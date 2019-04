Reggio Emilia – Con una rimonta completata a cavallo tra il primo e il secondo tempo l’Argos Petrarca Rugby espugna con il risultato di 15-10 il campo del Valorugby Emilia nel posticipo della ventesima giornata di TOP12 facendo un passo decisivo verso i play-off agguantando il terzo posto in coabitazione proprio con gli emiliani con 10 punti di vantaggio sulle Fiamme Oro, attualmente al quinto posto in classifica. Gara molto equilibrata che viene sbloccata al 14’ da un drop di Menniti-Ippolito. I padroni di casa non restano a guardare e in sette minuti ribaltano la partita: prima una meta di Fusco trasformata da Farolini al 18’, poi un calcio piazzato dello stesso capitano del Valorugby spostano il parziale sul 10-3 per i padroni di casa. Nel finale di tempo arriva la reazione del Petrarca con la meta di Ragusi trasformata da Fadalti che vale il pareggio all’intervallo. Nel secondo tempo la meta di Leaupepe al 54’ riporta avanti la squadra di Marcato che riesce a conservare il vantaggio fino al termine portando a casa un risultato preziosissimo in vista del rush finale. Questi i risultati della 20/a giornata: Fiamme Oro Rugby v Lafert San Donà 50-19 (5-1) FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 40-7 (5-0) Valsugana Rugby Padova v Verona Rugby 23-26 (1-4) Toscana Aeroporti I Medicei v S.S. Lazio Rugby 1927 28-35 (1-5) Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969 34-10 (5-0) Valorugby Emilia v Argos Petrarca Rugby 10-15 (1-4) Questa la classifica del TOP12: Kawasaki Robot Calvisano 81 punti; FEMI-CZ Rovigo 78; Valorugby Emilia, Argos Petrarca Rugby 73; Fiamme Oro Rugby 63; Toscana Aeroporti I Medicei 45; Rugby Viadana 1970, Lafert San Donà 40; Mogliano Rugby 1969 36; Verona Rugby 28; Valsugana Rugby Padova 21; S.S. Lazio Rugby 1927 20*. *4 punti di penalizzazione Reggio Emilia, Stadio Mirabello – domenica 7 aprile 2019 Top12, XX giornata Valorugby Emilia v Argos Petrarca Rugby Padova 10-15 (10-10) Marcatori: p.t. 14’ drop Menniti-Ippolito (0-3), 18’ m.Fusco tr Farolini (7-3), 25’ cp Farolini (10-3), 35’ m.Ragusi tr Fadalti (10-10); s.t. 54’ m.Leaupepe (10-15) Valorugby Emilia: Farolini (cap); Costella (52’-58’Marzocchi), Paletta, Vaega, Caminati; Rodriguez, Fusco (48’-58’ Panunzi) (73’Messori); Amenta, Favaro (61’Festuccia), Mordacci; Balsemin (70’ Rimpelli), Dell’Acqua; Du Plessis (58’ Gatica), Manghi (67’Gatti), Muccignat (21’-28’ Quaranta)(58’ Quaranta). All. Manghi Argos Petrarca Padova: Ragusi; Leaupepe, Belluco (53’ Zini), Capraro, Fadalti; Menniti-Ippolito, Su’A (73’Francescato); Manni (47’ Cannone), Conforti (13’-23’ Trotta), Saccardo (cap) (47’ Trotta); Gerosa (47’Michieletto), Galetto; Scarsini (64’ Acosta), Cugini (24’-33’ Santamaria) (70’ Santamaria), Borean. All.Marcato Arb.: Andrea Piardi (Brescia) AA1 Stefano Bolzonella (Cuneo), AA2 Gianluca Gnecchi (Brescia) Quarto Uomo: Marco Borraccetti (Forlì) Calciatori: Farolini (Valorugby Emilia) 2/2, Menniti-Ippolito (Argos Petrarca Rugby) 1/2, Fadalti (Argos Petrarca Rugby) 1/4 Note: Spettatori 1.200 circa. Giornata piovosa, 12°. Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 1, Argos Petrarca Rugby 4 Man of the Match: Angelo Leaupepe (Argos Petrarca Padova)