Napoli – Terza edizione consecutiva, sei province coinvolte, undici Club che scendono in piazza, oltre cento palloni ovali che voleranno in strada contemporaneamente: è fissata alle ore 10 di domenica 22 settembre “L’Ora del Rugby” edizione 2019, il momento di lancio della stagione ovale della regione Campania, a cui anche quest’anno aderisce il Molise.

Dal flash mob all’info point passando per attività ludiche, minirugby e giochi gonfiabili: questo e molto altro accadrà in tutta la regione, simultaneamente, nella mattinata della penultima domenica di settembre. Un appuntamento ormai a cui le Società del territorio hanno abituato il proprio pubblico di riferimento, creando ormai aspettative ed attese nell’evento che simboleggia l’inizio della stagione agonistica. Quest’anno L’Ora del Rugby ha un sapore speciale in quanto cade in concomitanza con l’esordio degli Azzurri alla Rugby World Cup di Giappone 2019: molte le Società che hanno infatti colto l’occasione per creare un momento di aggregazione pre evento proponendo ad appassionati e curiosi di seguire insieme la gara di debutto dell’Italia contro la Namibia, forti della diretta in chiaro messa in onda da RaiDue alle ore 7.15. Al termine della sfida del XV di O’Shea, tutti in strada in trepida attesa che si concluda il countdown attivo da settimane sul sito del Comitato Campano, puntato sulle ore 10.





L’ORA DEL RUGBY 2019 SI SVOLGERÀ NELLE SEGUENTI CITTÀ: Afragola (NA), via Cristo Re – attività ludiche di rugby – Rugby Afragola Ariano Irpino (AV), Piazza Duomo – colazione ovale ed infopoint – Ariano Rugby Avellino, Villa Comunale – flash mob e giochi con l'ovale – Avellino Rugby Battipaglia (SA), Piazza Amendola – touch rugby, giochi in touche, sensibilizzazione ambientale – Hydra Rugby Benevento, Corso Garibaldi altezza Chiesa S. Sofia – volantinaggio – Le Longobarde Rugby Club Campobasso, stadio Ex Romagnoli – flash mob, infopoint, attività ludiche e di sensibilizzazione – Hammers Rugby Campobasso Napoli, via Sigmund Freud – gazebo, infopoint ed attività ludica – Rugby Vesuvio San Giorgio del Sannio (BN), Parco del Millenario, viale Spinelli – attività ludica minirugby – Dragoni Sanniti Rugby San Giuseppe Vesuviano (NA), Piazza Garibaldi – giochi gonfiabili, attività ludica minirugby, intrattenimento – Sacro Cuore Pompei San Nicola La Strada (CE), Piazza Parrocchia – allenamento dimostrativo – Spartacus Rugby Social Club Santa Maria Capua Vetere (CE), Villa Comunale – infopoint, minirugby, attività ludiche, touch rugby – Rugby CLAN Santa Maria Capua Vetere



