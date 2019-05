Roma – Con una rimonta nelle ultime giornate del Campionato di Serie A Femminile il Valsugana Rugby Padova si aggiudica il primo posto del Girone 1 al termine della Regular Season. Le padovane nella diciottesima giornata di campionato si sono imposte 104-0 sul campo del Verona Rugby. Ancora da definire la seconda posizione: nel big match di giornata le campionesse d’Italia in carica del Colorno hanno superato 14-5 l’Iniziative Rugby Villorba salendo momentaneamente in seconda posizione, ma la gara da recuperare per la squadra di Sara Barattin e Manuela Furlan potrebbe cambiare le carte in tavola in vista della composizione del Barrage. Vittorie anche per Monza, Cus Torino e Cus Milano che battono rispettivamente Rugby Riviera, Benetton Rugby e Cus Pavia. Nel Girone 2 l’Unione Rugby Capitolina, già certa del primato, si impone 90-0 sul campo del Cus Pisa strappando il pass per le semifinali play-off. Secondo posto per il Cus Ferrara che ha superato 22-10 l’Amatori Torre del Greco. Terzo posto per il Rugby Bologna che batte 17-14 le Belve Neroverdi in un match che aveva il sapore di un vero e proprio spareggio per il Barrage. Successo in trasferta per le Donne Etrusche in casa del Montevirginio. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DELLA SERIE A FEMMINILE Terminata la fase a Gironi, le squadre classificatesi al primo posto dei Gironi 1 e 2 accedono direttamente alle Semifinali. Le altre due semifinaliste si identificheranno attraverso due barrage con gare di sola andata secondo il seguente schema: Barrage A 19 maggio 2/a Classificata Girone 1 v Rugby Bologna 1928 (in casa della squadra seconda classificata) Barrage B 19 maggio Cus Ferrara Rugby v 3/a Classificata Girone 1 (in casa della squadre seconda classificata) Le vincenti dei Barrage accedono alle semifinali, in calendario il 26 maggio in gara unica con formula ad eliminazione diretta secondo il seguente schema: Semifinali 26 maggio Valsugana Rugby Padova v Vincente Barrage B Unione Rugby Capitolina v Vincente Barrage A La finale, in calendario nel weekend 1/2 giugno, determinerà la squadra campione d’Italia di Serie Femminile 2018/19. Play-out Serie A Maschile Nel primo turno del play-out di Serie A maschile il TKGroup Torino supera 37-26 i Rangers Vicenza. Gara combattuta e in salita per i padroni di casa che si trovano a rincorrere gli ospiti in vantaggio sul 20-10 al termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa arriva la rimonta guidata dai calci piazzati di Nathan e dalle mete di Augello che portano ai padroni di casa 5 punti importanti. Prossimo impegno in calendario domenica 12 maggio contro il Primavera Rugby. Settimo Torinese, Campo via Cascina Nuova – Domenica 5 maggio 2019 Serie A, PLAYOUT TKGROUP RUGBY TORINO v RANGERS VICENZA 37 – 26 (pt 10 - 20) Marcatori: P.t. 3’ meta Robb (Ran) no tr. (0-5); 6’ meta Meneguzzo (Ran) no tr. (0-10); 22’ meta Cipriani (Ran) tr. (0-17); 28’ meta Manga (TKGroup) tr (7-17); 30’ calcio Cipriani (Ran) (7-20); 37’ calcio Nathan (TkGroup) (10-20); S.t. 44’ calcio Nathan (TkGroup) (13-20); 49’ calcio Nathan (TKGroup) (16-20); 58’ meta Augello (TKGroup) tr. (23-20); 61’ calcio Cipriani (Ran) (23-23); 66’ calcio Cipriani (Ran) (23-26); 71’ meta Augello (TkGroup) tr. (30-26); 82’ meta De Razza (TkGroup) tr. (37-26) TKGROUP RUGBY TORINO: Dho, Thomsen, De Razza, Martinucci (64’ Cremonini), Manga, Nathan, Augello, Nepote, Marchi (C), Vaschi, Marchisio (32’ Lo Greco S.), Tveraga, Angotti (60’ Capoccia), Barbuscia (64’ De Lise), Montaldo Lo Greco (64’ Bartolini). A disposizione: De Lise, Bartolini, Capoccia, Mascaro, Lo Greco S., Lo Greco C., Cotroneo, Cremonini. All. Mauro Vaghi. RANGERS VICENZA: Boscolo, Gallinaro, Gastaldo, Robb, Meneguzzo, King Regan, Cipriani, Torregiani, Santinello, Piantella, Peron, Nicoli, Furegon (70’ Messina), Franchetti, Cenghialta . A disposizione: Messina, Morselli, Stanica, Trevisan, Carta, Di Gioia, Montenegro, Folco. All. Stefano Rampazzo. Arbitro. Luca Trentin (Milano) Ass. Riccardo Salafia, Francesco Russo; Quarto uomo: Andrea Pretoriani Cartellini: rosso 31’ Boscolo (Ran) Calciatori: Nathan Troy (TkGroup) 7/8; Cipriani (Rangers) 4/6 Note: Giornata nuvolosa, spettatori 200 circa Punti conquistati in classifica: TKGROUP RUGBY TORINO 5 RANGERS VICENZA 0 Man of the match: Augello (TkGroup) Campionato Italiano U18 Nella seconda giornata del Campionato Italiano U18 sale a quota 10 punti in classifica l’Argos Petrarca Rugby che supera 38-17 il Kawasaki Robot Calvisano guidando il Girone 1. Primo successo per il Benetton Rugby che batte 42-7 il Rugby Milano. Nel Girone 2 grande equilibrio con le due squadre a quota 6 punti – Unione Rugby Capitolina e Roma Legio Invicta XV – che vengono battute da Toscana Aeroporti I Medicei 18-17 e 35-28 dalla Lazio Rugby con le due squadre vincenti che seguono a quota 5. CLICCA QUI PER LA SECONDA GIORNATA DEL CAMPIONATO ITALIANO U18