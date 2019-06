Roma –Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione di “Un tocco di azzurro”, il torneo di touch rugby organizzato dalla FIR e dal main sponsor Cattolica Assicurazioni in programma il prossimo 13 luglio a Pergine Valsugana, sede del raduno di preparazione di Parisse e compagni alla Rugby World Cup giapponese di settembre. Sul mini-portale https://toccodiazzurro.federugby.iti capitani delle squadre di touch possono, dal 14 giugno, iscrivere le proprie squadre, inserire i dati dei propri compagni di squadra e procedere al pagamento della quota di iscrizione (100€per ogni squadra di dieci componenti) direttamente online con un account PayPal e scoprire i servizi a disposizione, l'impianto sede di gara e tutti i dettagli della manifestazione. Con un massimo di trentadue squadre partecipanti, “Un tocco di azzurro” vuole far sentire alla Squadra Nazionale tutto l’affetto del pubblico sulla strada che porta ai Mondiali e, al tempo stesso, offrire agli appassionati e ai nuovi adepti del touch l’opportunità di passare una giornata all’insegna del divertimento e della competizione fianco a fianco con i propri beniamini. Ogni squadra iscritta quali potrà contare su un Azzurro sorteggiato nel giorno della manifestazione per rivestire il ruolo di head coach della squadra, la formula di gioco sarà quella ben nota agli appassionati di rugby al tocco, con cinque giocatori in campo per ogni squadra, l’obbligo di schierare contemporaneamente quattro atleti maggiorenni dello stesso sesso e un atleta maggiorenne appartenente al sesso opposto o un atleta minorenne di qualsiasi sesso e di età compresa tra i 10 ed i 18 anni.

Ogni squadra potrà essere composta da massimo dieci membri. Per poter partecipare sarà obbligatorio essere tesserati alla Federazione Italiana Rugby. Pergine Valsugana e il Trentino, partner della Federazione e dell’Italrugby per le stagioni 2018/19 e 2019/20, sono pronte ad accogliere la community del touch, e più in generale del rugby italiano, per una giornata indimenticabile e per un terzo tempo all’insegna della passione che anima tutte le componenti del movimento, dal vertice alla base. Programma della giornata – sabato 13 luglio

Ore 12.30: apertura check-in squadre partecipanti

Ore 14.00: inizio del Torneo

Ore 16.40 fine prima fase

Ore 17.00: inizio fase a eliminazione diretta

Ore 19.00: conclusione del Torneo

Ore 19.30: premiazione e BBQ terzo tempo