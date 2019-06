Milano - E’ iniziato questo pomeriggio a Milano il raduno della Nazionale Seven Maschile in vista del Torneo Internazionale di Algarve (Portogallo) in calendario l’8 e 9 giugno. Nella città meneghina si sono ritrovati diciotto atleti che sotto la direzione tecnica di Andy Vilk sosterranno una tre giorni di allenamenti. Mercoledì 5 giugno, ultimo giorno di pre-raduno, la lista verrà ridotta ai dodici giocatori che partiranno alla volta del Portogallo. Di seguito la lista dei convocati: Francesco BONAVOLONTA' (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927) Massimo CIOFFI /FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA) Daniele DI GIULIO (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927) Matteo FALSAPERLA (LAFERT RUGBY SAN DONA') Alessandro GIANCARLINI (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927) Alessio Gianluca GUARDIANO (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927) Federico GUBANA (MOGLIANO RUGBY 1969) Tommaso JANNELLI (CUS MILANO RUGBY) Gino Neil LUPINI (TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI) Andrea MARTANI (KAWASAKI RUGBY CALVISANO) Jona MOTTA (ASD RUGBY MILANO) Edoardo Maria Francesco NAVARRA (VERONA RUGBY) Andrea PRATICHETTI (LAFERT RUGBY SAN DONA') Riccardo RAFFAELE (ZEBRE RUGBY CLUB) Gianmarco VIAN (FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA) Juan Alejandro WAGENPFEIL (RUGBY VIADANA 1970) Luca ZINI (RUGBY PETRARCA PD) Nicolò ZULIANI (RUGBY PETRARCA PD)