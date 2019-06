Santa Fè - Fabio Roselli, Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che domani alle 15.30 locali (20.30 ITA) affronterà l’Inghilterra nel secondo incontro del Girone B al Club de Rugby Ateneo Immaculada di Santa Fè, in Argentina, valido per il World Rugby U20 Championship. La partita sarà trasmessa in diretta su worldrugby.org. Sono otto i cambi nel XV titolare rispetto alla gara d’esordio contro l’Australia. Rivoluzionato il reparto dei trequarti con il solo Mba confermato : partiranno dal primo minuto Capuozzo, Lai, Mori, Bertaccini, Da Re e Citton. Chance dall’inizio del match anche per Koffi e Taddia. Questo il calendario delle partite degli Azzurrini: Girone B – 04.06.19 – ore 10.30 locali (15.30 ITA) – Santa Fè Australia U20 v Italia U20 36-12 (5-0) Girone B – 08.06.19 – ore 15.30 locali (20.30 ITA) – Santa Fè Inghilterra U20 v Italia U20 Girone B – 12.06.19 – ore 10.30 locali (15.30 ITA) – Santa Fè Italia U20 v Irlanda U20 Questo il XV che scenderà in campo: 15 Ange CAPUOZZO (Grenoble Espoirs) 14 Cristian LAI (7 Fradis Rugby)** 13 Federico MORI (Rugby Etruschi)** 12 Giulio BERTACCINI (Amatori Rugby Parma) 11 Micheal MBA(Rugby Casale)** 10 Giacomo DA RE (Mogliano Rugby 1969) 9 Lorenzo CITTON (Valsugana Rugby Padova) 8 Antoine KOFFI (Kawasaki Robot Calvisano)* 7 Davide RUGGERI (Rugby Como)** - capitano 6 Andrea CHIANUCCI (Toscana Aeroporti I Medicei) 5 Thomas PAROLO (FEMI-CZ Rovigo) 4 Nicolare STOIAN (Rugby Anzio)** 3 Matteo NOCERA (Fiamme Oro Rugby)* 2 Niccolò TADDIA (FEMI-CZ Rovigo)** 1 Matteo DRUDI (Frascati Rugby 2015)** A disposizione 16 Lorenzo MICHELINI (Edinol Biella Rugby)** 17 Luca FRANCESCHETTO (Rangers Vicenza)** 18 Filippo ALONGI (I Titani)** 19 Andrea ZAMBONIN (Rangers Rugby Vicenza)** 20 Angelo MAURIZI (Ione Rugby L’Aquila)** 21 Mirko FINOTTO (Mogliano Rugby 1969) 23 Alessandro FUSCO (Rugby Napoli Afragola)** 24 Paolo GARBISI (Mogliano Rugby 1969)** 25 Damiano MAZZA (Kawasaki Robot Calvisano)* 26 Matteo MOSCARDI (FEMI-CZ Rovigo)** 27 Edoardo MASTANDREA (Valsugana Rugby Padova)** 28 Jacopo TRULLA (Valsugana Rugby Padova)** *è stato membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato **è attualmente membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato.