Roma – Napoli ospiterà il prossimo raduno della Nazionale Seven Maschile, il primo della marcia di avvicinamento al Grand Prix Seven Series di Mosca del 22 e 23 giugno. Andy Vilk, responsabile tecnico dell’Italseven, ha selezionato per questo primo appuntamento sedici atleti che si ritroveranno nella città partenopea giovedì prossimo, 13 giugno. La comitiva si trasferirà a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti nel tardo pomeriggio di sabato per proseguire la preparazione in vista del torneo targato Rugby Europe. Venerdì 14 giugno l'Italseven sarà a Boscotrecase per l'inaugurazione del nuovo campo dello Stadio Comunale, impianto che ospiterà gli allendamentti delle formazioni universitarie che saranno protagoniste alla trentesima edizione delle Universiadi, in calendario a Napoli. Questo l'elenco dei giocatori convocati: Francesco BONAVOLONTA' (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927) Lorenzo Maria BRUNO (SITAV RUGBY LYONS) Simone CORNELLI (TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI)* Duccio COSI (TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI)* Giovanni D'ONOFRIO (FIAMME ORO RUGBY ROMA)* Roberto DAL ZILIO (KAWASAKI RUGBY CALVISANO)* Davide GALLIMBERTI (MOGLIANO RUGBY 1969)* Alessio Gianluca GUARDIANO (S.S. LAZIO RUGBY 1927) Federico GUBANA (MOGLIANO RUGBY 1969)* Tommaso JANNELLI (CUS MILANO RUGBY) Enrico Mario LIUT (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Gino Neil LUPINI (TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI) Andrea MARTANI (KAWASAKI RUGBY CALVISANO)* Andrea PRATICHETTI (LAFERT RUGBY SAN DONA', 3 caps)* Gianmarco VIAN (FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA) Nicolò ZULIANI (LAFERT RUGBY SAN DONA') *è/è stato membro dell'Accademia FIR Ivan Francescato