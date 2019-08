Dublino (Irlanda) – Mattia Dolcetto, Responsabile Tecnico della Selezione Italiana U18, ha ufficializzato la formazione che domani alle 15 locali (16 ITA) affronterà l’Academy del Leinster al Tenerue R.F.C. di Dublino nel primo test della tournee irlandese. Gli Azzurrini, dopo il raduno di Parma, si sono ritrovati a Montichiari prima per la partenza dell’Irlanda nella mattinata di ieri. Nella giornata odierna, dopo l’allenamento di rifinitura, Dolcetto ha comunicato alla squadra il XV che scenderà in campo per il primo per il primo test. Al termine della partita la Selezione Azzurra si sposterà a Belfast dove giovedì 8 agosto alle 12 locali (13 ITA) affronterà l’Academy dell’Ulster nella seconda e ultima partita del tour irlandese. Questo il XV che scenderà in campo: 15 Lorenzo PANI (Cavalieri Union Prato Sesto) 14 Luca PAGNANI (Romagna RFC) 13 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby) 12 Arturo FUSARI (Fiamme Oro Rugby) 11 Paul Marie FORONCELLI (Rangers Vicenza) 10 Leonardo MARIN (Mogliano Rugby 1969) 9 Alessandro GARBISI (Mogliano Rugby 1969) - capitano 8 Pietro MAZZEI (Elba Rugby) 7 Niccolò PILATI (Frascati Rugby Club 2015) 6 Davide SOTTANA (Montebelluna Rugby 1977) 5 Betim SHARKU (Benetton Rugby) 4 Alessandro ORTOMBINA (Verona Rugby) 3 Riccardo GENOVESE (Kawasaki Robot Calvisano) 2 Lapo FRANGINI (Toscana Aeroporti I Medicei) 1 Mattia MAZZANTI (Rugby Pieve 1971) A disposizione 16 Tommaso SCRAMONCIN (Rugby Bassano 1976) 17 Matteo Benoit Adrien JANNUEL (US Oyonnaix, Francia) 18 Luca MATTIOLI (Rugby Parma FC 1931) 19 Luca RIZZOLI (Unione Rugby Capitolina) 20 Giovanni CENEDESE (Iniziative Rugby Villorba) 21 Andrea CUOGHI (Modena Rugby 1965) 22 Nicolò TENEGGI (Valorugby Emilia) 23 Flavio Pio VACCARI (Unione Rugby Capitolina) 26 Filippo LAZZARIN (Argos Petrarca Rugby) 27 Lorenzo GARLET (Rugby Feltre) 28 Mihai Miloud POPESCU (Reno Rugby Bologna)