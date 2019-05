Settimo Torinese (Torino) – Andy Vilk, responsabile tecnico della Selezione Italiana Seven Maschile, ha ufficializzato la lista dei dodici atleti che parteciperanno all’”Howard Hinton Sevens” a Tours. Nella giornata di domani l’Italseven si sposterà in Francia dove sabato 25 maggio affronterà due selezioni francesi e la Georgia nella fase a Gironi. Domenica è in programma la seconda fase che chiuderà il torneo. “Scegliere dodici giocatori diventa sempre più difficile perchè abbiamo un gruppo allargato molto valido con un'età media dei giocatori che va progressivamente abbassandosi, fattore che ci da per il futuro tanto materiale umano su cui poter lavorare. Nel prossimo torneo affronteremo squadre in crescita nel Seven come le selezioni francesi nel Girone. Sarà molto utile per noi confrontarci contro queste realtà in vista dell'inizio dei GPS targati Rugby Europe e, anche in vista delle Universiadi, sarà fondamentale per noi valutare i giocatori a disposizione visto che non tutti saranno utilizzabili per il torneo in programma a Napoli a inizio luglio” ha dichiarato Andy Vilk. Questi i giocatori convocati: Diego ANTL (FEMI-CZ Rovigo) Simone CORNELLI (Toscana Aeroporti I Medicei)* Roberto DAL ZILIO (Kawasaki Robot Calvisano)* Daniele DI GIULIO (S.S. Lazio Rugby 1927)* Giovanni D’ONOFRIO (Fiamme Oro Rugby)* Enrico GHIGO (Rugby Viadana 1970) Alessio Gianluca GUARDIANO (S.S. Lazio Rugby 1927) Federico GUBANA (Mogliano Rugby 1969) Tommaso JANNELLI (Cus Milano) Edoardo TERESI (S.S. Lazio Rugby 1927) Juan Aleajandro WAGENPFEIL (Rugby Viadana 1970) Luca ZINI (Argos Petrarca Rugby) *è/è stato membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato