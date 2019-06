Dove Men Care e F.I.R. danno l’opportunità di trascorrere un weekend con la Nazionale Italiana di Rugby in occasione del Warm-up Match del 17 agosto a San Benedetto del Tronto

Testimonial d’eccezione della campagna di Dove Men+Care il capitano della Nazionale Sergio Parisse

10 Giugno 2019, Roma– In vista della Rugby World Cup 2019, Dove Men+Care, quest’anno Sponsor Ufficiale della Federazione Italiana Rugby e della Squadra Nazionale Maggiore, lancia un’iniziativa unica per tutti gli appassionati di rugby d’Italia: un weekend insieme alla Nazionale Italiana di Rugby, in occasione del Cattolica Test Match del 17 agosto a San Benedetto del Tronto. Fino al 28 luglio, il contest “Scendi in campo con Dove Men+Care” dà l’opportunità a due vincitori di vivere a 360 gradi insieme agli Azzurri il match di preparazione contro la Russia attraverso un’esperienza esclusiva in campo e fuori dal campo.

Per partecipare, è necessario acquistare due prodotti Dove Men+Care di cui un deodorante e partecipare all’estrazione call &win. Il programma dei viaggi in palio si articola in due giornate. Il 16 agosto i due vincitori potranno assistere agli allenamenti e incontrare gli Azzurri sul campo. Il 17 agosto avranno la possibilità di godersi la partita di warm-upcon ingresso esclusivo in tribuna e cenare insieme alla Squadra. Il concorso mette in palio anche tre maglie ufficiali della Nazionale per i partecipanti.

Testimonial d’eccezione dell’iniziativa è il Capitano della Nazionale Italiana RugbySergio Parisseche si fa portavoce dei valori dellacampagna di Dove Men+Care “Care in every position you play”, volta a promuovere l’importanza dello spirito di squadra, del fair play, della collaborazione e del rispetto di sé e degli altri in ogni ruolo si giochi. “Come capitano della Nazionale e papà, in campo e fuori dal campo mi impegno a prendermi cura della mia squadra e, allo stesso modo, della mia famiglia ogni giorno”, sottolinea Sergio Parisse.“Ciò significa non sono solo essere responsabile di quello che rappresento nel mondo dello sport, ma anche di me stesso in quanto uomo nella vita privata. Quella per il rugby è una passione che condivido con mio padre, che mi ha insegnato l’importanza della lealtà e del divertimento e la grande forza che deriva dal sostegno e dall’impatto che questo ha sul gruppo e, allo stesso modo, sulla famiglia. Come Dove Men+Care, credo che la collaborazione e il sostegno reciproco siano fondamentali per non arrendersi mai di fronte ad ogni sfida.”

Antonio Giglio, Marketing Manager Beauty & Personal Care di Unilever Italiacommenta: “Il rugby eDove Men+Care condividono da sempre il senso autentico del prendersi cura dell’altro, sia nello sport che nella vita. Il sano agonismo, l’ambizione, il fair play, il rispetto dell’avversario, rappresentano capisaldi attorno ai quali un uomo esprime sé stesso, e che trovano applicazione anche nella vita quotidiana, con i figli, la famiglia, gli amici. In una frase, bisogna essere forti senza perdere la delicatezza. La collaborazione tra Dove Men+Care e la Federazione Italiana Rugby, pertanto, è un qualcosa che amplifica i valori congiunti di questi due mondi, anche attraverso un testimonial d’eccezione, grande esempio di leadership, coraggio e determinazione: il capitano Sergio Parisse. Due giornate con la Nazionale Italiana di Rugby rappresentano un’opportunità unica per vivere appieno i valori che vogliamo trasmettere attraverso questo grande gioco di squadra.”

Carlo Checchinato, Direttore Commerciale di FIR, ha dichiarato: “La coerenza valoriale tra il nostro sport ed i valori che DMC rappresenta e vuole trasmettere e rafforzare presso i propri consumatori sono il tratto fondante della collaborazione che ha preso il via nel corso del 6 Nazioni e che proseguirà in questi mesi di avvicinamento alla Rugby World Cup giapponese e oltre. Un’avventura che ogni rugbista sogna di vivere e che, grazie alla speciale iniziativa sviluppata insieme al nostro partner, permetterà a due supporters della nostra Nazionale di vivere in posizione privilegiata un momento chiave della preparazione come il Cattolica Test Match di San Benedetto contro la Russia”.

La campagna Dove Men+Care sarà veicolata attraverso i canali ufficiali social della Federazione Italiana Rugby e del capitano Sergio Parisse.

Per maggiori informazioni: https://www.dettofranoi.it/regolamenti_concorsi_a_premi