Roma – Primato più che confermato nel Girone 1 per il Sitav Rugby Lyons che nella sedicesima giornata del Campionato di Serie A espugna 26-10 il campo del TKGroup Rugby Torino. Successi esterni anche per l'Accademia Nazionale Ivan Francescato e il Pro Recco rispettivamente contro Rugby Parabiago e Cus Milano. Pareggio tra Cus Genova e Cus Torino, mentre il Biella supera 30-22 il Rugby Milano. Nel Girone 2 unica vittoria esterna per la capolista Colorno che si impone 61-7 a Brescia. Successo anche per la seconda in classifica, il Rugby Noceto, che batte 26-14 il Rugby Badia. Sorridono Tarvisium, Petrarca e Valpolicella che superano rispettivamente Paese, Vicenza e Udine. Nel Girone 3 cadono le prime due in classifica: il Perugia batte 26-10 l'Unione Rugby Capitolina, mentre il Pesaro batte 25-20 l'Amatori Catania. Pareggio 13-13 tra Primavera e Cavalieri Union Rugby. Successi esterni per Medicei e Unione Rugby L'Aquila su Alghero e Benevento. Nel Girone 1 della Serie A Femminile vincono le prime due in classifica, Colorno e Villorba, che superano Cus Torino e Rugby Riviera in trasferta. Rotondo successo per il Valsugana che batte 119-0 il Chicken Cus Pavia. Vittorie interne anche per Cus Milano e Benetton Rugby contro Verona e Monza. Nel Girone 2 in trasferta sorridono Bologna e Montevirginio che battono rispettivamente Cus Pisa e Amatori Torre del Greco. Le Rugby Belve Neroverdi battono 68-12 i Puma Bisenzio Rugby, mentre le Donne Etrusche hanno la meglio sul Cus Ferrara in un incontro molto equilibrato Questi i risultati del Barrage del Campionato Italiano Under 18: Amatori Parma v S.S. Lazio Rugby 1927 12-27 (0-5) barrage 3 Argos Petrarca Rugby v Nordival Rovato 68-7 (5-0) barrage 1 Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969 17-16 (4-1) barrage 2 Roma Legio Invicta XV v Cavalieri Union Prato Sesto 29-22 (5-1) barrage 4 Le vincenti dei barrage accederanno al girone di finale inserite in due poule (A e B) assieme alle prime classificate dei Gironi Élite (sei giornate dal 14 aprile – 2 giugno, formula all'italiana con gare di andata e ritorno). COMPOSIZIONE GIRONE A e B

Girone A: Benetton R. Treviso, ASD Rugby Milano, vincenti Barrage 1 e 2

Girone B: Toscana Aeroporti I Medicei, Unione Rugby Capitolina, vincenti Barrage 3 e 4 La prima classificata di ciascuna poule accederà alla Finale per il Titolo del 9 giugno. I tabellini della Serie A sono redatti dagli addetti stampa delle società ospitanti GIRONE 1 Settimo Torinese, Campo via Cascina Nuova – Domenica 7 aprile 2019 Serie A, XVI giornata TKGROUP RUGBY TORINO v SITAV RUGBY LYONS 10-26 (pt 00-07) Marcatori: p.t. 40’ meta Potgieter (Sitav) tr (7-0) S.t. 5’ meta Via Giovanni (Sitav) (14-0), 14’ meta Dho (TkGroup) tr (14-7), 22’ meta Pedrazzani (Sitav) tr (19-7), 27’ calcio Nathan Troy (TKGroup) (19-10), 39’ meta Efori (Sitav) tr (26-10) TKGROUP RUGBY TORINO: Dho, Manga, De Razza, Martinucci, Thomsen, Nathan Troy, Augello, Nepote, Lo Greco Sebastiano, Vaschi, Marchisio, Tveraga (32’ pt Puscasu), Capoccia (7’ st Angotti), Barbuscia (13’ st De Lise), Montaldo Lo Greco (23’ st Mascaro). A disposizione: De Lise, Bartolini, Angotti, Mascaro, Puscasu, Lo Greco Carlalberto, Cremonini. All. Mauro Vaghi LYONS PIACENZA: Via Giovanni (32’ st Montanari), Via Alessandro, Boreri, Subacchi (36’ Malta), Bruno, Guillomot, Gherardi (17’ st Efori), Masselli, Tarantini, Lekic, Grassotti (23’ st Bance), Grassi (1’ pt Pedrazzani), Rapone (11’ st Salerno), Rollero (35’ st Canderle), Potgieter Baren (23’ st Greco). A disposizione: Canderle, Greco, Salerno, Pedrazzani, Bance, Efori, Montanari, Malta. All. Emanuele Solari. Arb. Federico Vedovelli di Sondrio Ass. Smiraldi, Ciaolo Cartellini: giallo Dho (TKGroup) Calciatori: Troy 1/1 De Razza 1/1 (TKGroup); Guillomot (Sitav) 3/4 Note: giornata piovosa 150 spettatori Punti conquistati in classifica: TKGROUP RUGBY TORINO 0 SITAV RUGBY LYONS 5 Man of the match: Guillomot (Sitav) Parabiago, stadio Marazzini-Venegoni - Domenica 7 aprile 2019 Serie A, XVI giornata Rugby Parabiago v Accademia Nazionale I. Francescato 6-14 (6-14) Marcatori: p.t. 4' m. Marinello tr Fusco (0-7), 24' Maggioni (3-7), 34' tr. Maggioni (6-7), 38' m. Zaridze tr Fusco (6-14) Rugby Parabiago: Grillotti, Baudo, Schlecht (46' Albano) , Domenighini, Ceaprazaru (Vcap), Sanchez (46' Massari), Coffaro (74' Castiglioni), Mikale, Manuini, Cancro (74' Vincini), Maggioni (44' Volta), Orlandi, Franceschini (48' Polio), Fulciniti (74' Vacirca),Torri (Cap) (48' Simioni) All. Mamo M. Accademia Nazionale: Bientinesi, Mba (46' Trulla), Mori, Zaridze, Mastandrea (44' Batista), Fusco, Jelic (44' Pertozzi), Maurizi, Ruggeri (66' Steolo), Zuliani (50' Torrente), Stoian, Cucinotta, Alongi (50' Avaca), Marinello (44' Bonanni), Drudi (46' Franceschetto) All. Moretti Arb. Giorgio Sgardiolo (VE) Calciatori: Maggioni 2/2 (Rugby Parabiago), Grillotti 0/1(Rugby Parabiago), Fusco 2/2 (Accademia) Note: giornata uggiosa, campo pesante, circa 500 spettatori. Punti conquistati in classifica: Rugby Parabiago 0, Accademia Nazionale 4 Man of the Match: Domenighini (Rugby Parabiago) Milano, stadio M. Giuriati - Domenica 7 aprile 2019 Serie A, XVI giornata CUS Milano Rugby asd vs Pro Recco Rugby 09-15 ( 06-00 ) Marcatori: p.t. 2’ cp. Dusi (3-0) - 17’ cp. Dusi (6-0), s.t. 10’ mt. Tagliavini, tr. Gaggero (6-7) – 20’ cp. Dusi (9-7) – 29’ cp Gaggero (9-10) – 39’ mt. Monfrino (9-15)



CUS Milano Rugby: Jannelli, Lombardo, Borzone (73’ Origgi), Colombo(V), Panarello (41’ Dunde), Lagoussis (66’ Ghelli), Dusi, Boggioni, Scalvi(C), Mantovani (56’ Repetto), Paghera (64’ Arbitrio), Foschi, Leibson (77’ Givani), Fusco (77’ Fusco), Romano (77’ Parisi). All. Giorgio Intoppa



Pro Recco Rugby: Gaggero, Romano, Panetti M., Panetti A., Monfrino Ma., Agniel, Tagliavini, Monfrino Mi., Canoppia (55’ Barisone), Ciotoli, Metaliaj, Leung Way, Corbetta (55’ Actis), Bedocchi (64’ Noto), Avignone



All. Mc Lean Callum Roy



Arb.: Massimo Salierno AA1: Riccardo Salafia ; AA2:



Cartellini: 40’ giallo a Scalvi (CUS Milano) – 41’ giallo a Panetti M. (Pro Recco)



Calciatori: Dusi (CUS Milano) 3/5 – Gaggero (Pro Recco) 2/3 – Agniel (Pro Recco) 0/1 Note: Cielo nuvoloso e campo pesante – Circa 120 spettatori Punti conquistati in classifica: CUS Milano 1 – Pro Recco 4 Man of the Match: Monfrino Genova, Stadio “G. Carlini” – domenica 7 Aprile 2019 CUS GENOVA asd vs CUS TORINO 17-17 (7-12) Marcatori: 15' mt punizione G, 21' mt Monfrino T, 27' mt Guzman tr Reeves T, 59' mt Taylor tr Sandri G, 65' cp Sandri G, 69' mt Spinelli T CUS GENOVA: Migliorini, Papini, Ricca, Dapino (53' Nicosia), Pressenda (65' Chindamo), Sandri, Garaventa , Mills, Imperiale F. (46' Torchia), Taylor, Ponzi,Imperiale P. (43' Bertirotti), Cavallero (53' Barry), Rettagliata (53' Perini), Bortoletto . N.U. Felici, Mozzi.All. Thrower CUS TORINO : Dezzani, Civita, Sacco (56' Cisi), Bussolino, Monfrino, Reeves, Mantelli (60' Campagna), Perrone, Pedicini, Spinelli, Ursache, Guzman, Racca (60' Modonutto), Garziera Montes de Oca, Novello (77' Filippini). N.U. Fatica, Spadaro, Columba. All. D'Angelo Arb. Munarini AA1. Franchini AA2. Oliveri Note: Circa spettatori presenti 100 Punti conquistati in classifica: CUS GENOVA 2 ; CUS TORINO 2 Man of the match:Pedicini T Biella, Cittadella del Rugby – domenica 7 aprile Serie A, XVI giornata Edilnol Biella Rugby v Asr Milano 30-22 (20-10) Marcatori: p.t. 2’ m. Panigoni tr. Evans (7-0); 6’ m. Laperuta tr. Evans (14-0); 12’ c.p. Evans (17-0); 20’ m. Delcarro tr. Dudley (17-7); 26’ c.p. 21 (17-10); 40’ c.p. Evans (20-10). s.t. 55’ m. Motta n.t. (20-15); 64’ m. Panigoni tr. Evans (27-15); 68’ m. Spangaro tr. Cabrera (27-22); 71’ c.p. Evans (30-22). Edilnol Biella Rugby: Lancione; Ongarello, Grosso (35’ Grosso), Laperuta (70’ Musso), Souare; Evans, Della Ratta (70’ Perissinotto); Cassutti, Pellanda (cap.) (70’ Barbera), Vezzoli; Loretti (65’ Vecchiato), Panaro; Vaglio Moien (55’ Giusti), Zorzetto (65’ Romeo), Panigoni. Non entrati: Zamolo. All. Aldo Birchall Asr Milano: Dotti; Fattori (3’ Cabrera), Rossi, Delcarro, Motta; Fedeli (13’ Dudley) (24’ Bianchini), Morisi; Antinori (65’ Conti), Ferrari, Spalchiero; Spangaro (45’ Garcia), Soldi (cap.); Betti, Pallaro (41’ Beretta), Vitrani. Non entrati: Boccardo. All. Federico Grangetto Arb. Dario Merli (Ancona) AA1 Platania (Alessandria), AA2 Boni (Torino) Cartellini: 34’ giallo a Vezzoli (Edilnol Biella Rugby) Calciatori: Evans (Edilnol Biella Rugby) 5/6; Dudley (Asr Milano) 1/1; Cabrera (Asr Milano) 1/2 Note: pioggia leggera, 10° circa, campo in ottime condizioni. Spettatori 450 circa Punti conquistati in classifica: Edilnol Biella Rugby 4; Asr Milano 0 Man of the match: Sam Evans (Edilnol Biella Rugby) GIRONE 2 Brescia, Stadio Aldo Invernici - Domenica 7 aprile 2019 Serie A, XVI giornata Rugby Brescia v Rugby Colorno 7-61 (7-26) Marcatori: Primo tempo 2’ pt m Goegan, tr Magri (0-7), 15’ pt m Goegan, tr Magri (0-14), 19’ pt m Magri (0-19); 29’ pt m Fierro, tr Ciofani (7-19); 34’ pt m Afamasaga, tr Magri (7-26); 8’ st m Da Lisca, tr Magri (7-33); 11’ st m Terzi, tr Magri (7-40); 35’ st m Borsi, tr Magri (7-47); 38’ m Boccarossa , tr Magri (7-54); 42’ st m Boccarossa, tr (7-61) Rugby Brescia: Ciofani (1’ st Baronchelli), Zaboni (38’ st Del Rosso), Fasani, Delle Monache, Bianchini (41’ st Pola), Piscitelli, Gazzoli, Jacotti, Daniel (31’ st Isoli), Miranda (37’ st Cuomo), Fierro, Di Gianbattista (7’ st Rizzotti), Armantini (14’ st Stefanini), Romano, Kaikatsishvili (21’ st Tavoni). All. Pisati HBS Colorno: Modoni, Terzi A., Afamagasa, Silva F., Papa (4’ st Canni), Magri, Borsi, Delnevo, Sarto; Rossi, Da Lisca, Sito Alvarado (14’ st Fiume), Goegan (14’ st Buondonno), Datola (10’ st Singh). A disposizione: Minari, Pop, Scalvi, Piccioli. All. Prestera Arb. Alberto Favaro (Venezia) AA1 Francesco Pulpo (Brescia), AA2 Matteo Sgura (Mantova) Calciatori: Magri 8/9, Ciofani 1/1 Note: giornata soleggiata, campo in ottime condizioni, circa 200 spettatori. Cartellini gialli: 28’ pt Datola, 40’ st Cuomo Punti conquistati in classifica: 0-5 Man of the Match: Goegan Noceto, campo N. Capra - Domenica 7 aprile 2019 Serie A, XVI° giornata Rugby Noceto F.C. vs Borsari Rugby Badia 26-14 (21-00) Marcatori: p.t. 4’ m. Carritiello tr. Ferrarini (7-0); 24' Albertini tr. Ferrarini(14-0); 30' Chiesa tr. Ferrarini (21-0)s.t. 48’ m. Saccà tr. Fratini (21-7); 64' mnt. Ferrarini (26-7); 80' m. Zampolli tr. Fratini (26-14) Rugby Noceto FC: Pagliarini; Garulli, Gabelli, Carritiello (60' Pagliari), Paglia, Ferrarini, Albertini, Boccalini (23' Berghenti), Chiesa (72' Bolsi), Serafini, Mazzoni, Boggiani (60' Freddo), Lanfredi (54' Galliano), Marcoleoni, Alberti (47' Demaldè) All. Pulli, Frati Borsari Rugby Badia: Rossetto (41' Ghelli), Braghin (51' Badocchi), Zampolli E., Arduin, Zulato, Fratini, Ramirez, Fornasaro (41' Stavanin), Cecchetti (59' Dalla Libera), Aggio (67' Milan), Barbujani (17' Saccà), Ruzza (41' Leccioli), Colombo. A disposizione: Zampolli N. All. Lodi, Badocchi Arb. Riccardo Angelucci (LI) AA1 Giacomo Giovanelli (La Spezia), AA2 Francesco Gioffredi (La Spezia) Calciatori: Ferrarini (Rugby Noceto FC) 3/5; Fratini (Borsari Rugby Badia) 2/2; Cartellini gialli: 18’ Alberti; 18’ Colombo; 47’ Mazzoni. Note: giornata piovosa, campo in buone condizioni, circa 300 spettatori. Punti conquistati in classifica: Rugby Noceto FC 5, Borsari Rugby Badia 0. Man of the Match: Giacomo Albertini (Rugby Noceto FC) Padova, Argos Arena – Imp. Sp. Petrarca Rugby “Memo Geremia” – Domenica 07.04.2019 SERIE A girone 2, XVI GIORNATA Argos Petrarca Rugby v Rangers Rugby Vicenza 34 - 26 (27-7) Marcatori: p.t. 2’ c.p. Graney (3-0), 13’ m. Caione tr. Graney (10-0), 18’ m. Cipriani tr. Cipriani (10-7), 29’ m. Belluzzo (15-7), 31’ m. D’Incà tr. Graney (22-7), 35’ m. Belluzzo tr. Graney (27-7; s.t. 42’ m. Nicoli tr. Cipriani (27-14), 55’ m. Sattin tr. Graney (34-14), 70’ m. Meneguzzo (34-19), 78’ m. Piantella tr. Cipriani (34-26). Argos Petrarca Rugby: Meneghetti; Matteralia (57’ Negrin), Belluzzo, Broggin, Caione (53’ Magon); Graney (62’ Trambaiolo N.), D’Incà; Zulian, Goldin (62’ Gemelli), Simonato (62’ Cuzzolin); Minazzato, Sattin (cap); Ceolin (49’ Lazzarotto), Gutierrez (62’ Arena), Trejo (49’ Tchintcharauli). All. Rocco Salvan Rangers Rugby Vicenza: Robb; Gallinaro (62’ Di Gioia), Gastaldo (49’ Boscolo), Montenegro, Lopresti (66’ Meneguzzo); King, Cipriani; Piantella, Peron, Stanica; Folco (70’ Galiotto), Nicoli; Cenghialta (66’ Morselli), Franchetti, Messina. (53’ Tonello) All. Roberto Rampazzo Arb. Fabio Arnone (Pisa) AA1: Matteo Giacomini Zaniol (Treviso), AA2: Ferdinando Cusano (Vicenza) Cartellini: nessuno Calciatori: Graney (Argos Petrarca Rugby) 3/5; Meneghetti (Argos Petrarca Rugby) 1/1; Cipriani (Rangers Rugby Vicenza) 3/4 Note: cielo parzialmente coperto, vento assente, temperatura circa 18 gradi, terreno in ottime condizioni. Presenti 270 spettatori. Punti conquistati in classifica: Argos Petrarca Rugby 5; Rangers Rugby Vicenza 1. Man of the Match: Marco Broggin (Argos Petrarca Rugby) San Pietro in Cariano, Stadio Comunale – domenica 7 Aprile 2019 Serie A – 16 giornata Santa Margherita Valpolicella Rugby 1974 asd – Rugby Udine Union FVG 18 - 13 (8 - 7) Marcatori: p.t. 20’ cp Van Tonder (3-0); 24’ m. Kenny (8-0); 32’ m. Tarantola tr. Tarantola (8-7); s.t. 43’ cp Tarantola (8-10), 57’ cp Van Tonder (11-10); 65’ m. Kenny tr. Van Tonder (18-10); 73’ cp Tarantola (18-13) Santamargherita Valpolicella Rugby 1974 asd: Van Tonder (cap), Saccomani , Ambrosi, Zardini, Gasparini, Damoli ( 65’ Musso), Cecchini ( 70’ Memo), Kenny, Righetti M., Mozzato, Nicolis, Zenorini ( 70’ Galvagni), Bellettato ( 52’ Momi), Frapporti ( 43’ Facinelli), Carraro ( 62’ Ipuche) All. Zanella Rugby Udine Union FVG: Tarantola, Pasini, Flynn, Morandini (75’Marconato), Gerussi, Groza, Frassanito ( 75’ Occhialini) , Picchietti, Properzi, Bagolin, Gray, Bon, Morosanu, Boscain ( 65’ Agbagnon), De Donà All. Sgorlon Arb Rossella (Roma) AA1 Gajulete (Vr) – AA2 Laurenti (Bo) Cartellini: 47’ giallo a Kenny (Valpolicella); 61’ giallo a Pasibni (Udine) Calciatori: Van Tonder ( Valpolicella Rugby 1974 ) 3/5, Tarantola ( Rugby Udine Union FVG) 3/3 Note: pomeriggio soleggiato e gradevole, terreno in ottime condizioni; circa 500 spettatori Punti conquistati in classifica: Santamargherita Valpolicella Rugby1974 asd 4 Rugby Udine Union FVG 1 Man of the Match: Righetti (Santamargherita Valpolicella Rugby 1974 ) Treviso, Stadio Comunale Monigo - domenica 7 aprile 2019 Serie A, girone 2, XVI giornata Botter Ruggers Tarvisium vs Rugby Paese 17-14 (p.t. 11-0 ) Marcatori: p.t. 21 cp. Giabardo (3-0), 21' cp Giabardo (6-0), 35 m F. Cincotto (11-0) s.t.: 12 m. mischia Paese tr Zanatta (11-7), 15 cp. Giabardo (14-7), 30' cp. Giabardo (17-7), 36' m Lazzaron tr. Zanatta (17-14)

Botter Ruggers Tarvisium: Giabardo, Pastrello, Simes ,Gentile (12' st Pirovano), G. Cincotto, Bordini., Curtolo (31' st Francescato) ,Camata (29' st Gui, 39' st Balistreri), Lionieri (29' st Marcuz), Sala (cap), F. Cincotto, Amadio, Fagotto , Naka,Magnoler (15' st Ros)

all. Dalla Nora, Federico Rugby Paese: Stella (29' st Agnoletto), Ceba, Visentin (15 st Ciottolo), Geromel, Tonon, Bosco (8' st Zanatta) De Rovere, Serrotti (15' st Bot), Manzan, Di Pietro, Xhafa (5' st Cavallo), Boffo, Cenedese (29st Vlad), Canova (20' st (Lazzaron), Deoni (20' st Borsato)

All. Bergamo, Manuel

Arb Stefano Roscini (MI) AA1 Beninato AA2 Brescaccin Cartellini: 21' pt Visentin (Paese) cartellino giallo,10' st F. Cincotto (Tarvisium ) cartellino giallo Calciatori: Tommaso Bosco (Paese) 0/1, Michele Zanatta (Paese) 2/2, Giovanni Giabardo (Tarvisium) 4/5 Note: Tempo coperto, terreno in ottime condizioni, temperatura mite, spettatori 500 ca Punti conquistati in classifica: Botter Ruggers Tarvisium 4, Rugby Paese 1 Man of the Match: Filippo Cincotto ( Ruggers Tarvisium)