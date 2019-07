Alba Adriatica (TE) - Si è conclusa sulla sabbia della Europa Acciai Beach Arena presso la Spiaggia de "Il Faro" di alba Adriatica (Te) la prima stagione del Trofeo Italiano di Beach Rugby nella sua gestione FIR.

Dieci le squadre maschili e sei femminili che si sono sfidate in una giornata infuocata per la conquista del trofeo italiano su sabbia. Il meglio dei team del beachrugby che dopo ventidue tappe svolte nei mesi di giugno e luglio lungo tutte le spiagge della penisola, si sono qualificate per la grande finale.

C'è molto Lazio in campo sia per gli uomini con Crazy Crabs Frascati, campioni uscenti, insieme ai "fratelli minori" dei Crazy Rats, i Belli Dentro e Belli De Notte, I Rokets, gli Iron Hill Colleferro e le Sabbie Mobili, storica formazione alla loro 18esima finale. Poi Veneto con i Beach Busters Mirano, Puglia con gli SP235 e Campania con i napoletani Pirati di Nisida che per le donne con Sabbie Mobili, Spavalde, Spinose e Granite con Salento e Cozze Nere a completate il tabellone.

Dopo le formalità regolamentari il torneo è iniziato con una fitta serie di partite di qualificazione che subito hanno evidenziato come il livello dei team stia crescendo di anno in anno con ottime prestazioni sia dei favoriti che degli outsider che hanno portato fino a metà pomeriggio ad una situazione di classifica dei gironi che nulla dava per scontato. Solo l'esperienza delle formazioni di punta ha permesso alla fine di avere ragione degli avversari ed a permettere l'accesso alle semifinali di Crazy Crabs vs Sabbie Mobili e Belli Dentro vs Rockets per il maschile e di Sabbie Mobili vs Spinose e Spavalde Vs Salento per il femminile.

Le semifinali hanno dimostrato con quattro partite di intensità e suspense incredibili il livello delle squadre che si stavano contendendo il trofeo con le Sabbie Mobili che hanno insidiato l'accesso alla finale dai campioni in carica dei Crabs fino alla Golden meta dopo che i due tempi regolari si erano conclusi in parità. I favoriti del torneo Belli Dentro hanno invece regolato con un secco 6 a 0 i meno esperti Rockets che avevano ben figurato durante la stagione. Nel femminile netta superiorità delle Romane con le Sabbie e le Spavalde che riconfermano la finale dello scorso anno.

Comincia quindi la girandola delle finali minori in sui comunque gioco e spettacolo non mancano, fino a giungere nell'atmosfera infuocata della beach arena illuminata in notturna alle finalissime che vedono i Belli Dentro, con in campo i nazionali di beach, Lo Sasso e Bilotti, che il prossimo weekend voleranno a Mosca per gli Euopei, strappare il tricolore dalle maglie dei frascatani Crabs e le Sabbie Mobili femminili imporsi nettamente sulle Spavalde per uno storico sesto trofeo consecutivo eguagliando il record dei i Pessimi Lazio nel maschile.

Premiati come MVP del torneo con i biglietti per il Cattolica Test Match 2019, Italia vs Russia, in programma a San Benedetto del Tronto il prossimo 17 agosto: Daniela Diaz delle Sabbie Mobili e Livio Romano dei Crazy Crabs.

Questa la classifica finale

CLASSIFICA FINALE MASCHILE

1° BELLI DENTRO

2° CRAZY CRABS

3° THE ROCKETS

4° SABBIE MOBILI

5° BEACH BUSTERS

6° PIRATI

7° CRAZY RATS

8° BELLI DE NOTTE

9° IRONHILL

10° SP235





CLASSIFICA FINALE FEMMINILE

1° SABBIE MOBILI

2° Spavalde

3° spinose di duna

4° SALENTO RUGBY

5° granite

6° COZZE NERE