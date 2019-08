DAL 19 OTTOBRE PARTE LA CORSA ALLO SCUDETTO NUMERO NOVANTA

Roma – La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato il calendario del Peroni TOP12 per la stagione sportiva 2019/20, la novantesima nella storia del movimento rugbistico nazionale. Il massimo campionato prenderà il via il prossimo 19 ottobre alle ore 16.00 con il primo dei ventidue turni di stagione regolare da cui emergeranno le quattro semifinaliste e, successivamente, le due squadre che il prossimo 30 maggio si contenderanno il Titolo di Campione d’Italia attualmente detenuto dai bresciani del Kawasaki Robot Calvisano. La formula del Peroni TOP12 si mantiene inalterata, con le migliori dodici squadre d’Italia ai nastri di partenza, centotrentadue partite di stagione regolare che si completerà nel week-end del 2/3 maggio per lasciare spazio al doppio turno di semifinale (andata il 16/17 maggio, ritorno 23/24 maggio) che darà un nome alle due pretendenti per il tricolore. Nella prima giornata, come vuole tradizione, i Campioni d’Italia del Kawasaki Robot Calvisano ospiteranno la matricola della massima serie, l’HBS Colorno al debutto assoluto nel Peroni TOP12 mentre i vice-campioni nazionali della Femi-CZ Rugby Delta faranno visita ai Sitav Rugby Lyons nella gara che segna il ritorno dei piacentini ai vertici del rugby nazionale dopo due stagioni in Serie A. Sfida interna al debutto per l’Argos Petrarca Padova contro i Toscana Aeroporti I Medicei e per il Valorugby Emilia, rivelazione del 2018/19, che riceverà l’IM Exchange Viadana 1970. Le Fiamme Oro Rugby esordiranno al “Gelsomini” contro il Lafert San Donà, mentre i cugini della Lazio Rugby 1927 – protagonisti di una salvezza all’ultimo respiro –ripartiranno da Mogliano Rugby 1969. Alla terza giornata è in programma il derby della Capitale tra Fiamme Oro Rugby e Lazio Rugby 1927 (andata 2 novembre, ritorno 7 marzo), mentre per l’ennesimo remake dell’ormai infinita rivalità tra Kawasaki Robot Calvisano e Femi-CZ Rovigo Delta bisognerà attendere il quarto turno (andata 9 novembre, ritorno 14 marzo). Il sempre attesissimo Derby d’Italia tra Femi-CZ Rovigo Delta e Argos Petrarca Padova, invece, non arriverà prima dell’1 febbraio 2020, data della decima d’andata, con gara di ritorno il 25 aprile, penultima di stagione regolare. Questo il calendario del Peroni TOP12 2019/20: I giornata – and. 19-20 ottobre 2019, ore 16.00 / rit. 15-16 febbraio 2020, ore 15.00

Kawasaki Robot Calvisano v HBS HBS Colorno

Mogliano Rugby 1969 v Lazio Rugby 1927

Argos Petrarca Padova v Toscana Aeroporti I Medicei

Fiamme Oro Rugby v Lafert San Donà

Valorugby Emilia v IM Exchange Viadana 1970

Sitav Rugby Lyons v Femi-CZ Rugby Delta II giornata – and. 26/27 ottobre 2019, ore 16.00/15.00 / rit. 29 febbraio-1marzo 2020, ore 15.00

Toscana Aeroporti I Medicei v Kawasaki Robot Calvisano

HBS Colorno v Mogliano Rugby 1969

Lazio Rugby 1927 v Argos Petrarca Padova

Femi-CZ Rovigo Delta v Fiamme Oro Rugby

Lafert San Donà v Valorugby Emilia

IM Exchange Viadana 1970 v Sitav Rugby Lyons III giornata – and. 2-3 novembre 2019, ore 15.00 / rit. 7-8 marzo 2020, ore 15.00

Kawasaki Robot Calvisano v Lafert San Donà

HBS Colorno v Femi-CZ Rovigo Delta

Mogliano Rugby 1969 v IM Exchange Viadana 1970

Argos Petrarca Padova v Sitav Rugby Lyons

Fiamme Oro Rugby v Lazio Rugby 1927

Valorugby Emilia v Toscana Aeroporti I Medicei IV giornata – and. 9-10 novembre 2019, ore 15.00 / rit. 14-15 marzo 2020, ore 15.00

Femi-CZ Rovigo Delta v Kawasaki Robot Calvisano

Lafert San Donà v HBS Colorno

Sitav Rugby Lyons v Mogliano Rugby 1969

IM Exchange Viadana 1970 v Argos Petrarca Padova

Lazio Rugby 1927 v Valorugby Emilia

Toscana Aeroporti I Medicei v Fiamme Oro Rugby V giornata – and. 30 novembre/1 dicembre 2019, ore 15.00 / rit. 21-12 marzo 2020, ore 15.00

Kawasaki Robot Calvisano v Lazio Rugby 1927

HBS Colorno v Toscana Aeroporti I Medicei

Mogliano Rugby 1969 v Argos Petrarca Padova

Fiamme Oro Rugby v IM Exchange Viadana 1970

Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons

Femi-CZ Rovigo Delta v Lafert San Donà VI giornata – and. 21-22 novembre 2019, ore 15.00 / rit. 28-29 marzo 2020, ore 15.00/ore 16.00

Sitav Rugby Lyons v Kawasaki Robot Calvisano

IM Exchange Viadana 1970 v HBS Colorno

Mogliano Rugby 1969 v Valorugby Emilia

Argos Petrarca Padova v Fiamme Oro Rugby

Lazio Rugby 1927 v Lafert San Donà

Toscana Aeroporti I Medicei v Femi-CZ Rovigo Delta



VII giornata – and. 28-29 dicembre 2019, ore 15.00 / rit. 4-5 aprile 2020, ore 16.00

Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969

HBS Colorno v Lazio Rugby 1927

Valorugby Emilia v Argos Petrarca Padova

Fiamme Oro Rugby v Sitav Rugby Lyons

Femi-CZ Rovigo Delta v IM Exchange Viadana 1970

Lafert San Donà v Toscana Aeroporti I Medicei VIII giornata – and. 4-5 gennaio 2020, ore 15.00 / rit. 11-12 aprile 2020, ore 16.00

IM Exchange Viadana 1970 v Kawasaki Robot Calvisano

Valorugby Emilia v HBS Colorno

Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby

Argos Petrarca Padova v Lafert San Donà

Lazio Rugby 1927 v Femi-CZ Rovigo Delta

Sitav Rugby Lyons v Toscana Aeroporti I Medicei IX giornata – and. 25-26 gennaio 2020, ore 15.00 / rit. 18-19 aprile 2020, ore 16.00

Kawasaki Robot Calvisano v Argos Petrarca Padova

HBS Colorno v Sitav Rugby Lyons

Femi-CZ Rovigo Delta v Mogliano Rugby 1969

Toscana Aeroporti Aeroporti I Medicei v Lazio Rugby 1927

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia

Lafert San Donà v IM Exchange Viadana 1970 X giornata – and. 1-2 febbraio 2020, ore 15.00 / rit. 25-26 aprile 2020, ore 16.00

Valorugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano

Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno

Mogliano Rugby 1969 v Lafert San Donà

Argos Petrarca Padova v Femi-CZ Rovigo Delta

Sitav Rugby Lyons v Lazio Rugby 1927

IM Exchange Viadana 1970 v Toscana Aeroporti I Medicei



XI giornata – and. 8-9 febbraio 2020, ore 15.00 / rit. 2-3 maggio 2020, ore 16.00

Kawasaki Robot Calvisano v Fiamme Oro Rugby

HBS Colorno v Argos Petrarca Padova

Toscana Aeroporti I Medicei v Mogliano Rugby 1969

Lazio Rugby 1927 v IM Exchange Viadana 1970

Femi-CZ Rovigo Delta v Valorugby Emilia

Lafert San Donà v Sitav Rugby Lyons Semifinali – andata 16/17 maggio, ritorno 23/24 maggio 2020

SF1: 4° classificata v 1° classificata

SF2: 3° classificata v 2° classificata Finale – 30 maggio 2020

Vincente SF1 v Vincente SF2 – in casa della finalista meglio classificata in stagione regolare