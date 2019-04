Calvisano – Dura poche ore il primato di Rovigo. Nel posticipo del sabato della ventesima giornata di TOP12 il Kawasaki Robot Calvisano batte 34-10 il Mogliano e si riporta in testa al campionato a quota 81 punti. Match che viene sbloccato subito dai padroni di casa al 4’ con una meta di Dal Zilio trasformata da Bordoli. Gli ospiti accorciano le distanze al 25’ con un calcio piazzato di Jackman, ma sul finale di tempo Bordoli riporta a più sette il divario in favore dei suoi per il momentaneo 10-3. L’equilibrio del match, dopo le mete di Archetti e Ferraro da ambo le parti, viene spezzato al minuto 65 quando sale in cattedra Koffi: l’azzurrino, protagonista con l'Italia U20 nell'ultimo Sei Nazioni di categoria, realizza due mete – al 65’ e all’80’, intervallate dalla meta di Casolari al 70’ – che mettono in archivio il risultato e regalano a Calvisano una vittoria importante in vista del rush finale. Nella giornata di domani alle 16, in diretta su app e youtube FIR, l’ultimo match della ventesima giornata tra Valorugby Emilia e Argos Petrarca Rugby. Questi i risultati della 20/a giornata: Fiamme Oro Rugby v Lafert San Donà 50-19 (5-1) FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 40-7 (5-0) Valsugana Rugby Padova v Verona Rugby 23-26 (1-4) Toscana Aeroporti I Medicei v S.S. Lazio Rugby 1927 28-35 (1-5) Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969 34-10 (5-0) Valorugby Emilia v Argos Petrarca Rugby domani ore 16 Questa la classifica del TOP12: Kawasaki Robot Calvisano 81 punti; FEMI-CZ Rovigo 78; Valorugby Emilia 72*; Argos Petrarca Rugby 69*; Fiamme Oro Rugby 63; Toscana Aeroporti I Medicei 45; Rugby Viadana 1970, Lafert San Donà 40; Mogliano Rugby 1969 36; Verona Rugby 28; Valsugana Rugby Padova 21; S.S. Lazio Rugby 1927 20**. *una gara in meno **quattro punti di penalizzazione Calvisano, Stadio San Michele – Sabato, 6 aprile 2019 TOP12, XX Giornata

Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969 34-10(10-3) Marcatori: p.t. 4' m Dal Zilio tr Bordoli (7-0); 25 cp Jackman (7-3); 40' cp Bordoli (10-3); s.t. 42 m Archetti tr Bordoli (17-3); 53'm Ferraro tr Jackman (17-10); 65 m Koffi (22-10); 70' m Casolari (27-10); 80 m Koffi tr Bordoli (34-10) Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa; Balocchi, Panceyra-Garrido , Mazza ( 59' Susio), Dal Zilio ( 43 De Santis)); Consoli (59' Casilio), Bordoli; Koffi, Zdrilich ( 52' Van Vuren), Archetti (Casolari); Venditti( 43 Susio), Cavalieri; Leso (52' Biancotti), Morelli (52' Manfredi), Brarda (52' Fischetti). All: Giuseppe Mor Mogliano Rugby 1969: Da Re; D'Anna (68' Marcaggi), Pavan, Guarducci (Fabi), Facchini (75 Gallimberti); Jackman, Gubana; Toai Key, Vizzotto ( 58' Carraretto), Finotto; Delorenzi ( 75 Corazzi), Caila; Michelini (35' Cincotto), Ferraro (58 Ceccato), Buonfiglio (60’ Di Roberto) All: Andrea Cavinato Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma) AA1 Stefano Bolzonella (Cuneo), AA2 Matteo Locatelli (Bergamo) Quarto Uomo: Ruggero Rho (Milano) Calciatori: Bordoli (Kawasaki Robot Calvisano) 4/6; Jackman (Mogliano Rugby 1969) 2/2 Note: Giornata primaverile, spettatori 1100. Punti conquistati in classifica: Kawasaki Robot Calvisano 5; Mogliano Rugby 1969 0 Man of the Match: Antoine Koffi (Kawasaki Robot Calvisano)