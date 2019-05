Roma – Prenderà il via domenica 26 maggio la fase finale del Campionato Under 16 che metterà in palio il Trofeo Mario Lodigiani. Le quattro squadre che hanno ottenuto l’accesso alla fase nazionale, in programma domenica 26 maggio con la semifinale di andata (2 giugno semifinale di ritorno) sono: Benetton Rugby, Rugby Franciacorta, Rugby Parma 1931, Unione Rugby Capitolina. Le società sono prime classificate della propria area interregionale e hanno conquistato i relativi Trofei di Area: Benetton Rugby, Vincitrice Trofeo della Serenissima

Area 1 (Veneto, Friuli Venezia Giulia, provincie autonome di Trento e Bolzano) Rugby Franciacorta, Vincitrice Trofeo delle Alpi

Area 2 (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria) Rugby Parma 1931, Vincitrice Trofeo degli Appennini

Area 3 (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche) Unione R. Capitolina, Vincitrice Trofeo dei Tre Mari

Area 4 (Lazio, Campania, Abruzzo, Calabria. Puglia, Molise, Sicilia) Domenica prossima saranno Benetton e Rugby Parma ad ospitare rispettivamente Rugby Franciacorta e Unione Rugby Capitolina con kick-off fissato alle 12.30 su entrambi i campi. Le squadre che si aggiudicheranno il doppio confronto andranno a disputare la finale – in calendario domenica 9 giugno – che metterà in palio il Trofeo Mario Lodigiani.