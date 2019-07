Roma - Ha avuto inizio oggi a Roma il raduno della Nazionale Seven Maschile in vista del torneo di qualificazione olimpica in programma a Colomiers (Francia) il 13 e 14 luglio. Ventuno atleti selezionati da Andy Vilk si sono ritrovati presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI Giulio Onesti per preparare l’appuntamento con il torneo Seven targato Rugby Europe del prossimo fine settimana ma solo dodici di loro partiranno alla volta della città francese. La lista verrà diramata mercoledì 10 luglio, giorno in cui si ritroveranno presso il C.P.O. di Roma anche le dodici Azzurre che sotto la direzione tecnica di Diego Saccà, parteciperanno sabato 13 e domenica 14 al Women7s Seven GPS di Kazan (Russia), torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Di seguito gli atleti e le atlete selezionati per i raduni delle rappresentative Seven azzurre maschile e femminile. ITALIA SEVEN MASCHILE Diego ANTL (FEMI-CZ RUGBY ROVIGO)

Giulio BERTACCINI (AMATORI PARMA RUGBY)

Francesco BONAVOLONTA' (S.S. LAZIO RUGBY 1927)

Juan Ignacio BREX (BENETTON RUGBY TREVISO)

Lorenzo Maria BRUNO (SITAV RUGBY LYONS)

Simone CORNELLI (RUGBY CLUB I MEDICEI)

Mattia D'ANNA (MOGLIANO RUGBY 1969)

Giovanni D'ONOFRIO (FIAMME ORO RUGBY ROMA)

Luigi Niccolò FADALTI (RUGBY PETRARCA)

Davide GALLIMBERTI (MOGLIANO RUGBY 1969)

Alessio Gianluca GUARDIANO (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927)

Tommaso JANNELLI (CUS MILANO RUGBY)

Enrico Mario LIUT (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Jona MOTTA (RUGBY MILANO)

Andrea PRATICHETTI (LAFERT RUGBY SAN DONA')

Gianmarco VIAN (FEMI-CZ RUGBY ROVIGO)

Juan Alejandro WAGENPFEIL (RUGBY VIADANA 1970)

Luca ZINI (ARGOS PETRARCA PADOVA)

Nicolò ZULIANI (LAFERT RUGBY SAN DONA') ITALIA SEVEN FEMMINILE Micol CAVINA MICOL (INZIATIVE-VILLORBA RUGBY)

Giada FRANCO (RUGBY COLORNO)

Alessia GRONDA (CUS TORINO)

Laura GURIOLI (INIZATIVE-VILLORBA RUGBY)

Isabella LOCATELLI (RUGBY MONZA 1949)

Maria MAGATTI (CUS MILANO)

Benedetta MANCINI (UNIONE RUGBY CAPITOLINA)

Laura PAGANINI (CUS MILANO RUGBY)

Beatrice RIGONI (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Francesca SGORBINI (RUGBY COLORNO)

Michela SILLARI (RUGBY COLORNO)

Sofia STEFAN (VALSUGANA RUGBY PADOVA)