Roma – La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha reso noti i nomi dei quattro direttori di gara designati per il primo turno di Coppa Italia 2019/20, in calendario sabato prossimo, 28 settembre. Aprirà la prima girnata di gare il derby romano tra Polisportiva S.S. Lazio 1927 e Fiamme Oro Rugby in programma al C.P.O. Giulio Onesti di Roma; a fischiare il calcio d’inizio alle ore 15.00 il beneventano Vincenzo Schipani. Su tutti gli altri campi di gara inizio regolare alle ore 16.00. Federico vedovelli (Sondrio) dirigerà il match in programma allo Zaffanella tra i padroni di casa dell’Im Exchange Viadana 1970 e gli emiliani del Valorugby mentre il romano Emanuele Tomò è stato designato per la gara del Toscana Aeroporti I Medicei che al Mario Lodigiani riceverà i rosso-blu del Femi CZ Rugby Rovigo. Al Pacifici di San Donà di Piave il livornese Riccardo Angelucci dirigerà Lafert - Argos Petrarca Rugby. Riposo al primo turno per le neo promosse al massimo campionato italiano, il Peroni TOP12, Sitav Rugby Lyons e Rugby Colorno 1975, e per il Mogliano Rugby. COPPA ITALIA – I TURNO – 28.09.2019 ORE 15.00

Polisportiva S.S. Lazio 1927 – Fiamme Oro Rugby, arb. Vincenzo Schipani (Benevento)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Franco Rosella (Roma)

Quarto Uomo: Matteo Culocchi (Roma) ORE 16.00

Im Exchange Viadana 1970 – Valorugby Emilia, arb. Federico Vedovelli (Sondrio)

AA1 Andrea Spadoni (Padova), AA2 Francesco Russo (Milano)

Quarto Uomo: Andrea Pretoriani (Milano) Toscana Aeroporti I Medicei - Femi CZ Rugby Rovigo, arb. Emanuele Tomò (Roma)

AA1 Matteo Liperini (Livorno), AA2 Fabio Arnone (Pisa)

Quarto Uomo: Massimo Celli (Arezzo) Lafert San Donà - Argos Petrarca Rugby, arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo)