Roma – Iniziato il raduno della Nazionale Italiana Seven Maschile al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma per lo stage congiunto con la rappresentativa israeliana Seven, appuntamento che si ripete da tre anni. Questo l’elenco aggiornato dei giocatori convocati: Simone CORNELLI (TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI) Duccio COSI (TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI) Mattia D'ANNA (MOGLIANO RUGBY 1969) Giovanni D'ONOFRIO (FIAMME ORO RUGBY ROMA) Vittorio DOTTI (RUGBY MILANO) Matteo FALSAPERLA (LAFERT RUGBY SAN DONA') Alessandro FORCUCCI (FIAMME ORO RUGBY ROMA) Davide GALLIMBERTI (MOGLIANO RUGBY 1969) Enrico GHIGO (RUGBY VIADANA 1970) Federico GUBANA (MOGLIANO RUGBY 1969) Andrea PRATICHETTI (LAFERT SAN DONA’, 3 caps) Dario SCHIABEL (LAFERT RUGBY SAN DONA') Giovanni VIA (SITAV RUGBY LYONS) Enrico Mario LIUT (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Federico PAVAN (MOGLIANO RUGBY 1969) Sebastien ZARIDZE (UNIONE RUGBY CAPITOLINA) Michelangelo BIENTINESI (AMATORI RUGBY CECINA) Riccardo CAPONE (Unione Rugby L’Aquila) Atleta invitato Edoardo TERESI (S.S. Lazio Rugby 1927)