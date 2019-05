Roma – Sarà Valsugana-Villorba la finale che assegnerà lo Scudetto della Serie A Femminile il prossimo 1 giugno a Calvisano. Gara combattuta a Roma dove in un campo reso pesante dalla pioggia battente delle ultime ore il Villorba di Sara Barattin e Manuela Furlan ha battuto 26-8 l’Unione Rugby Capitolina non senza difficoltà, conquistando la finale dopo il secondo posto nel Girone 1 nella regular season. A Padova, invece, nel replay della finale dello scorso anno, il Valsugana Rugby Padova ha battuto 19-5 le campionesse d’Italia in carica che conquistarono lo Scudetto a Calvisano nel 2018 superando proprio le padovane nell’ultimo atto del campionato. Unione Rugby Capitolina v Iniziative Rugby Villorba 8-26 (0-4) Valsugana Rugby Padova v Rugby Colorno 19-5 (4-0) Finale, sabato 1 giugno al Pata Stadium di Calvisano Valsugana Rugby Padova v Iniziative Rugby Villorba Nella seconda semifinale play-off di andata della Serie A Maschile l’Unione Rugby Capitolina ha superato di misura 20-19 il Rugby Colorno. Partita molto combattuta ed ostica con entrambe le squadre mai dome e che fino alla fine hanno lottato per il conquistare il bottino pieno. La semifinale di ritorno, che metterà in palio un posto per la finale del 9 giungo e, contestualmente, un posto nel Peroni TOP12 della prossima stagione, è in calendario domenica 2 giugno. Unione Rugby Capitolina v Rugby Colorno 20-19 (4-1) Il tabellino del match è redatto dall'addetto stampa della squadra ospitante Roma campo dell’Unione n.1 – Domenica 26 maggio 2019 Seria A, semifinale nazionale andata U R CAPITOLINA v RUGBY COLORNO 20 – 19 (1t. 10 - 5) Marcatori: 1t. 8’ mt Lucchin (0-5), 12’ cp Romano (3-5), 27’ mt Colitti tr Mazzi (10-5; 2t. 4’ mt Trapasso tr Mazzi (17-5), 19’ mt Afamasaga tr Cozzi (17-12), 34’ mt Da Lisca tr Cozzi (17-19), 40’ cp Romano (20-19). CAPITOLINA: Romano, Iacolucci (22’ 2t Marini), Masetti (33’ 2t Bonini, Colitti, Mastrangelo, Mazzi, Vannini (29’ 2t Crivellone), Cerqua (21’ 2t Budini), Zandri, Trapasso, Belcastro (22’ 2t Manozzi), Franco, Herrera (18’ 2t Montagna), Rampa (21’ 2t Polioni), Berardi (21’ 2t Orabona). All.: Ianni, Pompili COLORNO: Magri, Castagnoli, Terzi, Silva, Piccioli, Cozzi, Lucchin, Del Nevo, Pop, Sarto, Rossi, Da Lisca, Sito Alvaredo, Goegan, Datola. A disp. Perrone, Aloè, Papa All.: Prestera, De Marigny Cartellini: nn Calciatori: Capitolina: Mazzi 2 / 3 Romano 2/2 - Colorno: Cozzi 2 / 3. Note: tempo piovoso, campo in discrete condizioni, spettatori 700. Punti conquistati in classifica: Capitolina 4 – Colorno 1 Arbitro: Sig. Schipani (BN) AA1: Sig. Riccardi ; AA2: Sig. Chirnoaga Man of the match : Romano (Capitolina) Nella quinta giornata del Campionato Italiano U18 l’Argos Petrarca Rugby ha battuto 44-19 il Rugby Milano nell’anticipo del sabato conquistando matematicamente il primato nel Girone 1 e, contestualmente, il pass per la finale. Nell’altro incontro del girone il Benetton Rugby ha superato 29-19 il Kawasaki Robot Calvisano. Nel Girone 2 giochi aperti per il primato dove l’Unione Rugby Capitolina, attualmente prima a quota 20 punti ha battuto 10-0 la Lazio. Ad un punto di distanza segue il Toscana Aeroporti I Medicei che ha superato 40-5 il Roma Legio Invicta XV. Lo scontro diretto della prossima ed ultima giornata tra Capitolina e Medicei metterà in palio il secondo posto per la Finale Scudetto in calendario domenica 9 giugno. Girone 1 Argos Petrarca Rugby v Rugby Milano 44-19 (5-0) Benetton Rugby v Kawasaki Robot Calvisano 29-19 (5-0) Girone 2 S.S. Lazio Rugby 1927 v Unione Rugby Capitolina 0-10 (0-4) Toscana Aeroporti I Medicei v Roma Legio Invicta XV 40-5 (5-0) CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DEL GIRONE 1 E 2 Nelle semifinali valide di andata del Campionato Under 16 – che metterà in palio il Trofeo Mario Lodigiani – il Benetton Rugby ha superato 59-0 il Rugby Franciacorta, mentre il Rugby Parma 1931 ha battuto 22-19 l’Unione Rugby Capitolina. Le semifinali di ritorno sono in calendario domenica 2 giugno. Benetton Rugby v Rugby Franciacorta 59-0 (5-0) Rugby Parma 1931 v Unione Rugby Capitolina 22-19 (5-1)