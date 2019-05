Roma – Va al Rugby Noceto la seconda partita del Barrage del Campionato di Serie A che metterà in palio un posto per le semifinali play-off del campionato. Gli Emiliani superano con un netto 28-0 il Bingo Family Amatori Catania salendo a quota 6 in classifica dopo la sconfitta della prima giornata contro l’Accademia Nazionale Ivan Francescato. Il match in calendario domenica prossima tra il Bingo Family Amatori Catania e l’Accademia Nazionale sarà l’ago della bilancia per identificare la quarta semifinalista che potrà proseguire la lotta per l’accesso al Peroni TOP12 2019/20. Nella seconda partita per il Play-Out del Campionato Italiano di Serie A il Primavera Rugby supera 20-15 il TKGroup Rugby Torino in un incontro molto equilibrato fino al termine. I torinesi con il punto bonus conquistato salgono a quota 6 punti in classifica e conquistano matematicamente la salvezza. Il risultato di Vicenza-Primavera (rispettivamente a quota 0 e 4 punti) definirà la squadra che retrocederà in Serie B. Serie A Femminile Nel recupero della diciassettesima giornata del Campionato di Serie A Femminile l’Iniziative Rugby Villorba supera con un netto 71-0 il Chicken Cus Pavia conquistando il secondo posto nella regular Season del Girone 1 e, contestualmente, la possibilità di giocare in casa il barrage contro il Rugby Bologna 1928. Barrage A 19 maggio Iniziative Rugby Villorba v Rugby Bologna 1928 (in casa della squadra seconda classificata) Barrage B 19 maggio Cus Ferrara Rugby v Rugby Colorno (in casa della squadre seconda classificata) Le vincenti dei Barrage accedono alle semifinali, in calendario il 26 maggio in gara unica con formula ad eliminazione diretta secondo il seguente schema: Semifinali 26 maggio Valsugana Rugby Padova v Vincente Barrage B Unione Rugby Capitolina v Vincente Barrage A CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DELLA SERIE A FEMMINILE Serie B Grazie al primo posto nei Gironi 1, 3 e 4 conquistano l’accesso al Campionato Italiano di Serie A 2019/20 i Centurioni Lumezzane (Girone 1), Dopla Rugby Casale (Girone 3) e Rugby Napoli Afragola (Girone 4). Ancora da definire la situazione nel Girone 3: il recupero tra Rugby Reno Bologna e Civitavecchia lascia aperte le possibilità di promozione per i laziali che, con una eventuale vittoria con bonus, arriverebbero al primo posto nel girone in coabitazione con il Romagna RFC (vincente nella giornata odierna in casa del Florentia per 15-11). Per definire la quarta squadra promossa, in tal caso, sarà necessario uno spareggio. Promosse in Serie A: Centurioni Lumezzane, Dopla Rugby Casale, Rugby Napoli Afragola. Retrocedono in Serie C tutte le undicesime e dodicesime squadre di ogni girone. Come per il discorso promozione, la gara tra Rugby Reno Bologna e Civitavecchia nel Girone 2 sarà ago della bilancia: con una vittoria i bolognesi salirebbero al decimo posto ottenendo la salvezza. Nel Girone 3 con la vittoria per 22-10 in casa del Mogliano il Rugby Riviera ha conquistato la possibilità di giocare lo spareggio contro il Cus Ferrara. Retrocesse in Serie C: Amatori Rugby Genova e Probiotical Amatori Novara (Girone 1); Vasari Rugby Arezzo (Girone 2);Venjulia Rugby Trieste (Girone 3); Rugby Frascati Union e Arechi Rugby (Girone 4) CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE B Campionato U18 Nella terza giornata del Campionato Italiano U18 l’Argos Petrarca Rugby guida a punteggio pieno il Girone 1 dopo la vittoria per 24-0 contro il Benetton Rugby. Torna al successo anche il Kawasaki Robot Calvisano che supera 35-19 il Rugby Milano. Nel Girone 2 vittorie esterne per la capolista Capitolina e Medicei che superano rispettivamente il Roma Legio Invicta 46-13 e Lazio 21-13. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO U18 I tabellini dei due incontri della Serie A sono redatti dagli addetti stampa delle società ospitanti Colorno, Stadio G.Maini – Domenica 12 maggio 2019 Serie A, Barrage II giornata Rugby Noceto FC vs Bingo Family Amatori Catania 28-0 (14-0) Marcatori: p.t. 35’ m. Mazzoni tr Ferrarini (7-0); 40’ Boccalini tr Ferrarini (14-0); s.t. 55 mazzoni tr Ferrarini (21-0); 58’ Pagliarini tr Ferrarini (28-0); Rugby Noceto FC: Pagliarini; Savina, Ferrari (9’ Garulli), Carritiello, Passera, Ferrarini; Frati (77’ Albertini); Boccalini, Pagliari (77’ Berghenti), Serafini (65’ Chiesa); Mazzoni, Boggiani (77’ Bonfiglio); Galliano (72’ Lanfredi), Ferro, Lanzano (59’ Alberti); A disposizione: Marcoleoni, All. Pulli Gian Marco, Frati Marco Bingo Family Amatori Catania: Sapuppo G. (46’ Virzì); Borina, Calamaro (57’ Mazzoleni), Camino, Bognanni (57’ Luciniano), Madero; Giammario; Sapuppo S., Matuk, Codentino; Giarlotta (57’ Giustolisi), Mammana; Florio (42’ D’Aleo), Hliwa, Mistretta (57’ Ardito); A disposizione: Lipera,Greco, All. Vittorio - Costantino Arb. Vivarini AA1 Palladino, AA2 Platania AA3 Sergi Calciatori: Ferrarini (Rugby Noceto) 4/4; Note: giornata fredda e piovosa, campo in buone condizioni, spettatori 500 circa. Punti conquistati in classifica: Rugby Noceto FC 5, Amatori Catania 0 Man of the Match: Lorenzo Mazzoni (Rugby Noceto) Roma, "G.Onesti n.1" - Domenica 12 maggio 2019 U.S. Primavera rugby V VII Rugby Torino 20/15( pt.17/09) Marcatori 9' Nathan (0/3),19' Nathan(0/6),21'Falcini,tr Salvemme(7/6),25'cp Salvemme(10/6),28'Merendino, tr Salvenme(17/6),31' Nathan (17/9),59'Nathan(17/12),68'Salvemme(20/12),75'Lo Greco C. (20/15) U. S. Primavera: Montemauri, Merendino, Marocchi, Salvemme(73'Martelli), Martelletti(71'Ventola), Alegiani, Condemi, Callori V., Falcini, Callori S., Custureri, Serini, Belcastro(63'Venuti), Gabbuti(60'Venturoli), Serafino(50'Sbarigia) A disposizione:Borsetti, Gasperini, Lavini All. Leonardi VII Rugby Torino:Dho, Cremonini, Martinucci, Lo Greco C. , Manga, Nathan, Augello, Nepote, Marchi, Vaschi, Lo Greco S(75'Ciraulo). Tveraga, Angotti(56'Capoccia), Barbuscia(56'De Lise) , Bartolini(41'Montaldo) A disposizione: Mascaro, Marchisio, Thomsen All: Vaghi Note: 400 spettatori circa Man of the match: Falcini Cartellini: 17' Serini, 25'Cremonini,34'Serafino Punti in classifica: US Primavera 4, VII Rugby Torino 1