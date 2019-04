Tutto pronto a Torino per il Seminario AIR su “Aspetti amministrativi, contabili e gestionali delle A.S.D. e S.S.D.” in programma sabato 13 aprile dalle ore 9.15 presso la Sala CONI, palazzina EX-MOI, in via Giordano Bruno. La formazione del Dirigente di Società è un’esigenza che continua ad essere al centro di attenzioni da parte degli organi di governo del rugby in Italia: in primis FIR e Comitati Regionali. Per questo motivo è stato affidato all’Associazione Giocatori il compito di organizzare momenti di formazione per Dirigenti e Giocatori/futuri Dirigenti. Sabato sarà il quarto appuntamento dopo gli eventi formativi di Roma, Parma e Napoli. Lo scopo del Seminario è quello di illustrare agli operatori delle associazioni e società sportive come strutturare sistemi di norme, procedure e prassi operative nel loro vivere quotidiano all’interno di una società sportiva. In particolare, verranno affrontati temi mirati alla miglior gestione societaria, evitando sprechi ed allocando risorse finanziarie in modo efficiente, cercando di creare una connessione funzionale tra norme organizzative e norme operative, coinvolgendo specifici partner necessari per una migliore programmazione e gestione dei servizi sportivi del sistema sport in generale e rugby in particolare.



Scendendo nello specifico degli argomenti il corso, svilupperà temi concernenti normative antidoping, rapporti con la SIAE, il lavoro all’interno delle Associazioni, infortuni, Fondi europei per lo sport, attività della Guardia di Finanza in relazione a frodi e irregolarità, normative sugli impianti sportivi, misure di solidarietà rugbistica, gestione e strategie aziendali applicabili nelle Associazioni.



Si comincerà alle 9.30 e, con la sola pausa pranzo, tra le ore 13.00 e le 14.15, offerto dal Comitato Regionale Piemonte, si concluderà alle ore 18.00. Potranno partecipare i Dirigenti ed i Giocatori/futuri Dirigenti delle Società dei Comitati/Delegazioni Regionali di: Piemonte Liguria – Valle d’Aosta.



E' possibile confermare la propria presenza ai seguenti indirizzi e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.