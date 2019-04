Roma – La Federazione Italiana Rugby, a seguito dell’omologazione degli incontri della diciottesima giornata del Campionato Italiano di Serie A e del conseguente sorteggio, ha ufficializzato il calendario del turno di barrage che vedrà impegnate tra il 5 ed il 19 maggio le squadre classificate al secondo posto di ciascun girone della serie cadetta.

La squadra meglio classificata del girone di barrage si qualificherà alle semifinali del 26 maggio e 2 giugno, che determineranno le due squadre promosse nel Peroni TOP12 2019/20 e che si sfideranno il 9 giugno in campo neutro per il titolo di Campione d’Italia di categoria.

Il calendario della fase a barrage è strutturato per garantire la massima equità, il pieno equilibrio e un elevato peso specifico di ciascuno dei tre incontri, rendendo la terza giornata del 19 maggio decisiva per determinare la vincente del mini-girone, mantenendo alta l’attenzione delle Società e degli appassionati nel corso delle tre settimane di gara. Il risultato del primo turno determinerà le sedi per le gare della seconda e terza giornata, garantendo per ciascuna squadra impegnata uno dei tre incontri sul campo di casa.

L’Accademia Nazionale “Ivan Francescato” affronterà infatti in casa il Rugby Noceto nel primo turno: in caso di vittoria della rappresentativa FIR, il Noceto ospiterà il Bingo Family Catania in casa la settimana seguente, mentre in caso di vittoria emiliana sarà l’Accademia a volare in Sicilia per il secondo turno.

Nella terza giornata, match casalingo per la squadra che, in base all’esito della prima giornata, non sia ancora scesa in campo sul proprio terreno di gioco.

A seguito del sorteggio, il calendario del turno di barrage è il seguente:

5 maggio – I giornata - 18.30

Accademia Nazionale “Ivan Francescato” v Rugby Noceto

arb. Marius Mitrea (Treviso)

AA1 Stefano Bolzonella (Cuneo), AA2 Stefano Roscini (Milano)

Quarto Uomo: Massimo Brescacin (Treviso)

12 maggio – II giornata

Perdente I giornata v Bingo Family Amatori Catania (sede tbd)

19 maggio – III giornata

Bingo Family Amatori Catania v Vincente I giornata (sede tbd)

La vincente del girone di barrage accederà alle semifinali promozione che si disputeranno secondo il seguente schema:

Vincente Barrage v Sitav Lyons Piacenza (1° class. Girone 1) – SF1 UR Capitolina (1° class. Girone 3) v Rugby Colorno (1° class. Girone 2) – SF2