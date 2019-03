Marcoussis (Francia) – Mattia Dolcetto, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 18, ha ufficializzato la formazione che domani alle 17.30 affronterà i pari età della Francia al Centre National du Rugby di Marcoussis, test di preparazione verso il Six Nations festival in calendario a Gloucester dal 13 al 21 Aprile. CLICCA QUI PER LE DATE DELLE PARTITE DEGLI AZZURRINI AL SIX NATIONS FESTIVAL “Siamo felici di avere questa opportunità e di vedere all’opera i ragazzi per la prima volta in questa stagione contro una squadra di grande valore. Abbiamo lavorato bene in questi raduni, con molta concentrazione e attitudine. Sono sicuro che domani faremo una grande prestazione. La Francia è una squadra fisica e veloce che ha già affrontato due partite prima di noi con meccanismi già rodati” ha dichiarato Mattia Dolcetto. Questo il XV che scenderà in campo: 15 Luca Filippo GRUTTADAURIA (STADE TOULOUSAIN – FRANCIA) 14 Andrea PANCINI (CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO) 13 Tommaso MENONCELLO (BENETTON R. TREVISO) 12 Filippo DRAGO (MOGLIANO RUGBY 1969) – Vice Capitano 11 Simone GESI (LIVORNO RUGBY) 10 Mattia FERRARIN (AROGS PETRARCA RUGBY) 9 Stephen VARNEY (GLOUCESTER RUGBY) 8 Lorenzo CANNONE (FLORENTIA RUGBY) 7 Luca ANDREANI (RUGBY ROVATO) - Capitano 6 Matteo MEGGIATO (CUS PADOVA) 5 Riccardo FAVRETTO (BENETTON RUGBY TREVISO) 4 Luca ADORNI (RUGBY PARMA F.C.1931) 3 Ion NECULAI (CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO) 2 Matteo BALDELLI (CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO) 1 Dorin TICA (KAWASAKI ROBOT CALVISANO) A disposizione Tommaso DI BARTOLOMEO (ARGOS PETRARCA RUGBY) Federico CORRADO (U.S. OYONNAIX) Matteo SASSI THOMAS (TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI) Andrea ANGELONE (AVEZZANO RUGBY) Samuele LOCATELLI (RUGBY LECCO) Manfredi ALBANESE GINAMMI (S.S. LAZIO RUGBY 1927) Leonardo MARIN (MOGLIANO RUGBY 1969) Fabio SCHIABEL (LAFERT SAN DONA’) Nicholas BORDIN (FEMI-CZ ROVIGO)