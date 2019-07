Roma – I responsabili tecnici della Nazionale Italiana Beach Rugby Maschile Enrico Gottardo e della Nazionale Italiana Beach Rugby Femminile Nicola Bezzati hanno ufficializzato le liste degli atleti selezionati per prendere parte dal 27 al 28 luglio ai Campionati Europei di specialità in programma per il terzo anno consecutivo a Mosca. La rappresentativa maschile si presenta all’appuntamento nella capitale russa reduce dal terzo posto del 2018, quando per gli Azzurri la difesa del titolo conquistato nel 2017 si concluse in semifinale contro la Georgia; per le ragazze di Bezzati si tratta invece della seconda apparizione sul palcoscenico continentale, medaglia d’argento l’anno passato a Mosca. Per la prima volta nella storia, a seguito dell’integrazione del beach rugby nell’attività federale avvenuta nel corso della stagione 2018/19, le Nazionali Italiane Beach Rugby scenderanno in campo rappresentando ufficialmente la Federazione Italiana Rugby. Enrico Gottardo, responsabile tecnico della selezione maschile, ha dichiarato: “La scelta dei migliori atleti è sempre molto difficile per una stagione breve come quella del beach rugby italiano. Vi è nel nostro Paese un potenziale enorme, dal quale io e Fabio Manta stiamo attingendo al meglio, tenendo sotto osservazione anche un gruppo di atleti emergenti in vista della prossima stagione”. Nicola Bezzati, al debutto alla guida della Nazionale femminile di Beach Rugby, ha detto: “Prima di partire per Mosca avremo due giorni di raduno che utilizzeremo per poterci preparare sia sul piano fisico che su quello tecnico per poter affrontare con tutte le nostre capacità le altre squadre europee. L’anno scorso la squadra si è arresa solo in finale contro la Russia, partiamo con l’obiettivo di confermare questo risultato e, perché no, ambire al gradino più alto del podio”. Le due Squadre Nazionali di Beach Rugby si raduneranno a Caorle il 23 luglio in vista della partenza per la Russia alla vigilia dell’Europeo moscovita. Questi gli atleti e le atlete convocati: Squadra Nazionale Maschile Beach Rugby

Andrea BARBATI (Frascati Rugby Club)

Lorenzo BILOTTI (Primavera Rugby)

Simone BRUI (Lazio Rugby 1927)

Giulio COLITTI (UR Capitolina)

Alberto DELL’ANTONIO (Valsugana Rugby Padova)

Gianmarco DUCA (Lazio Rugby 1927)

Luca ERCOLANI (Lazio Rugby 1927)

Francesco FANTON (Rubano Rugby)

Guglielmo GIANCARLINI (Civitavecchia Centumcellae)

Valerio LO SASSO (Lazio Rugby 1927)

Francesco MARINI (Rubano Rugby)

Gustavo MOZZATO (Valpolicella Rugby) Squadra Nazionale Femminile Beach Rugby

Giulia BRAGANTE (Iniziative Villorba Rugby)

Beatrice CAPOMAGGI (UR Capitolina)

Federica CIPOLLA (Iniziative Villorba Rugby)

Miriam FIORUCCI (UR Capitolina)

Silvia FOLLI (Valsugana Rugby Padova)

Anna Maria GIZZI (UR Capitolina)

Laura GURIOLI (Iniziative Villorba Rugby)

Vanessa PRIMON (Riviera del Brenta)

Serena SETTEMBRI (Bristol RC)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova)

Elena VITADELLO (Valsugana Rugby Padova)

Lisa ZAMPIERI (Riviera del Brenta)