Bologna - Il Consiglio Federale FIR, riunito ieri a Bologna, ha deliberato la composizione e la formula del Campionato Peroni Top12 e della Coppa Italia per la stagione sportiva 2019/20.

PERONI TOP12

Squadre partecipanti

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO

LAFERT RUGBY SAN DONA'

MOGLIANO RUGBY 1969

ARGOS RUGBY PETRARCA

RUGBY VIADANA 1970

KAWASAKI ROBOT CALVISANO

VALORUGBY EMILIA

RUGBY COLORNO 1975

SITAV RUGBY LYONS

TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI

POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927

FIAMME ORO RUGBY

La Formula

Il Peroni TOP12, che assegnerà il Titolo di Campione d’Italia Assoluto, prenderà via il prossimo 19 ottobre 2019.

Le dodici formazioni iscritte si affronteranno nella regular season (girone unico con gare di andata e ritorno) che si concluderà il 2 maggio 2020.

Le squadre classificate dal primo al quarto posto della stagione regolare accederanno ai play off affrontandosi nel doppio turno di semifinale (and. 16/17 maggio 2020; rit. 23/24 maggio 2020), secondo il seguente schema:

Semifinale 1 = 1a class. vs 4a class. (andata in casa della 4a classificata)

Semifinale 2 = 2a class. vs 3a class. (andata in casa della 3a classificata)

Le vincenti del doppio confronto accederanno alla finale per l’assegnazione del Tricolore in calendario il 30 maggio 2020 (gara unica in casa della miglior classificata della regular season).

Le squadre 12a classificata e 11a classificate retrocederanno in Serie A nella stagione sportiva 2020/2021





COPPA ITALIA

Squadre partecipanti

Girone A

VALORUGBY EMILIA

RUGBY VIADANA 1970

SITAV RUGBY LYONS

Girone B

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO

RUGBY COLORNO 1975

TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI

Girone C

ARGOS RUGBY PETRARCA

LAFERT RUGBY SAN DONA'

MOGLIANO RUGBY 1969

Girone D

FIAMME ORO RUGBY

POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927

La Formula

Vi partecipano le undici formazioni che al termine della stagione 2018/19 non hanno acquisito il diritto di disputare le Coppe Europee 2019/20.

Fase a Gironi

Si articola su quattro gironi:

- Tre gironi composti da tre squadre ciascuno che si affronteranno con formula all’italiana con gare di sola andata (ogni squadra disputerà una gara in casa ed una in trasferta).

- Un girone composto da due squadre che si affronteranno con partite di andata e ritorno.

Di seguito le date della prima fase a gironi: 28 settembre 2019; 5 ottobre 2019; 16 novembre 2019.

Play Off

Accederanno al doppio confronto di semifinale (andata 7 dicembre 2019, ritorno 14 dicembre 2019) le squadre prime classificate di ciascun girone che si affronteranno secondo il seguente schema:

Semifinale 1 = 1a Classificata Girone A vs 1a Classificata Girone B

Semifinale 2 = 1a Classificata Girone C vs 1a Classificata Girone D

Le vincenti si affronteranno nella Finale (gara unica in campo neutro) in programma il 18 gennaio 2020 che assegnerà la Coppa Italia 2019/20