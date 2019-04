Roma – Finale palpitante di stagione per il TOP12 che anche nella ventiduesima ed ultima giornata di campionato regala gare emozionanti. Definita la griglia play-off: il Kawasaki Robot Calvisano espugna il campo del Valorugby conquistando il primato nella regular season. Gli uomini di Brunello affronteranno proprio la formazione di Manghi nel doppio scontro con la gara di andata che si giocherà in casa della quarta classificata (Valorugby) sabato 4 maggio e ritorno a Calvisano sabato 11 maggio. Molto interessante anche l’altra semifinale che metterà in scena – per la terza volta in stagione dopo la regular season di TOP12 e la Continental Shield – il derby d’Italia tra Rovigo (che ha battuto il Lafert San Donà) e Petrarca (espugnato il campo delle Fiamme Oro): gara di andata in programma domenica 5 maggio in casa della terza classificata (Petrarca) e ritorno domenica 12 maggio allo stadio Battaglini. Ancora in gioco la lotta salvezza. Il Verona cade 24-20 in casa del Rugby Viadana, mentre una Lazio mai doma vince 36-31 in casa del Valsugana conquistando 5 punti e agguantando in classifica proprio gli scaligeri: per definire la seconda squadra che retrocederà in Serie A sarà necessaria una partita di spareggio. Chiude il ventiduesimo turno il rotondo successo del Toscana Aerporti i Medicei che batte 50-0 il Mogliano. Questi tutti i risultati della 22/a giornata: Rugby Viadana 1970 v Verona Rugby 24-20 (4-1) Valsugana Rugby Padova v S.S. Lazio Rugby 31-36 (2-5) Fiamme Oro Rugby v Argos Petrarca Rugby 24-27 (2-4) FEMI-CZ Rovigo v Lafert San Donà 43-16 (5-0) Valorugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano 16-21 (1-4) Toscana Aeroporti I Medicei v Mogliano Rugby 1969 50-0 (5-0) Questa la classifica finale della regular season del TOP12: Kawasaki Robot Calvisano* 90 punti; FEMI-CZ Rovigo* 88; Argos Petrarca Rugby* 82; Valorugby Emilia* 79; Fiamme Oro Rugby 67; Toscana Aeroporti I Medicei 51; Lafert San Donà 45; Rugby Viadana 1970 44; Mogliano Rugby 1969 37; Verona Rugby, S.S. Lazio Rugby 1927** 30; Valsugana Rugby Padova***23 *qualificate ai play-off **quattro punti di penalizzazione ***retrocessa in Serie A Griglia play-off: Valorugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano and. 4 maggio/rit. 11 maggio Argos Petrarca Rugby v FEMI-CZ Rovigo and. 5 maggio/rit. 12 maggio Reggio Emilia, Stadio Mirabello – sabato 27 aprile 2019 TOP12, XXII giornata Valorugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano 16-21 (10-16) Marcatori: p.t. 3’ cp Pescetto (0-3), 14’ m.Van Zyl tr Pescetto (0-10), 20’ cp Pescetto (0-13), 34’ m.Costella tr Farolini (7-13), 38’ cp Pescetto (7-16), 40’ cp Farolini (10-16);s.t. 46’ cp Farolini (13-16), 74’ m.Manfredi (13-21), 77’ cp Farolini (16-21) Valorugby Emilia: Farolini (cap); Costella, Paletta (30’ Fusco), Vaega, Ngaluafe (52’ Caminati); Rodriguez, Panunzi (41’Paletta); Amenta, Favaro (48’Messori), Rimpelli (45’Mordacci); Du Preez (61’Balsemin), Dell’Acqua; Du Plessis (61’Bordonaro), Manghi (58’Gatti-62’Manghi), Muccignat (58’Quaranta). All. Manghi Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa; Van Zyl (42’Bruno), De Santis, Pescetto, Susio; Bordoli, Semenzato (70’Casilio), (79’ Mazza); Koffi (75’Morelli), Zdrilich, Casolari; Andreotti, Cavalieri; Gavrilita (52’Leso), Manfredi, Brarda (41’Fischetti). All.Brunello Arb.: Giuseppe Vivarini (Belluno) AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Francesco Russo (Milano) Quarto Uomo: Andrea Laurenti (Bologna) Cartellini: al 51’ giallo a Koffi (Kawasaki Robot Calvisano), al 59’ giallo a Semenzato (Kawasaki Robot Calvisano) Calciatori: Farolini (Valorugby Emilia) 4/6, Pescetto (Kawasaki Robot Calvisano) 4/5 Note: Spettatori 1.100 circa. Giornata soleggiata, 22° Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 1 , Kawasaki Robot Calvisano 4 Man of the Match: Paolo Pescetto (Kawasaki Robot Calvisano) Rovigo, Stadio “Mario Battaglini" – Sabato 27 aprile 2019 TOP12, XXII giornata FEMI-CZ Rovigo v Lafert San Donà 43-16 (12-11) Marcatori: p.t. 7’ m. Owen non tr. (0-5), 13’ m. Cioffi tr. Chillon (7-5), 22’ c.p. Lyle (7-8), 29’ m. Chillon non tr. (12-8), 34’ c.p. Lyle (12-11); s.t. 45’ m. Vian tr. Chillon (19-11), 48’ m. Majstorovic non tr. (24-11), 52’ m. Vian tr. Chillon (31-11), 59’ m. Odiete tr. Mantelli (38-11), 73’ m. Momberg non tr. (43-11), 75’ m. Derbyshire non tr. (43-16) FEMI-CZ Rovigo: Antl; Barion (61’ Visentin), Majstorovic (71’ Van Niekerk), Cioffi, Odiete; Chillon, Piva (41’ Mantelli); Halvorsen, Lubian, Vian; Ferro (cap.) (61’ Cicchinelli), Parolo (41’ Canali); Pomaro (41’ Pavesi), Rossi (41’ Momberg), Brugnara (61’ Vecchini). All. Casellato, Properzi Lafert San Donà: Lyle; Reeves, Iovu (61’ Falsaperla), Pratichetti (61’ Bertetti), Schiabel; Owen, Petrozzi (61’ Balzi); Jack, Derbyshire (cap.) (77’ Sutto), Zuliani (49’ Catelan); Riedo (52’ Menconi), Sutto (49’ Dal Sie); Thwala (54’ Ceglie), Nicotera, Ceccato (54’ Pasqual). All. Green Arb. Federico Vedovelli (Sondrio) AA1 Filippo Bertelli (Brescia), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine) Quarto Uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo) Calciatori: Chillon (FEMI-CZ Rovigo) 3/5; Mantelli (FEMI-CZ Rovigo) 1/2; Lyle (Lafert San Donà) 2/4 Note: giornata mite e soleggiata, con circa 23 gradi, terreno in perfette condizioni. Presenti 1200 spettatori. Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 5; Lafert San Donà 0 Man of the Match: Cioffi (FEMI-CZ Rovigo) Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – Sabato 27 aprile 2019 TOP12, XXII giornata Fiamme Oro Rugby v Argos Petrarca Rugby 24-27 (7-21) Marcatori: p.t. 9’ m. Cotto tr Fadalti (0-7), 12’ m. Braggiè tr Fadalti (0-14), 24’ m. Nocera tr Ambrosini (7-14), 30’ m. Leaupepe tr Fadalti (7-21); s.t. 48’ m. D’Onofrio G. (12-21), 56’ m. Marinaro (17-21), 65’ dp Fadalti (17-24), 80’ + 4’ m. Parisotto tr Ambrosini (24-27) Fiamme Oro Rugby: D’Onofrio G. (59’ Gasparini) ; Gabbianelli (62’ Bacchetti), Quartaroli, Forcucci, Marinaro (64’ Massaro); Ambrosini, Parisotto; McCarthy, Caffini (cap) (62’ De Marchi), Bianchi (62’ Favaro); D’Onofrio U., Fragnito (77’ Caffini); Nocera (67’ Iovenitti), Moriconi (67’ Kudin), Zago (72’ Iacob) All. Guidi Argos Petrarca Rugby: Fadalti; Leaupepe, De Masi, Bettin (cap.) (59’ Belluco), Coppo (50’ Favaro); Cortellazzo (47’ Capraro), Francescato; Trotta, Manni (70’ Goldin), Goldin (55’ Conforti); Cannone, Galetto (58’ Saccardo); Mancini Parri (47’ Acosta), Cugini (41’ Borean), Braggiè (66’ Muratore). All. Marcato Arb. Vincenzo Schipani (Benevento) AA1: Riccardo Angelucci (Livorno), AA2: Franco Rosella (Roma) Quarto Uomo: Paolo Paluzzi (Roma) Calciatori: Fadalti (Argos Petrarca Rugby) 4/4, Ambrosini (Fiamme Oro Rugby) 2/4 Note: Giornata soleggiata. Spettatori: 1000 ca. Osservato un minuto di silenzio per la prematura scomparsa del collega, Gianluca Damizia, poliziotto del I Reparto Mobile della Polizia di Stato Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 2; Argos Petrarca Rugby 4 Man of the Match: Sean McCarthy (Fiamme Oro Rugby) Viadana, Stadio Luigi Zaffanella – Sabato 27 aprile 2019 TOP12, XXII giornata Rugby Viadana 1970 v Verona Rugby 24 - 20 (17-10) Marcatori: p.t. 16’ m. Zanini tr. Mortali (0-7), 25’ m. Ruffolo tr. Ormson (7-7), 37’ cp. Ormson (10-7), 38’ cp. Mortali (10-10), 39’ m. Gelati tr. Ormson (17-10); s.t. 47’ m. Mortali tr. Mortali (17-17), 57’ cp. Mortali (17-20), 65’ m. Pavan tr. Ormson (24-20) Rugby Viadana 1970: Apperley; Bronzini, Menon, Pavan (77’ Paternieri), Spinelli (66’ Corcoran); Ormson (cap.), Gregorio (55’ Bacchi), Tupou, Moreschi, Ruffolo, Gelati, Devodier (59’ Chiappini), Brandolini, Silva (66’ Breglia), Denti Ant. All.Frati Verona Rugby: Mortali; Buondonno, Conor, Quintieri, Cruciani; McKinney, Navarra (77’ Soffiato); Zanini (77’ Spinelli), Rossi, Riccioli (cap.) (4’ Signore); Bernini, Groenewald; Cittadini (57’ Greeff), Silvestri, D’Agostino (55’ Furia). All. Ansell Arb. Manuel Bottino (Roma) AA1: Emanuele Tomò (Roma) AA2: Andrea Spadoni (Padova) Quarto Uomo: Riccardo Salafia (Milano) Cartellini: al 32’ giallo a Denti Ant. (Rugby Viadana 1970), al 45’ giallo a Silva (Rugby Viadana 1970) Calciatori: Ormson (Rugby Viadana 1970) 4/4, Mortali (Verona Rugby) 4/5 Note: giornata soleggiata e calda, terreno in perfette condizioni. Presenti 1100 spettatori. Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 4; Verona Rugby 1 Man of the Match: Denti Ant. (Rugby Viadana 1970) Firenze, Ruffino Stadium “Mario Lodigiani” – sabato 27 aprile 2019 TOP12, XXII giornata Toscana Aeroporti I Medicei v Mogliano Rugby 1969 50 - 0 (33-0) Marcatori: p.t. 1’ m Cosi tr Newton (7-0); 6’ m Cornelli tr Newton (14-0); 9’ m Basson tr Newton (21-0); 20’ m Cerioni tr Newton (28-0); 39’ m Giovanchelli (33-0); s.t. 42’ m Basson (38-0), 48’ m Biffi tr Basson (45-0); 67’ m Mattoccia (50-0); Toscana Aeroporti I Medicei: Basson; Cornelli, Rodwell (45’ Biffi), Cerioni, Lubian (50’ Mattoccia); Newton, Esteki (48’ Rorato); Greeff (65’ Cosi), Boccardo, Cosi (49’ Chianucci); Maran (cap.), Minto (48’ Brancoli); Montivero (48’ Battisti), Giovanchelli (49’ Broglia), Schiavon (41’ Zileri). All. Presutti, Basson Mogliano Rugby 1969: Da Re; D'Anna (60’ Facchini), Pavan (55’ Marin), Guarducci, Faulds (58’ Fabi)>; Jackman, Gubana (48’ Galimberti); Toai Key, Vizzotto (52’ Carraretto), Finotto; Corazzi (cap.), Delorenzi; Michelini (50’ Cincotto), Ferraro (55’ Ceccato), Buonfiglio (52’ Di Roberto) All. Cavinato Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia) AA1 Matteo Liperini (Livorno), AA2 Antonino Nobile (Frosinone) Quarto Uomo: Stefano Rosamilia (Roma) Calciatori: Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 4/5; Basson (Toscana Aeroporti I Medicei) 1/3; Note: pomeriggio soleggiato, circa 20°. Campo in buone condizioni. Spettatori circa 800. Punti conquistati in classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 5; Mogliano Rugby 1969 0; Man of the Match: Stefan Basson (Toscana Aeroporti I Medicei)

Padova - Stadio “Plebiscito” - Sabato 27 Aprile 2019 Top12 XXII giornata Valsugana Rugby Padova v S.S. Lazio R. 1927 07-14 (31-36) Marcatori: p.t. 3’ m. Guardiano tr. Bonifazi (0-7), 23’ m. Ceballos tr. Bonifazi (0-14), 25’ m. Maso tr. Roden (7-14), 39’ m. Bruno tr. Bonifazi (7-19); s.t. 45’ m. Pagotto tr. Bonifazi (7-26), 52’ m. Bonavolontà F. tr. Bonifazi (7-33), 55’ m. Kurimudi tr. Roden (14-33), 69’ c.p. Bonifazi (14-36), 74’ m. Kurimudu tr. Roden (21-36), 79’ m. Kurimudu tr. Roden (28-36), 82’ m. Giulian (31-36) Valsugana Rugby Padova: Roden; Dell’ Alberto (60’-67’ Rossi), Beraldin, Gritti (52’Paluello), Kurimudu; Citton, Benetti (52’ Sartor); Girardi, Sturaro, Maso (52’ Baldelli); Albertario, Scapin (45’ Ferraresi); Swanepoel (52’ Varise), Pivetta (cap)(45’ Giulian), Barducci (45’ Sanavia) All. Roux S.S. Lazio R. 1927: Bonifazi; Bonavolontà F., Coronel, Lo Sasso, Guardiano (72’ Brui); Ceballos, Bonavolontà D.; Bruno, Filippucci (cap), Pagotto (45’ Giancarlini); Malan (67’ Ricci), Duca ; Bolzoni (45’ Santana), Baruffaldi, Amendola. All. Esposito arb. Marius Mitrea (Treviso) AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Simone Boaretto (Rovigo) Auarto uomo: Massimo Brescacin (Treviso) Cartellini: al 32’ giallo a Scapin M. (Valsugana Rugby Padova), al 38’ giallo a Girardi (Valsugana Rugby Padova) Calciatori: Roden (Valsugana Rugby Padova) 4/4, Varise (Valsugana Rugby Padova) 0/1, Bonifazi (S.S. Lazio R. 1927) 3/4 Note: 200 spettatori circa, campo in buone condizioni, giornata soleggiata Punti conquistati in classifica: Valsugana Rugby Padova 2, S.S. Lazio R. 1927 5 Man of the Match: Kurimudu (Valsugana Rugby Padova)