Villarosa (20’ st Jaouhari), Campagnolo, Koolofai (20’ st Sanchioni), Tripodo, Sangiorgi (30 ‘st Leva), Maccan (15’ st Solari) A disp. Galdelli All. Mazzucato L’Aquila: Du Toit, Di Santo, Pupi, Giampieri, Ciaglia, Andreson, Petrolati, Niro, Santavenere, Suarez, Cortesi, Fiore, Fiorentini, Ferrara, Alleggia (30’ pt Iezzi) A disp. Sebastiani, Di Febo A. , Daniele, DI Febo R, Pattuglia, Valdrappa, Pompeo All. Milani Arbitro: Meschini (Milano) AA1: Iavarone (Perugia) AA2 Ruta (Perugia) Cartellini: giallo 40’Niri (L’Aquila) Calciatori: Joubert tr 4/5 cp 2/2 (Pesaro); Anderson tr 1/2 cp 1/1 (L’Aquila) Note: giornata soleggiata, campo molto duro, circa 700 spettatori. Punti conquistati in classifica: Paspa Pesaro 5, L’Aquila 0 Man of the Match: Tripodo (Pesaro) Roma, "G.Onesti n.1" - Domenica 24 Marzo 2019 U.S. Primavera rugby V U. R. Capitolina 12/28( pt.12/14) Marcatori: 1'Merendino, tr Salvemme (7/0),24'Masetti,tr Mazzi(7/7),31'Cerqua trMazzi (7/14),40' Condemi, nt. (12/14) 53'meta tecnica (12/21),59'Cerqua,tr Mazzi(12/28) U.S.Primavera: Condemi, Merendino, Brancadoro, Salvemme,(65'Martelli) Marocchi, Alegiani, Ceballos(60Ventola), Belloni(65'Borsetti) Callori V., Randazzo(50 Callori S.) , Gasperini(55Custureri), Bilotti, Belcastro,(60 Di Resta) Venturoli E.(50 venturoli C.) , Serafino(60Venuti). All. Leonardi, Alverà U. R. Capitolina: Masetti(50Moriggi), Corvisieri, Allegrini, Bonini, Mastrangelo, Mazzi(75Ortega), Vannini(69Crivellone), Cerqua, Trapasso, Montuori, Manozzi(50 Maesano) , Franco, Herrera(69Parlati), Rampa(23 Marini) , Berardi. A disposizione: All: Ianni Note: 500 spettatori circa Man of the match: Cerqua Cartellini: gialli: Serafino15', Bilotti 56' Punti in classifica: US Primavera 0 , U. R. Capitolina 5

Prato Stadio E. Chersoni – domenica 24 marzo 2019 ore 14.30 Serie A XIV giornata Cavalieri Union Prato Sesto v I Medicei 18 – 17 (p.t. 8 - 3) (4-1 ) Marcatori: 5’ c.p. Pancini (3-0) , 17’ m. Lunardi (8-0), 35’ c.p. Petrangeli (8-3), 45’ c.p. Pancini (11 – 3), 60’ m. Kapaj tr. Del Bono (11-10), 75’ m. Casini tr. Pancini (18 – 10) m. tecnica Medicei (18 – 17) Cavalieri Union Prato Sesto: Pancini, Bartali (78’ Torri), Marzucchi, Vincenti, Fattori, Lunardi, Renzoni, Casado, Reali (60’ Fabbri) Baldelli (65’ Talle’), Gianassi (60’ Belli), Calamai(60’ Mardegan),), Casini, Cesareo (60’ Liguori), Cusimano (78’ Trechas) All. Pratichetti I Medicei: Reale, Citi, D’Andrea (D’Aliesio), Petrangeli(43’ De Castro), Marucelli, Del Bono, Taddei (80’ Elegi), Cacciagrano (43’ Burattin), Santi, Mannelli, Massimo (43’ Biagini), Savia, Santi (43’ Chiostrini), Bartolini (43’ Kapaj), Krifi (43’ Panerai) Arbitro: Merli (AN) g.l. 1 Gazza, g.l. 2 Gargamelli Cartellini: 18’ giallo Baldelli Calciatori: Lunardi (0/2) , Pancini (3/3), Petrangeli (1/1), Del Bono (1/1) Note: campo molto secco, temperatura 25°, spettatori 600 Punti conquistati in classifica: Cavalieri Union Prato Sesto 4 – Medicei 1 Man of the Match: Casado (Cavalieri Union Prato Sesto) Perugia, campo rugby Pian di Massiano - Domenica 24 Marzo 2019 Serie A, 14^ giornata Barton Rugby Cus Perugia v U.S. Rugby Benevento 66-28 (47-07) Marcatori: p.t. 7' m. Mazzanti tr. Crotti (7-0); 10' m. Sportolari tr. Crotti (14-0); 15' m. Sportolari tr. Crotti (21-0); 17' m. Masilla Tr. Crotti (28-0); 22' m. Paoletti Tr. Crotti (35-0) 28' m. Tretola tr. Nel (35-07); 37' m. Fortunato tr. Crotti (42-07); 39? m. Sportolari (47-07) .

s.t. 4' m. Botticella tr. Nel (47-14); 13' m. Passariello tr. Nel (47-21); 28' m. Fortunato tr. Crotii (54-21) ; 32' m. Fortunato (59-21); 39' m. Tec. Benevento (59-28); 40' Mazzanti tr. Crotti (66-28) Rugby Perugia: Magi, Milizia (22' st Bigarini) , Crotti, De Leo, Sportolari (7' st Vizioli), Masilla, Paoletti (20' st Battistacci), Zualdi (1' st Bellezza) , Mazzanti , Fortunato, Wood (20' st Gatti), Corò (38' pt Peter Rios), Pettirossi (14' pt Cecchetti), Alunni Cardinali, Macchioni (28' st Bello). All. Fastellini Fabrizio. U.S. Rugby Benevento: Botticella (30' st Giangregorio); Izzo; Moncada; Ciarla (24' st Vallone); Corvino; Nel; Caporaso (33' Timossi); Petrone; Palumbo ( 18' st Tornusciolo); Tretola ( 26' st Pisano); Luciani; Valente; Notariello (34' st Ricco); Passariello (36' Marangelli); Bosco. All. Valente Alessandro Arb. Spadoni (Padova) AA1 Lasagni. AA2 Celli. Cartellini: Zualdi; Vizioli; Bello (Barton Rugby Cus Perugia) Calciatori: Crotti (Rugby Perugia) 8/10; Nel (U.S. Rugby Benevento) 3/3 Note: Giornata assolata, campo ottime condizioni, circa 500 spettatori. Punti conquistati in classifica: Rugby Perugia 5, U.S. Benevento Rugby 1. Man of the Match: Fortunato Fausto (Rugby Perugia).