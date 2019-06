Triplice appuntamento con il Trofeo Italiano Beach Rugby nel fine settimana del 28-30 giugno sulle spiagge di tutta Italia:



Caorle

Continua la stagione del beach rugby alla Peter Pan Arena di Caorle (Ve). Dopo il raduno della Nazionale Femminile in vista degli eurpei di Mosca 2019 questo weekend tocca alla Tappa del Trofeo Italiano di Beach Rugby maschile. La località adriatica rafforza la collaborazione con il Comitato Rugby Veneto e diventa il centro delle attività estive della regione grazie anche all'impegno della Fondazione Comune di Caorle e del suo presidente Renato Nani. A contendersi punti che con l'avanare della stagione diventano pesanti per l'accesso alle finali nazionali, ci saranno Cinghiali Beach Rubano, The Monsters, Beach Busters Mirano, Mai Sobri Rosolina, Bula Bula Belluno e Folps FIVE Udine.



Castelvolturno

Sabato 29 giugno dalle ore 13 presso il lido Bernardino a Castelvolturno

A’nziria Beach rugby VI edizione

A contendersi i punti della tappa

I campioni uscenti dei Crazy Crabs, Belli de notte, Pirati di Nisida, Ghost e Colombiani di Nisida.

Sorpresa straordinaria sulla bollente sabbia campana sarà data dalle presenza della nazionale Argentina Universitaria Seven che prima di partecipare alla massima manifestazione universitaria a Napoli raffredderà i bollenti spiriti con un'esibizione sulla Arena di sabbia del lido di Castelvolturno.

Stay tuned #anzbr19 is on fire!



Trani

Domenica 30 giugno, nella splendida cornice del Lido Matinelle, si terrà la Tappa di Trani del Trofeo Italiano Beach Rugby.

A contendersi il primo posto maschile ci saranno i padroni di casa dei Draghi Beach Rugby Team della Bat, i Dragon Monsters, seconda squadra locale, i murgiani SP235, i Grifoni di Bitonto e i Panthers Rugby Team Maschile di Modugno.

Mentre il torneo femminile vedrà le Queen Bees di Bisceglie, le Tarantate del Salento Rugby Femminile, le Cozze Nere Beach Bears Rugby baresi, le Granite di Gioia del Colle e le romane Sabbie Mobili Femminili darsi battaglia per la vittoria.