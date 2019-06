TOCCODIAZZURRO.FEDERUGBY.IT PER PARTECIPARE ALL’EVENTO DEL 13.7 A PERGINE Pergine Valsugana (Trento) – Con il via al raduno dell’Italrugby in preparazione alla Rugby World Cup 2019 a Pergine Valsugana di ieri sera è iniziata la lunga estate che porterà il Trentino ad essere cuore pulsante del movimento rugbistico nazionale. Grazie all’accordo tra FIR e Trentino Marketing sono molte le iniziative che faranno da corollario alla preparazione di Parisse e compagni alla rassegna iridata, con l’attenzione degli appassionati inevitabilmente puntata sul torneo di touch rugby “Un tocco di Azzurro” in programma il prossimo 13 luglio proprio a Pergine Valsugana. Da oggi, sul nuovo mini-sito http://toccodiazzurro.federugby.it, è possibile pre-registrarsi alla manifestazione che, per un pomeriggio, metterà gli Azzurri nell’inedito ruolo di tecnici delle squadre partecipanti, per un evento aperto all’intera comunità del rugby italiano, dando a chiunque la possibilità di partecipare ad un appuntamento che unisce competizione, divertimento e la possibilità di trascorrere un’intera giornata con gli Azzurri. CLICCA QUI PER LA PRE-ISCRIZIONE AL “TOCCO DI AZZURRO” Con un massimo di trentadue squadre partecipanti, ognuna delle quali potrà contare su un Azzurro sorteggiato nel giorno della manifestazione per rivestire il ruolo di head coach della squadra, la formula di gioco sarà quella ben nota agli appassionati di rugby al tocco, con cinque giocatori in campo per ogni squadra, l’obbligo di schierare contemporaneamente quattro atleti maggiorenni dello stesso sesso e un atleta maggiorenne appartenente al sesso opposto o un atleta minorenne di qualsiasi sesso e di età compresa tra i 10 ed i 18 anni.

Ogni squadra potrà essere composta da massimo dieci membri. Per poter partecipare sarà obbligatorio essere tesserati alla Federazione Italiana Rugby. Daniele Pacini, Responsabile Tecnico del Rugby di Base FIR, ha dichiarato: “Il Trentino e gli impianti di Pergine Valsugana si prestano perfettamente per offrire nuovamente alla nostra comunità un evento che, nelle sue precedentri edizioni, ha attirato centinaia di appassionati rendendo concreti quei valori e quella visione di un rugby altamente inclusivo che come FIR vogliamo veicolare sul movimento. Favorire la partecipazione e l’integrazione tra appassionati di ogni età e abilità è centrale, e la presenza degli Azzurri nel ruolo di head coach delle Nazionali, la possibilità di trascorrere una giornata al loro fianco, accresce ulteriormente l’appeal del torneo. Con l’apertura delle pre-iscrizioni vogliamo tenere alta l’attenzione della community ovale sul torneo, creare un momento di grande calore attorno agli Azzurri e contribuire a far conoscere lo straordinario contesto paesaggistico del Trentino al nostro pubblico”.