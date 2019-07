Caorle (Venezia) – Manca poco più di un giorno all’esordio delle Nazionali Italiane di Beach Rugby – maschile e femminile – all’Europeo di categoria in calendario a Mosca il 27 e 28 luglio, tornei che saranno trasmessi in diretta streaming a questo link. La Nazionale Italiana Maschile esordirà sabato alle 12.40 locali (11.40 ITA) contro la Moldavia. Secondo incontro in calendario alle 16 locali (15 ITA) contro la Lettonia, mentre la terza ed ultima partita è in programma alle 18.20 locali contro la Georgia. “In due edizioni abbiamo raccolto un primo ed un terzo posto. L’obiettivo per quest’anno sarà quello di salire sul podio. Abbiamo una partita molto difficile nel girone contro la Georgia che lo scorso anno ci ha eliminato in semifinale. Vogliamo avere una squadra ben impostata sul lato difensivo cercando di evitare alcuni errori commessi in passato sfruttando al meglio le nostre potenzialità in attacco. Il lavoro in raduno procede al meglio: i ragazzi sono motivati e pronti per la sfida che li attende” ha dichiarato Fabio Manta, allenatore della Nazionale Italiana Maschile di Beach Rugby. Questo il programma delle partite del Girone: Italia v Moldavia Italia v Lettonia Georgia v Italia Questi gli Azzurri convocati: Andrea BARBATI (Frascati Rugby Club)

Lorenzo BILOTTI (Primavera Rugby)

Simone BRUI (Lazio Rugby 1927)

Giulio COLITTI (UR Capitolina)

Alberto DELL’ANTONIO (Valsugana Rugby Padova)

Gianmarco DUCA (Lazio Rugby 1927)

Luca ERCOLANI (Lazio Rugby 1927)

Francesco FANTON (Rubano Rugby)

Guglielmo GIANCARLINI (Civitavecchia Centumcellae)

Valerio LO SASSO (Lazio Rugby 1927)

Francesco MARINI (Rubano Rugby)

Gustavo MOZZATO (Valpolicella Rugby) La Nazionale Italiana Femminile di Beach Rugby aprirà le danze nell’Europeo di categoria sabato alle 11 locali (12 ITA) contro la Bielorussia. Le Azzurre affronteranno alle 13.40 locali (14.40 ITA) la Georgia, mentre alle 17 locali (18 ITA) chiuderanno il girone contro la Lettonia. “Il raduno è iniziato con grande entusiasmo e procede benissimo. Stiamo avendo una risposta importante dalle ragazze in termini di impegno e professionalità. Forti dell’esperienza dello scorso anno stiamo lavorando in modo minuzioso su quei particolari che possono fare la differenza in fase difensiva e offensiva. Ci aspetta una temperatura diversa, fattore da non sottovalutare per fornire prestazioni importanti. Abbiamo confidenza nei nostri mezzi e cercheremo di arrivare più lontano possibile all’Europeo” ha dichiarato Nicola Bezzati, allenatore della Nazionale Italiana Femminile di Beach Rugby. Questo il programma delle partite del Girone: Italia v Bielorussia Italia v Georgia Italia v Lettonia Queste le Azzurre convocate:

Giulia BRAGANTE (Iniziative Villorba Rugby)

Beatrice CAPOMAGGI (UR Capitolina)

Federica CIPOLLA (Iniziative Villorba Rugby)

Miriam FIORUCCI (UR Capitolina)

Silvia FOLLI (Valsugana Rugby Padova)

Anna Maria GIZZI (UR Capitolina)

Laura GURIOLI (Iniziative Villorba Rugby)

Vanessa PRIMON (Riviera del Brenta)

Serena SETTEMBRI (Bristol RC)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova)

Elena VITADELLO (Valsugana Rugby Padova)

Lisa ZAMPIERI (Riviera del Brenta)