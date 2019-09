Roma – La prima giornata della Coppa Italia regala alcune interessanti indicazioni in vista del calcio d’inizio del Peroni TOP12, il massimo campionato nazionale che dopo l’immancabile vernissage del prossimo 9 ottobrea Padova prenderà il via il 19 dello stesso mese lanciando la corsa al novantesimo titolo di Campione d’Italia. Nella Pool A parte bene l’IM Exchange Viadana che sul campo amico dello “Zaffanella” centra vittoria e bonus contro il Valorugby Emilia, semifinaliste dello scorso campionato: i mantovani in giallonero vincono 34-23, con gli emiliani che con quattro mete all’attivo portano comunque a casa un punto in classifica. Vittoria esterna nella Pool B per la Femi-CZ Rovigo, che espugna il “Lodigiani”’ di Firenze fermando sul 31-23 i Toscana Aeroporti I Medicei guidato da Pasquale Presutti. L’Argos Petrarca Padova, nella Pool C, domina il rugby veneto andando a superare per 41-6 in trasferta i cugini del Lafert San Donà. Nel derby della Capitale che inaugura la Pool D, infine, le Fiamme Oro Rugby passano 27-21 in casa della Lazio, con entrambe le squadre che conquistano il punto di bonus. Coppa Italia – Pool A – I giornata – 28.09-19 IM Exchange Viadana 1970 – Valorugby Emilia 34-23 (5-1) Classifica: IM Exchange Viadana punti 5; Valorugby Emilia 1; Sitav Lyons Piacenza* 0 ______________ Coppa Italia – Pool B – I giornata – 28.09-19 Toscana Aeroporti I Medicei - Femi CZ Rugby Rovigo 23-31 (0-4) Classifica:Femi-CZ Rovigo punti 4; Toscana Aeroporti I Medicei e HBS Colorno* 0 ______________ Coppa Italia – Pool C – I giornata – 28.09-19 Lafert San Donà - Argos Petrarca Rugby 6-41 (0-5) Classifica:Argos Petrarca Padova punti 5; Lafert San Donà e Mogliano Rugby* 0 ______________ Coppa Italia – Pool D – I giornata – 28.09.19 Lazio Rugby 1927 – Fiamme Oro Rugby 21-27 (1-5) Classifica: Fiamme Oro Rugby punti 5; Lazio Rugby 1927 0 *una partita in meno TABELLINI Roma, “CPO Giulio Onesti” – Sabato 28 settembre 2019

Coppa Italia – Pool D - I giornata S.S. Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby 21-27 (15-19) Marcatori: p.t. 5’ m. Albanese (5-0), 11’ cp Cozzi (8-0), 32’ m. Moriconi tr Di Marco (8-7), 36’ m. Fragnito tr Di Marco (8-14), 38’ m. Albanese tr Cozzi (15-14), 40’ m. Guardiano (15-19) s.t. 57’ m. Kudin (15-24), 67’ cp Di Marco (15-27), 70’ cp Cozzi (18-27), 72’ cp Cozzi (21-27).

S.S Lazio Rugby 1927: Giovannini; Marocchi (65' De Gaspari), Coronel, McCann (40’ Lo Sasso); Vella; Cozzi, Albanese (70’ Cristofaro); Duca; Filippucci (cap), Ercolani; Milan (74' Ricci), Giancarlini (73' Angelone); Bolzoni (40’ Garfagnoli), Corcos (70’ Ferrara), Di Roberto (50' Quiroga) all. Montella

Fiamme Oro Rugby: Azzolini (55’ Gabbianelli); Mba, Quartaroli (70’ Masato), Guardiano; D’onofrio; Di Marco, Parisotto (62’ Fusco); Cornelli; Cristiano, De Marchi (61’ Chianucci); D’Onofrio, Fragnito (58’ Stoian); Nocera (63’ Vannozzi), Moriconi (50’ Kudin), Zago (67’ Iovenitti) All. Guidi

arb.: Schipani (Benevento)

AA1 Chrinoaga (Roma) , AA2

Cartellini:

Calciatori: Francesco Cozzi (S.S. Lazio Rugby 1927) 4/6 , Filippo Di Marco (Fiamme Oro Rugby) 3/4

Note: giornata nuvolosa a Roma. Spettatori presenti circa 1200.

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 1, Fiamme Oro Rugby 5

Man of the Match: D’Onofrio (Fiamme Oro Rugby) ______________ Firenze, Ruffino Stadium “Mario Lodigiani” – sabato 28 settembre Coppa Italia girone B, I giornata Toscana Aeroporti I Medicei v FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta 23 - 31 (13 -7) Marcatori: p.t. 5’ cp Newton (3-0); 14’ m Tuculet tr. Newton (10-0); 31’ cp Newton (13-0); 36’ m Odiete tr Menniti Ippolito(13-7); s.t.42’ m Odiete tr Menniti Ippolito (13-14); 49’ m Venco tr Newton (20-14); 52’ cp Menniti Ippolito (20-17); 62’ m Vian (20-22); 70’ cp Newton (23-22); 72’ cp Menniti Ippolito (23-25); 80’ cp Menniti Ippolito (23-28); 80’+2 cp Menniti Ippolito (23-31). Toscana Aeroporti I Medicei: Tuculet; Mattoccia (65’ Bientinesi), Menon, Rodwell (58’ Panetti), Biffi; Newton, Rorato (44’ Esteki); Greeff, Boccardo, Brancoli (44’ Venco); Maran (cap.) (50’ Signore), Chiappini; Battisti (66’ Sassi), Giovanchelli (58’ Schiavon), De Marchi (44’ Zileri) All.Presutti, Basson FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta: Odiete; Mastandrea (34’ Modena, 53’ Moscardi), Antl, Angelini, Cioffi; Menniti Ippolito, Citton; Vian, Ruggeri, Lubian; Mantovani (47’ Parolo) , Ferro (cap.); Pavesi, Momberg (47’ Cadorini) , Rossi (64’ Pomaro, 67’ Pavesi) All. Properzi Arb. Emanuele Tomò (Roma) AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Fabio Arnone (Pisa) Quarto Uomo: Massimo Celli (Arezzo) Calciatori:Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 5/7; Menniti Ippolito (FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta) 6/7; Note: pomeriggio soleggiato, circa 26°. Campo in ottime condizioni. Spettatori circa 700. Punti conquistati in classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 0; FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta 4; Man of the Match: Diego Antl (FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta) ______________ Viadana, Stadio Luigi Zaffanella – Sabato 21 settembre 2019 Coppa Italia, I giornata Im Exchange Viadana 1970 v Valorugby Emilia 34-23 (24-13) Marcatori: p.t.6’ m. Souare tr. Ceballos (7-0), 12’ cp. Farolini (7-3), 21’ cp. Farolini (7-6), 22’ m. Ciofani (12-6), 31’ m. Souare (17-6), 37’ m. Casado Sandri tr. Ceballos (24-6) 40’ m. Luus tr. Farolini (24-13) ; s.t.55’cp. Ceballos (27-13), 60’ m. Ghigo tr. Ceballos (34-13), 68’ m. Costella (34-18), 75’ m. Amenta (34-23); IM Exchange Rugby Viadana 1970: Apperley; Suare (56’ Forte), Finco, Zaridze, Ciofani (66’ Gregorio); Ceballos, Bronzini (cap.) (73’ Anello), Casado Sandri, Gelati (16’ Ferrarini), Ghigo, Mannucci (60’ Devodier), Bonfiglio (70’ Blessano), Brandolini (56’ Novindi), Garziera, Denti Ant. (56’ Breglia) All. Jimenez Valorugby Emilia: Falsaperla (41’ Gennari); Costella, Paletta, Bertaccini, Ngaluafe; Farolini, Fusco (41’ Bacchi); Amenta, Messori (51’ Favaro), Ruffolo; Balsemin (41’ Rimpelli), Dell’Acqua (54’ Granieri); Muccignat (41’ Quaranta), Luus, Sanavia (43’ Romano). All. Manghi Arb. Federico Vedovelli (Sondrio) AA1: Andrea Spadoni (Padova), AA2: Francesco Russo (Milano) Quarto Uomo: Andrea Pretoriani (Milano) Cartellini:al 28’ giallo a Luus (Valorugby Emilia), al 40’ giallo a Ferrarini (Im Exchange Viadana 1970), al 73’ giallo a Devodier (Im Exchange Viadana 1970) Calciatori:Ceballos (Im Exchange Viadana 1970) 4/7, Farolini (Valorugby Emilia) 3/5 Note: giornata nuvolosa e calda, terreno in perfette condizioni. Presenti 1500 spettatori. ______________ San Donà di Piave, Stadio “Mario e Romolo Pacifici” – sabato28 settembre 2019 Coppa Italia I giornata Lafert San Donà v Argos Petrarca Rugby 6-41 (6-8) Marcatori: p.t. 8’ m. Cugini nt (0-5), 11’ cp. Lyle (3-5), 19’ cp. Lyle (6-5), 21’ cp. Garbisi (6-8); s.t. 43’ m. De Masi tr. Garbisi (6-15), 53’ m. Garbisi nt. (6-20), 60’ m. Garbisi tr. Garbisi (6-27), 67’ m. Navarra tr. Garbisi (6-34), 73’ m. Ragusi tr. Garbisi (6-41) Lafert San Donà: Lyle; Bronzini (68’ Iacono), Schiabel, Bacchin E (53’ Crisantemo), Bertetti; Reeves, Francescato (75’ Pilla); Mozzato, Zuliani (4’ Bacchin G), Catelan; Sutto (64’ Steolo), Ortega; Thwala (34’ Chalonec), Boscain (54’ Ceglie), Zanusso(60’ Pasqual). All. Green Argos Petrarca Rugby: Fadalti (60’ Ragusi); Beraldin, De Masi(55’ Navarra), Broggin, Coppo; Garbisi, Chillon; Trotta (63’ Butturini), Minazzato (55’ Grigolon), Nostran; Galetto (65’ Gerosa), Saccardo; Swanepoel (63’ Scarsii), Cugini (61’ Carnio), Franceschetto (57’ Rizzo). All. Marcato arb.: Angelucci (Livorno) AA1 Boraso (Rovigo), AA2 Boaretto (Rovigo) Quarto Uomo: Lazzarini (Rovigo) Cartellini: 40’ giallo Franceschetto (Argos Petrarca Padova Rugby) Calciatori: Lyle (Lafert San Donà) 2/2; Garbisi (Argos Petrarca Rugby) 4/6 Note: circa 21°, campo in buone condizioni. Spettatori 200. Punti conquistati in classifica: Lafert San Donà 0; ArgosPetrarca Rugby 5 Man of the Match: Garbisi (Argos Petrarca Rugby)